Γιατί τρώμε όταν έχουμε στρες; Πώς φαίνεται η συναισθηματική διατροφή και πώς σπάει ο κύκλος

Η αναζήτηση ενός ικανοποιητικού γεύματος ή σνακ μετά από μια αγχωτική μέρα, έναν καβγά ή απλά λόγω… βαρεμάρας είναι κάτι σύνηθες. Η συναισθηματική διατροφή σημαίνει ότι τρώμε κυρίως ως απόκριση σε συναισθήματα και όχι σε καθαυτή σωματική πείνα. Δεν είναι κάτι αυτομάτως ανθυγιεινό ή σημάδι κακού αυτοελέγχου. Το φαγητό συνδέεται φυσικά με την άνεση, την ανταμοιβή και την κοινωνική ζωή.

Γίνεται, όμως, πιο ανησυχητικό ως φαινόμενο, όταν το φαγητό είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο κάποιος αντιμετωπίζει δύσκολα συναισθήματα, καταστάσεις και δυσφορία. Η συναισθηματική διατροφή είναι μια κοινή αντίδραση αντιμετώπισης, όχι ένα ελάττωμα χαρακτήρα.

Πού οφείλεται η συναισθηματική διατροφή;

Το στρες είναι ένας παράγοντας που πυροδοτεί την συμπεριφορά, αλλά όχι ο μοναδικός. Το γενικευμένο άγχος, η θλίψη, η μοναξιά, ο θυμός, η πλήξη, η κόπωση και ακόμη και τα θετικά συναισθήματα μπορούν να ωθήσουν τον εγκέφαλο να αναζητήσει ένα νόστιμο γεύμα, όταν το σώμα δεν χρειάζεται επειγόντως «καύσιμα».

Η βιολογία συμβάλλει επίσης. Το οξύ στρες μπορεί μερικές φορές να καταστείλει την όρεξη, αλλά το συνεχές στρες μπορεί να αυξήσει την κορτιζόλη και να αλλάξει τα εγκεφαλικά σήματα που σχετίζονται με την όρεξη, καθιστώντας τα τρόφιμα με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα πιο ελκυστικά.

Οι σχετικές έρευνες υποστηρίζουν αυτήν τη σύνδεση στρες-όρεξης, ενώ παράλληλα δείχνουν, ότι κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά: κάποιοι τρώνε περισσότερο υπό στρες και άλλοι τρώνε λιγότερο. Σε μια εργαστηριακή μελέτη, γυναίκες με μεγαλύτερες αντιδράσεις κορτιζόλης στο στρες κατανάλωσαν περισσότερες θερμίδες στη συνέχεια από άλλες με χαμηλότερες αντιδράσεις κορτιζόλης.

Εάν το φαγητό επανειλημμένα παρέχει παρηγοριά ή απόσπαση της προσοχής, τότε ο εγκέφαλος μπορεί να αρχίσει να συνδέει ορισμένα συναισθήματα ή καταστάσεις με το φαγητό μέχρι που η αναζήτηση τροφής γίνεται σχεδόν αυτόματη.

Πώς να διακρίνετε τη συναισθηματική από τη σωματική πείνα

Δεν υπάρχει κάποιο «τέλειο τεστ», αλλά το μοτίβο προσφέρει ενδείξεις:

Η συναισθηματική πείνα εμφανίζεται συχνά ξαφνικά, είναι επείγουσα και μπορεί να αφορά μια συγκεκριμένη τροφή παρηγοριάς

Η σωματική πείνα συνήθως αναπτύσσεται πιο σταδιακά και γενικά μπορεί να ικανοποιηθεί από μια ευρύτερη γκάμα τροφών

Η συναισθηματική διατροφή μπορεί να φέρει βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, αλλά το αρχικό συναίσθημα συχνά επιστρέφει

Οι ειδικοί συνιστούν να παρατηρείτε τι σας συνέβη ακριβώς πριν από την παρόρμηση να φάτε, πόσο πεινούσατε πραγματικά εκείνη τη στιγμή και τι ελπίζατε ότι θα άλλαζε με το γεύμα, αντί να αντιδράτε με ενοχές ή αυτοκριτική.

