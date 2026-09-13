Κωνσταντίνος Τασούλας: Κοινό ευρωπαϊκό καθήκον η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων

Από τη Βιάννο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στέλνει σαφές μήνυμα για τις απαράγραπτες και ηθικά, ιστορικά και νομικά θεμελιωμένες αξιώσεις Ελλάδας και Πολωνίας

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Κωνσταντίνος Τασούλας: Κοινό ευρωπαϊκό καθήκον η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων
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  • Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε τη σημαντική ιστορική και νομική βάση για τη διδίκηση γερμανικών αποζημιώσεων από Ελλάδα και Πολωνία.
  • Η Ελλάδα και η Πολωνία υπέστησαν σοβαρές ζημιές κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπό τη ναζιστική κατοχή.
  • Η διεκδίκηση των αποζημιώσεων βασίζεται σε ηθικά, ιστορικά και νομικά επιχειρήματα.
  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη διεκδίκηση αποζημιώσεων ως κοινό ευρωπαϊκό καθήκον.
  • Ο αγώνας για την αποζημίωση θα συνεχιστεί με στόχο την απόδοση δικαιοσύνης για τις καταστροφές του πολέμου.
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Στο περιθώριο των εκδηλώσεων μνήμης για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Aleksander Wierzejski για λογαριασμό του πολωνικού τηλεοπτικού σταθμού Telewizja Republika. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η κοινή ιστορική πορεία των δύο χωρών και η συνεργασία τους γύρω από τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων.

Ακολουθεί η ερώτηση του δημοσιογράφου και η απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας:

Aleksander Wierzejski: Πώς βλέπετε το μέλλον της συνεργασίας Ελλάδας και Πολωνίας ως προς τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων; Καταρχάς, πώς θα μπορούσε αυτή να καταστεί αποτελεσματική και θα έπρεπε, για παράδειγμα, να αποκτήσει θεσμικό πλαίσιο;

Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας: Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα και η Πολωνία -και όχι μόνο η Ελλάδα και η Πολωνία, αλλά αυτό ισχύει βεβαίως και για τις δύο χώρες- υπέφεραν με τρόπο απερίγραπτο κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπό την κατοχή των ναζιστικών δυνάμεων. Και εξαιτίας αυτού του μαρτυρίου, έχουμε πολύ ισχυρές αξιώσεις. Οι αξιώσεις αυτές εδράζονται σε τριπλή βάση: ηθική, ιστορική και νομική.

Πιστεύουμε ότι οι επανορθώσεις αυτές, τις οποίες διεκδικούμε από τη Γερμανία επί αυτής της στέρεης βάσης, θα ικανοποιηθούν στο μέλλον. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την αποζημίωση αυτή, λόγω της καταστροφής που προκλήθηκε στη χώρα μας από τον ναζισμό. Και αισθανόμαστε ότι αποτελεί κοινό καθήκον -όχι μόνο μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας, αλλά ένα καθήκον που θα το χαρακτήριζα ευρωπαϊκό- να διατηρήσουμε αυτή τη μνήμη και να αποδώσουμε δικαιοσύνη για τον πόνο που υπέστημεν κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

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