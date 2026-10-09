Σία Κοσιώνη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα 9α γενέθλια του γιου της

Snapshot Η Σία Κοσιώνη γιόρτασε τα 9α γενέθλια του γιου της με μια ανάρτηση στο Instagram.

Δημοσίευσε φωτογραφία από παλαιότερο οικογενειακό ταξίδι.

Αναφέρθηκε στον γιο της ως τον αγαπημένο της συνταξιδιώτη. Snapshot powered by AI

Με μια ταξιδιωτική ανάμνηση και μια ευχή στο Instagram γιόρτασε η Σία Κοσιώνη τα γενέθλια του γιου της, ο οποίος έγινε εννέα ετών.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό φωτογραφία από παλαιότερο οικογενειακό ταξίδι. Στο μήνυμα που τη συνόδευε αναφέρθηκε στον γιο της ως τον αγαπημένο της συνταξιδιώτη.

«Χρόνια πολλά στον καλύτερο ταξιδιώτη και συνταξιδιώτη! Ως το τέλος του διαστήματος…» έγραψε η γνωστή δημοσιογράφος.

https://www.instagram.com/p/DeQ6IefsFBt/

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