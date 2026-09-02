Σία Κοσιώνη: Τα πρώτα λόγια μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 - Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός

Snapshot Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια και ξεκινά συνεργασία με τον ΑΝΤ1 από τις 7 Σεπτεμβρίου.

Θα είναι σχολιάστρια στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1, δίπλα στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα θα επικεντρώνεται στην ουσιαστική ενημέρωση και την ανάλυση της ειδησεογραφίας με έμφαση στην επίδραση των γεγονότων στην καθημερινότητα.

Η μετάδοση θα ξεκινά καθημερινά στις 18:45, με τον Νίκο Χατζηνικολάου να αναδεικνύει τα σημαντικά θέματα της επικαιρότητας. Snapshot powered by AI

Νέα σελίδα στην επαγγελματική της ζωή αλλάζει η Σία Κοσιώνη, έπειτα από 20 χρόνια παρουσίας στον ΣΚΑΪ.

Η γνωστή παρουσιάστρια από 7 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στο πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου ως σχολιάστρια στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1.

«Δεν ξέρετε πόσο ανυπομονώ να ξαναβρεθούμε. 7 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός», είπε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.

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Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Το μεσημέρι της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου, ο σταθμός απέστειλε επίσημη ανακοίνωση, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο σκηνικό της επικαιρότητας, η ανάγκη για ουσιαστική ενημέρωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Δεν αρκεί, όμως, να γνωρίζουμε μόνο τι συμβαίνει, αλλά κυρίως πώς αυτό αποκωδικοποιείται για την καθημερινότητά μας.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 18:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου θα δίνει, με το κύρος και την εγκυρότητά του, την πιο αξιόπιστη χαρτογράφηση της ειδησεογραφίας. Με τη γνώση και την πολυετή εμπειρία του θα αναδεικνύει την ουσία πίσω από την είδηση και θα φέρνει σε πρώτο πλάνο τα σημαντικά θέματα που καθορίζουν το σήμερα και επηρεάζουν το αύριο».

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