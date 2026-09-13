Κωνσταντίνος Τασούλας από τη Βιάννο: «Να μην ξεχνάμε τα εγκλήματα του ναζισμού»

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας οι εκδηλώσεις μνήμης για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος της Βιάννου και της Ιεράπετρας

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Κωνσταντίνος Τασούλας από τη Βιάννο: «Να μην ξεχνάμε τα εγκλήματα του ναζισμού»
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  • Στις 13 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στον Δήμο Βιάννου για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της Καταστροφής της Βιάννου και Ιεράπετρας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής το 1943.
  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε το χρέος μνήμης και στήριξης της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας, προς τιμήν των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας.
  • Υπογράμμισε ότι οι απαιτήσεις της Ελλάδας για αποζημιώσεις από τις γερμανικές καταστροφές και το αναγκαστικό δάνειο παραμένουν νομικά ενεργές και διεκδικήσιμες.
  • Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση και ομιλίες από αξιωματούχους, πανεπιστημιακούς και εκπροσώπους της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Αρκάντιους Μούλαρτσικ, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπεύθυνος για τις Γερμανικές Επανορθώσεις.
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Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιούνται σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος, στην περιοχή Σελί Αμιρών του Δήμου Βιάννου, οι κεντρικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της Καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου 1943, από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Σε δηλώσεις του μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων, ο κ. Τασούλας ανέφερε: «Σήμερα βρισκόμαστε εδώ κι εγώ προσωπικά εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας, για να τιμήσουμε τη μνήμη του φρικτού και άδικου Ολοκαυτώματος της Βιάννου, της τότε Επαρχίας Βιάννου του Ηρακλείου αλλά και της Δυτικής Ιεράπετρας, από τα ναζιστικά στρατεύματα Κατοχής στα μέσα Σεπτεμβρίου του 1943, όταν 461 άμαχοι, 1.000 σπίτια και 20 χωριά υπέστησαν τη μανία των κατακτητών».

Όπως συμπλήρωσε ο κ. Τασούλας: «Έχουμε τόσα χρόνια μετά ένα βαρύ και αμετάθετο χρέος απέναντι σε εκείνη τη φρικαλεότητα. Έχουμε χρέος στήριξης της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας μας, για την οποία τελικά έχασαν τη ζωή τους εκείνοι οι συνάνθρωποί μας. Και έχουμε χρέος στήριξης της μνήμης, να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα, για να μην επαναληφθούν και να μην έχουν την ευκαιρία παρόμοιες απάνθρωπες ιδεολογίες -είτε απροσχημάτιστα είτε συγκεκαλυμμένα- να κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΣΤΗΝ 83η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ(ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ /EUROKNISSI)

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στις αποζημιώσεις από τις γερμανικές καταστροφές.

«Έχουμε παράλληλα χρέος δικαίωσης αυτών των πεσόντων και γι' αυτό και εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας υπογραμμίζω πως οι απαιτήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για αποζημιώσεις από τις γερμανικές καταστροφές, από τις γερμανικές φρικαλεότητες από το γερμανικό αναγκαστικό δάνειο , παραμένουν απαράγραπτες όχι μόνο συναισθηματικά ή ιστορικά απερίγραπτες, αλλά και νομικά. Είναι ενεργές και διεκδικήσιμες».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΣΤΗΝ 83η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ(ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ /EUROKNISSI)

Οι εκδηλώσεις -σήμερα- παρουσία του γγ του υπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παπαδομαρκάκη -ως εκπροσώπου της κυβέρνησης- βουλευτών, του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του δημάρχου Βιάννου Παύλου Μπαριτάκη, στελεχών της αυτοδιοίκησης, στελεχών του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, τοπικών φορέων, συγγενών θυμάτων και πλήθους κόσμου, ξεκίνησαν με επίσημη δοξολογία, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος Δαμασκηνού, και του Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέα. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση, ενώ αυτή την ώρα πραγματοποιείται ομιλία για το ιστορικό του Ολοκαυτώματος της Βιάννου από τον Αριστομένη Ι. Συγγελάκη, πανεπιστημιακό- συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, ενώ θα ακολουθήσει ο χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Αρκάντιους Μούλαρτσικ, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην αν. υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, υπεύθυνος για τις Γερμανικές Επανορθώσεις.

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