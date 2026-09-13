Μπορεί να ακυρωθεί η βάπτιση; Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ΕΕ απειλεί εκκλησίες

Τριγμούς στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αλλά και προβληματισμούς και στα υπόλοιπα δόγματα, προκαλεί αναμενόμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με το βάπτισμα των πιστών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ εξετάζει υπόθεση που αφορά τη μητρόπολη της Γάνδης στο Βέλγιο.

Μια επικείμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το αν η βελγική μητρόπολη πρέπει να διαγράψει, κατόπιν αιτήματος, δεδομένα από τα μητρώα βαπτίσεων θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αυτονομία της Εκκλησίας και στη θεσμική ελευθερία της θρησκείας. Αυτή είναι η θέση που διατυπώνεται σε ένα έγγραφο θέσεων που εκδόθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου από την Επιτροπή των Επισκοπικών Συνόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COMECE).

Το έγγραφο των 15 σελίδων ασχολείται με μια υπόθεση που εκκρεμεί επί του παρόντος ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJEU), η οποία αφορά διαφορά μεταξύ της Επισκοπής της Γάνδης και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων του Βελγίου σχετικά με το αν η επισκοπή πρέπει να συμμορφωθεί με το αίτημα ενός ανώνυμου ατόμου να διαγραφεί η καταχώρισή του στο μητρώο βαπτίσεων.

«Το μητρώο βαπτίσεων αποτελεί τη θεμελιώδη βάση για τον καθορισμό της νομικής ιδιότητας του ατόμου στο εσωτερικό νομικό πλαίσιο της Εκκλησίας», αναφέρεται στο έγγραφο θέσης, το οποίο συντάχθηκε κατόπιν αιτήματος των Συνελεύσεων Επισκόπων που είναι μέλη της COMECE και φέρει ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου. «Το να απαιτηθεί από την Καθολική Εκκλησία να διαγράψει τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτό, παρεμβαίνοντας έτσι άμεσα στην οργάνωσή της, θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση της εκκλησιαστικής αυτονομίας και της θεσμικής ελευθερίας της θρησκείας».

Ο Γενικός Εισαγγελέας

Το έγγραφο δημοσιεύθηκε λιγότερο από ένα μήνα πριν ο Γενικός Εισαγγελέας, ένας ανεξάρτητος νομικός σύμβουλος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJEU), αναμένεται να εκδώσει επίσημη γνώμη για την υπόθεση. Η γνώμη αυτή δεν θα είναι δεσμευτική, αλλά θα μπορούσε να παρέχει μια ένδειξη για το πώς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να επιλύσει την υπόθεση στην τελική του απόφαση, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να εκδοθεί στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Η υπόθεση, γνωστή ως C-12/25 Bisdom Gent, προέκυψε από μια διαμάχη σχετικά με μια πρακτική που ανέπτυξαν οι βελγικές επισκοπές, η οποία συνίσταται στην προσθήκη μιας σημείωσης στα μητρώα βαπτίσεων αντί της διαγραφής των εγγραφών όταν τα άτομα ζητούν «αποβάπτιση».

Η Καθολική Εκκλησία διδάσκει ότι «το βάπτισμα σφραγίζει τον χριστιανό με το ανεξίτηλο πνευματικό σημάδι της υπαγωγής του στον Χριστό». Ενώ ένα άτομο μπορεί να παραμελήσει την άσκηση της πίστης ή ακόμη και να την αποκηρύξει εντελώς, είναι αδύνατο να ανατραπούν τα αποτελέσματα του βαπτίσματος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στις 25 Μαρτίου 2021, ένα άτομο ζήτησε από τη μητρόπολη της Γάνδης να διαγράψει τα δεδομένα του από όλα τα αρχεία, συμπεριλαμβανομένου του βαπτιστικού μητρώου, επικαλούμενο τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), έναν νόμο της ΕΕ του 2018 για την προστασία των δεδομένων.

Στις 2 Απριλίου 2021, η μητρόπολη της Γάνδης πρόσθεσε μια σημείωση στο βαπτιστικό μητρώο, αναφέροντας ότι το άτομο «αποχώρησε από την Εκκλησία» την εν λόγω ημερομηνία. Δύο διαγώνιες γραμμές τραβήχτηκαν κατά μήκος ολόκληρης της βαπτιστικής εγγραφής. Όταν οι αρχές της επισκοπής εξήγησαν ότι είχε προστεθεί μια σημείωση στην εγγραφή, το άτομο επέμεινε στη διαγραφή των δεδομένων του και υπέβαλε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2023, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων διέταξε την Επισκοπή της Γάνδης να συμμορφωθεί με το αίτημα του καταγγέλλοντος. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων ανέφερε ότι η Επισκοπή υποστήριξε ότι ήταν απαραίτητη η διατήρηση των βαπτιστικών μητρώων για την πρόληψη πιθανής απάτης ταυτότητας, για παράδειγμα, εάν ένα πρόσωπο που είχε ήδη βαπτιστεί επιδίωκε να λάβει το μυστήριο για δεύτερη φορά, κατά παράβαση της εκκλησιαστικής διδασκαλίας.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων αναγνώρισε την ανησυχία της Εκκλησίας, αλλά υποστήριξε ότι τα συμφέροντα του καταγγέλλοντος υπερισχύουν εκείνων της Εκκλησίας. Η Επισκοπή άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2024, το Εφετείο των Βρυξελλών δήλωσε ότι η υπόθεση έθετε ζητήματα σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ τα οποία θα έπρεπε να εξεταστούν από το ΔΕΚ. Υπέβαλε πέντε ερωτήματα στο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, μεταξύ των οποίων το αν ο Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) πρέπει να ερμηνευθεί υπό το πρίσμα του δικαιώματος στη θρησκευτική ελευθερία και αν μια σημείωση που αναφέρει ότι ένα πρόσωπο έχει αποχωρήσει από την Εκκλησία συνιστά διαγραφή των δεδομένων του.

