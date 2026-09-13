Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρός 57χρονος ψαροντουφεκάς

Τραγικό τέλος είχε το ψάρεμα για έναν 57χρονο αλλοδαπό στην Κέρκυρα, ο οποίος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άλλον αλιέα στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη νησίδα «Ορθόλιθος»

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρός 57χρονος ψαροντουφεκάς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 57χρονος αλλοδαπός ψαροντουφεκάς βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα στην περιοχή κοντά στη νησίδα «Ορθόλιθος» στην Κέρκυρα.
  • Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άλλον αλιέα.
  • Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ψαρέματος.
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Τραγική κατάληξη είχε το ψάρεμα για έναν 57χρονο αλλοδαπό στην Κέρκυρα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα, στην περιοχή κοντά στη νησίδα «Ορθόλιθος», και ανασύρθηκε από άλλον αλιέα.

Στη συνέχεια, ο 57χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

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