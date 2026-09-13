Πάνω από 6.000 τσιμεντόλιθοι ανασύρθηκαν από τις ελληνικές θάλασσες ως παράνομα απόβλητα

Snapshot Από το 2019 έως σήμερα έχουν ανασυρθεί πάνω από 6.000 τσιμεντόλιθοι και 11.700 συνθετικά σχοινιά από τις ελληνικές θάλασσες, κυρίως στον Ευβοϊκό και το Θρακικό πέλαγος.

Η παράνομη πρακτική χρήσης τσιμεντόλιθων αντί για αγκυράκια κατά την νυχτερινή αλιεία με γρι-γρι προκαλεί σημαντική ρύπανση και ζημιές στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Περισσότεροι από 360 τόνοι απορριμμάτων έχουν απομακρυνθεί, με το 83% να είναι πλαστικά και το 34% εγκαταλελειμμένος αλιευτικός εξοπλισμός.

Η iSea ζητά αυστηρότερους ελέγχους, εντατική αστυνόμευση και αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για τον εξοπλισμό των σκαφών γρι-γρι.

Οι παράνομες μέθοδοι βλάπτουν τα βενθικά οικοσυστήματα, θέτουν σε κίνδυνο τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και προκαλούν προβλήματα στους ναυτικούς και τον αλιευτικό εξοπλισμό. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 6.000 τσιμεντόλιθοι και χιλιάδες συνθετικά σχοινιά, τα οποία ποντίζονται παράνομα στον βυθό από επαγγελματίες αλιείς γρι-γρι, έχουν ανασυρθεί μέχρι σήμερα από τις ελληνικές θάλασσες. Η τεράστια αυτή επιχείρηση καθαρισμού υλοποιείται στο πλαίσιο του επιτυχημένου προγράμματος «Ψαρεύοντας Απορρίμματα», το οποίο πραγματοποιείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης» σε αποκλειστική συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση iSea.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη επικοινωνίας της iSea, Αναστασία Χαρίτου, από την έναρξη του προγράμματος το 2019 έως σήμερα έχουν ανασυρθεί 6.278 τσιμεντόλιθοι και 11.700 ειδικά σχοινάκια που χρησιμοποιούνται στη νυχτερινή αλιεία. Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα εντοπίζεται στον Ευβοϊκό κόλπο, ακολουθούμενος από το Θρακικό πέλαγος και τον Θερμαϊκό κόλπο. Συνολικά, οι αλιείς-πρέσβευτές του προγράμματος έχουν απομακρύνει από τα μεγάλα βάθη πάνω από 360 τόνοus απορριμμάτων –με το 83% να αποτελείται από πλαστικά και το 34% από εγκαταλελειμμένο αλιευτικό εξοπλισμό.

Η παράνομη μέθοδος των «σιωπηλών αποβλήτων»

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της οργάνωσης, το πρόβλημα συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία του γρι-γρι νύχτας. Κατά τη διάρκεια της αλιείας, οι ψαράδες χρησιμοποιούν πλωτές φωτιστικές συσκευές (τα λεγόμενα «ρομπότ») για να συγκεντρώσουν τα κοπάδια των ψαριών. Οι Γενικοί Κανονισμοί Λιμένων ορίζουν ότι τα ρομπότ πρέπει να αγκυροβολούν με ειδικά μικρά αγκυράκια και αλυσίδες, τα οποία το πλήρωμα οφείλει να ανασύρει σχολαστικά μετά το πέρας της διαδικασίας.

Ωστόσο, επειδή η νόμιμη διαδικασία είναι χρονοβόρα, συχνά παρακάμπτεται με μια επικίνδυνη αυτοσχέδια πρακτική: στη θέση της άγκυρας χρησιμοποιούνται συνήθως δύο τσιμεντόλιθοι δεμένοι με σχοινιά πολυπροπυλενίου. Κατά τη συλλογή των φωτιστικών, τα σχοινιά κόβονται, με αποτέλεσμα οι συσκευές να ανεβαίνουν γρήγορα στο σκάφος, αλλά οι τσιμεντόλιθοι και τα σχοινιά να εγκαταλείπονται οριστικά στον πυθμένα.

Οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα και οι λύσεις

Η συγκεκριμένη παράνομη πρακτική προκαλεί ανυπολόγιστες ζημιές στα βενθικά οικοσυστήματα και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Παράλληλα, δημιουργεί προβλήματα και στους ίδιους τους ναυτικούς, καθώς τα χαλαρά σχοινιά τυλίγονται στις προπέλες άλλων πλοίων, ενώ οι τσιμεντόλιθοι που αλιεύονται παθητικά από τα δίχτυα καταστρέφουν τον αλιευτικό εξοπλισμό.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου, η iSea τονίζει την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και εντατική αστυνόμευση εν πλω, κατά τον απόπλου και τον κατάπλου. Επιπλέον, κρίνεται επιτακτική η επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για τον εξοπλισμό των σκαφών γρι-γρι, ώστε να προβλέπονται σαφείς κανόνες και αυστηρές κυρώσεις για την προστασία του θαλάσσιου πλούτου της χώρας.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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