Πώς μπορείτε να μειώσετε τη συναισθηματική διατροφή

Στόχος δεν είναι να εξαλειφθεί κάθε συναισθηματική αντίδραση που περιλαμβάνει το φαγητό. Ένας πιο ρεαλιστικός στόχος είναι να γίνει το φαγητό ένα εργαλείο αντιμετώπισης και όχι το μόνο. Εντούτοις, η συναισθηματική υπερφαγία είναι συχνή. Δηλαδή η ανησυχία προκύπτει, όταν το φαγητό γίνεται η κύρια στρατηγική για τη διαχείριση της εκάστοτε στιγμής δυσφορίας.

Ένα ημερολόγιο τροφίμων και ψυχικής διάθεσης μπορεί να αποκαλύψει μοτίβα, που αφορούν τον χρονισμό, την πείνα, το συναίσθημα και το ευρύτερο πλαίσιο. Όταν εμφανιστεί μια παρόρμηση, σταματήστε και αναρωτηθείτε αν χρειάζεστε φαγητό, παρηγοριά, ξεκούραση, διέγερση ή σύνδεση.

Εάν το άγχος είναι η αιτία, τότε εναλλακτικές λύσεις όπως το περπάτημα, οι ασκήσεις αναπνοής, η καταγραφή σε ημερολόγιο και το τηλέφωνο σε κάποιον φίλο μπορεί να βοηθήσουν. Τα τακτικά γεύματα έχουν επίσης σημασία, επειδή η έντονη σωματική πείνα μπορεί να κάνει τις συναισθηματικές επιθυμίες πιο δύσκολο να διακριθούν.

Οι περιοριστικές δίαιτες μπορεί μερικές φορές να επιδεινώσουν το πρόβλημα, αυξάνοντας την ενασχόληση με το φαγητό και δημιουργώντας κύκλους λιμοκτονίας και υπερφαγίας. Μια προσέγγιση «όλα ή τίποτα» είναι επομένως σπανίως χρήσιμη.

Πότε κάποιος με συναισθηματική υπερφαγία χρειάζεται επαγγελματική βοήθεια;

Η περιστασιακή συναισθηματική υπερφαγία είναι συχνή και δεν χρήζει θεραπείας. Η υποστήριξη γίνεται πιο σημαντική, όταν το φαγητό:

μοιάζει ψυχαναγκαστικό

προκαλεί σημαντική δυσφορία

παρεμβαίνει στην καθημερινή ζωή

περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενα επεισόδια κατανάλωσης ασυνήθιστα μεγάλων ποσοτήτων με αίσθηση απώλειας ελέγχου

Η συναισθηματική υπερφαγία δεν είναι η ίδια με τη διαταραχή υπερφαγίας, η οποία έχει συγκεκριμένα διαγνωστικά κριτήρια. Ένας ψυχολόγος, γιατρός ή διαιτολόγος με εμπειρία στη διατροφική συμπεριφορά μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση του προτύπου και στην αντιμετώπιση του υποκείμενου στρες, άγχους, κατάθλιψης ή περιοριστικής διατροφής.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να συμβεί συναισθηματική διατροφή, ακόμα και όταν είμαι χαρούμενος;

Ναι. Οι γιορτές, η ανταμοιβή, η νοσταλγία και ο ενθουσιασμός μπορούν να επηρεάσουν το φαγητό. Η συναισθηματική διατροφή δεν περιορίζεται στα αρνητικά συναισθήματα.

Προκαλεί πάντα αύξηση βάρους η συναισθηματική διατροφή;

Όχι. Η επίδρασή της εξαρτάται από τη συχνότητα, την ποσότητα που καταναλώνεται και το γενικότερο διατροφικό πρότυπο ενός ατόμου. Το βάρος από μόνο του δεν καθορίζει εάν η συναισθηματική διατροφή αποτελεί πρόβλημα.

Συμπέρασμα

Η συναισθηματική διατροφή χρησιμοποιεί τις τροφές για να καταπραΰνει, να αποσπά την προσοχή ή να ανταποκρίνεται σε συναισθήματα και όχι μόνο στη σωματική πείνα. Το στρες μπορεί να συμβάλει τόσο μέσω της βιολογίας όσο και μέσω συνηθειών, αλλά η συμπεριφορά είναι συχνή και δεν πρέπει να αποδίδεται απλώς σε έλλειψη θέλησης.

Η πιο χρήσιμη προσέγγιση είναι να αναγνωρίζετε τους παράγοντες που την προκαλούν, να τρώτε με μέτρο και ανά τακτά διαστήματα μέσα στην ημέρα και να βρείτε πρόσθετους τρόπους για τη διαχείριση των συναισθημάτων σας.

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