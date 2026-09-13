Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε είναι το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

Snapshot Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου 2026, γνωστή ως «Φεγγάρι της Συγκομιδής», θα εμφανιστεί το βράδυ του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου, με κορύφωση στις 19:50 ώρα Ελλάδος.

Το φεγγάρι αυτό είναι ορατό με γυμνό μάτι και δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την παρατήρησή του.

Η ονομασία «Φεγγάρι της Συγκομιδής» προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την περίοδο συγκομιδής βασικών καλλιεργειών.

Το έντονο φως της πανσελήνου επέτρεπε στους αγρότες να συνεχίζουν τις εργασίες τους τη νύχτα κατά την εποχή της συγκομιδής.

Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου δεν συμπίπτει με τη φθινοπωρινή ισημερία, οπότε το «Φεγγάρι του Θερισμού» θα εμφανιστεί στην επόμενη πανσέληνο του Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Ο νυχτερινός ουρανός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την πανσέληνο του Σεπτεμβρίου, γνωστή και ως το «Φεγγάρι της Συγκομιδής», η οποία θα φωτίσει τη νύχτα του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου. Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται στις 19:50 ώρα Ελλάδος, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που μπορεί να απολαύσει κανείς με γυμνό μάτι, χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού εξοπλισμού, όπως τηλεσκόπια ή κιάλια. Παράλληλα, η συγκεκριμένη πανσέληνος λειτουργεί ως αστρονομικό ορόσημο, σηματοδοτώντας το τυπικό τέλος του καλοκαιριού και τη σταδιακή μετάβαση στη φθινοπωρινή περίοδο.

Από πού πήρε το όνομά της η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου

Η ονομασία «Φεγγάρι της Συγκομιδής» αποδίδεται στις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής. Η εμφάνιση του συγκεκριμένου φεγγαριού συνέπιπτε χρονικά με την περίοδο συγκομιδής βασικών καλλιεργειών, όπως το καλαμπόκι, η κολοκύθα, το ρύζι και τα φασόλια.

Το έντονο και λαμπερό φως του φεγγαριού παρείχε στους αγρότες τη δυνατότητα να παρατείνουν τις εργασίες τους στα χωράφια και κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνδέοντας άρρηκτα το φαινόμενο με την αγροτική ζωή και την παράδοση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εάν η εμφάνιση της πανσελήνου συνέπιπτε με τη φθινοπωρινή ισημερία, το φεγγάρι θα ονομαζόταν «Φεγγάρι του Θερισμού». Ωστόσο, η ιδιότητα αυτή δεν ισχύει για φέτος, καθώς μετατίθεται για την επόμενη πανσέληνο, η οποία θα σημειωθεί τον Οκτώβριο.

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