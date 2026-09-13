Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Η τρυφερή ανάρτηση για τα 20ά γενέθλια του γιου της και η ελπίδα για μια νέα αρχή

Snapshot Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξέφρασε την ελπίδα να είναι η καλύτερη μητέρα για τους γιους της, με αφορμή τα 20ά γενέθλια του μικρότερου γιου της, Τζέιντεν Τζέιμς Φεντερλαίν.

Η τραγουδίστρια καταβάλλει προσπάθειες να αποκαταστήσει τη σχέση της με τους γιους της μετά το τέλος της 13χρονης δικαστικής κηδεμονίας της το 2021.

Ο μεγαλύτερος γιος της, Σον Πρέστον, υιοθέτησε το επώνυμο της μητέρας του στα social media και εμφανίζεται πλέον ως «Sean P Spears».

Οι γιοι της είχαν μετακομίσει στη Χαβάη το 2023 με τον πατέρα τους, αλλά ο Τζέιντεν επέστρεψε στο Λος Άντζελες για να ακολουθήσει μουσική καριέρα.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επικεντρώνεται στην προσωπική της εξέλιξη και στη στενή σχέση με τα παιδιά της, παρά τις πρόσφατες δυσκολίες της ζωής της. Snapshot powered by AI

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξέφρασε τη βαθιά της «ελπίδα» για το μέλλον της σχέσης με τους γιους της, με αφορμή τα 20ά γενέθλια του μικρότερου παιδιού της, Τζέιντεν Τζέιμς Φεντερλαίν. Η 44χρονη διάσημη ποπ σταρ έχει ένα ακόμα παιδί με τον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φεντερλαίν, 48 ετών, τον 20χρονο Σον Πρέστον, με Οι δρόμοι του ζευγαριού είχαν συναντηθεί το 2004, παντρεύτηκαν την ίδια χρονιά, ωστόσο η σχέση τους έλαβε τέλος δύο χρόνια αργότερα με την κατάθεση αίτησης διαζυγίου.

Μέσω μιας ανάρτησης της στο Instagram, η Σπίαρς απηύθυνε μια εγκάρδια αφιέρωση στον γιο της, εκφράζοντας την επιθυμία της να είναι «η καλύτερη μαμά στον κόσμο» για τα δύο της παιδιά. Στην ανάρτηση συμπερίλαβε μια πρόσφατη φωτογραφία του Τζέιντεν Τζέιμς να μιλάει στη σκηνή σε εκδήλωση, καθώς και ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τα παιδικά του χρόνια.

«Χρόνια πολλά στο όμορφο αγόρι μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της. «Ω, Θεέ μου, έχουμε μπροστά μας αυτό το υπέροχο πράγμα που λέγεται ζωή, είναι ένα τόσο όμορφο και εύθραυστο πράγμα». Πρόσθεσε μάλιστα: «Ευελπιστώ να μπορώ να είμαι η καλύτερη μαμά στον κόσμο κάθε μέρα της ζωής σου!!!!»

https://www.instagram.com/p/DdM3roVD9No/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ποπ σταρ έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να αποκαταστήσει τους δεσμούς με τους γιους της μετά τη λήξη της 13χρονης δικαστικής κηδεμονίας της τον Νοέμβριο του 2021.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Σον Πρέστον υιοθέτησε πρόσφατα το επώνυμο της διάσημης μητέρας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανιζόμενος πλέον ως «Sean P Spears» στο Instagram. Αμφότεροι οι γιοι της είχαν μετακομίσει στη Χαβάη μαζί με τον πατέρα τους το 2023, ωστόσο ο Κέβιν Φεντερλαίν αποκάλυψε στα απομνημονεύματά του που κυκλοφόρησαν πέρυσι ότι ο Τζέιντεν επέστρεψε στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει τα μουσικά του όνειρα, περιγράφοντάς τον ως έναν νέο γεμάτο «δημιουργική ενέργεια».

Η επανασύνδεση της οικογένειας, έπειτα από χρόνια αποξένωσης, αντικατοπτρίζεται και στις πρόσφατες αναρτήσεις της Σπίαρς στα social media, όπου μοιράζεται συχνά κοινές τους στιγμές. Παρά τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες που πέρασε η τραγουδίστρια το τελευταίο διάστημα –συμπεριλαμβανομένης μιας περιπέτειας με τις Αρχές στις αρχές του έτους που την οδήγησε σε πρόγραμμα απεξάρτησης–, η ίδια φαίνεται να επικεντρώνεται πλέον στην προσωπική της εξέλιξη και στη στενή της σχέση με τα παιδιά της, την οποία η ίδια χαρακτηρίζει ως την απόλυτη προτεραιότητά της.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

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