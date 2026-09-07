Σία Κοσιώνη: Η πρώτη εμφάνιση στο δελτίο του ΑΝΤ1

Snapshot Η Σία Κοσιώνη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου την υποδέχτηκε επίσημα και την καλωσόρισε στην ομάδα του σταθμού.

Η δημοσιογράφος θα σχολιάζει καθημερινά την επικαιρότητα στο δελτίο ειδήσεων του Αμαρουσίου.

Η Σία Κοσιώνη εξέφρασε τη χαρά της για την ένταξή της στον ΑΝΤ1 και τη συνεργασία με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η δημοσιογράφος δεσμεύτηκε να συμβάλει στη δημιουργία ενός ποιοτικού ενημερωτικού προϊόντος. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι πρεμιέρες στον ενημερωτικό τομέα και, το βράδυ της Δευτέρας, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχτηκε επίσημα στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 τη Σία Κοσιώνη. Η δημοσιογράφος, που αποχώρησε τον περασμένο Μάιο από τον ΣΚΑΪ, θα βρίσκεται καθημερινά στο δελτίο του Αμαρουσίου σχολιάζοντας την επικαιρότητα.

«Καλωσορίζω στον ΑΝΤ1 τη συνάδελφο Σία Κοσιώνη, μια εξαιρετική συνάδελφο που θα είναι καθημερινά μαζί μας για να σχολιάζει την επικαιρότητα. Καλωσόρισες, Σία», είπε αρχικά ο Νίκος Χατζηνικολάου.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ», απάντησε η δημοσιογράφος, με τον παρουσιαστή να προσθέτει: «Σε υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά». «Εγώ έχω τεράστια χαρά που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και είναι πραγματικά τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σου. Πιστεύω ότι θα συμβάλω κι εγώ με τις δικές μου δυνάμεις στη δημιουργία ενός άρτιου ενημερωτικού προϊόντος, γιατί είναι και οι καιροί απαιτητικοί και πονηροί», ανέφερε η Σία Κοσιώνη.

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