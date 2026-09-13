Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρός 57χρονος ψαροντουφεκάς

Snapshot Ένας 57χρονος αλλοδαπός ψαροντουφεκάς βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα στην περιοχή κοντά στη νησίδα «Ορθόλιθος» στην Κέρκυρα.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άλλον αλιέα.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ψαρέματος. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε το ψάρεμα για έναν 57χρονο αλλοδαπό στην Κέρκυρα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα, στην περιοχή κοντά στη νησίδα «Ορθόλιθος», και ανασύρθηκε από άλλον αλιέα.

Στη συνέχεια, ο 57χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.