Μόλις το ΔΕΚ εκδώσει την απόφασή του, το Δικαστήριο αναμένεται να εφαρμόσει την απόφαση στη διαφορά με την Επισκοπή της Γάνδης. Στο έγγραφο θέσης της COMECE επισημάνθηκε ότι η σημείωση της Επισκοπής της Γάνδης «δεν ήταν ιδανική» και «δεν ήταν αντιπροσωπευτική των σημειώσεων που χρησιμοποιεί η Εκκλησία στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ».

Στο έγγραφο υπήρξε η προειδοποίηση να μην αντιμετωπίζονται τα βαπτιστικά μητρώα ως κατάλογοι μελών της Εκκλησίας.

Αναφερόμενο σε ακροαματική διαδικασία του ΔΕΚ στις 30 Ιουνίου 2026, ανέφερε: «Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στην υπόθεση, υπονοήθηκε ότι τα βαπτιστικά μητρώα μπορούν να θεωρηθούν ως «καταλόγους μελών», καθώς η σημείωση που είχε εισαχθεί στο περιθώριό τους στην υπόθεση (δηλαδή ότι το άτομο είχε «αποχωρήσει από την Εκκλησία» σε συγκεκριμένη ημερομηνία) φαινόταν να συνεπάγεται την έννοια της «ιδιότητας μέλους»».

«Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη διατύπωση τέτοιων σημειώσεων, δεν μπορεί να εξαχθεί κανένα συμπέρασμα από αυτές σχετικά με το γεγονός ότι στην Καθολική Εκκλησία τα μητρώα βαπτίσεων αποτελούν «καταλόγους μελών»».

Τι ανέφερε το έγγραφο

Το έγγραφο ανέφερε ότι τα μητρώα βαπτίσεων αποτελούν αρχεία ιστορικών γεγονότων και όχι καταλόγους μελών, επαναλαμβάνοντας μια επεξηγηματική σημείωση του 2025 που εκδόθηκε από το Δικαστήριο Νομοθετικών Κειμένων του Βατικανού. Η COMECE υπογράμμισε επίσης τον αντίκτυπο που θα είχε η διαγραφή μιας βαπτιστικής εγγραφής σε τρίτους. Παρατήρησε ότι οι εγγραφές περιέχουν επίσης τα προσωπικά δεδομένα του ιερέα που τέλεσε το βάπτισμα, των γονέων του παιδιού και των δύο νούνων.«Κάθε ένα από αυτά τα άτομα έχει ένα ανεξάρτητο και νομικά προστατευόμενο συμφέρον στη διατήρηση της ακεραιότητας του μητρώου, ως μόνιμη και αυθεντική καταγραφή της συμμετοχής του στην τελετουργική πράξη», ανέφερε.

Μπορεί να επηρεαστούν και οι γάμοι;

Στο έγγραφο υποστηρίχθηκε επίσης ότι η διαγραφή μιας βαπτιστικής εγγραφής θα μπορούσε να επηρεάσει τη νομική βεβαιότητα όσον αφορά την εγκυρότητα του γάμου.

Αναφέρθηκε: «Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στις οποίες ένας πρώην καθολικός παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο με μη καθολικό άτομο και, μετά τη διάλυση του γάμου, το μη καθολικό άτομο επιθυμούσε να γίνει καθολικό και υπέβαλε αίτηση στην Εκκλησία για ακύρωση του προηγούμενου πολιτικού γάμου»

«Η απουσία βαπτιστικού μητρώου θα κατέστρεφε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και θα έβλαπτε τις πιθανότητες του ατόμου να διεκδικήσει τα δικαιώματά του».

Τα παραδείγματα Ιρλανδίας και Κύπρου

Το έγγραφο σημείωσε επίσης ότι οι βαπτιστικές εγγραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αστικές διαδικασίες, αναφέροντας τα παραδείγματα της Ιρλανδίας, όπου ένα πιστοποιητικό βάπτισης μπορεί να γίνει δεκτό ως αποδεικτικό γέννησης σε περιπτώσεις όπου τα αρχεία έχουν καταστραφεί, και της Κύπρου, όπου τα βαπτιστικά μητρώα χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία για την επίλυση οικογενειακών διαφορών σχετικά με ακίνητα.

Συμπέρασμα:

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο το αν πρέπει να διατηρούνται ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Θέτει επίσης ένα βαθύτερο ερώτημα. Σε ποιο βαθμό μπορεί η νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων να απαιτήσει από μια Εκκλησία να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζει ορατά και νομικά την πίστη της;

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με το βάπτισμα. Για την Εκκλησία, το βάπτισμα δεν είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός που έλαβε χώρα μία φορά και καταγράφηκε αργότερα. Η καταχώρισή του εκφράζει επίσης ένα περιεχόμενο πίστης.

«Δεν πρόκειται μόνο για ένα διοικητικό συμφέρον ενός υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων. Αφορά τη θεσμική διάσταση της θρησκευτικής ελευθερίας και την ελευθερία της Εκκλησίας να ζει, να οργανώνεται και να εκφράζει την πίστη της», όπως αναφέρει τέλος το έγγραφο.

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