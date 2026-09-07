Σίσσυ Χρηστίδου: Τελευταία καλοκαιρινή απόδραση στην Κέρκυρα πριν επιστρέψει στην τηλεόραση

Snapshot Η Σίσσυ Χρηστίδου πέρασε τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού στην Κέρκυρα πριν επιστρέψει στην τηλεόραση.

Βρέθηκε στο νησί του συντρόφου της, Στέφανου Νεδέλκου, συνδυάζοντας ξεκούραση και βραδινές εξόδους.

Μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή της στο νησί μέσω των social media.

Η βραδινή της έξοδος στο εστιατόριο του Στέφανου Νεδέλκου ξεχώρισε ανάμεσα στις αναρτήσεις της.

Η απόδραση αποτέλεσε το τελευταίο διάλειμμα πριν την επιστροφή της στα τηλεοπτικά πλατό στην Αθήνα. Snapshot powered by AI

Λίγο πριν επιστρέψει στους απαιτητικούς ρυθμούς της νέας τηλεοπτικής σεζόν, η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε να απολαύσει μερικές ακόμη στιγμές χαλάρωσης στην Κέρκυρα.

Η παρουσιάστρια βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο νησί του αγαπημένου της, Στέφανου Νεδέλκου, συνδυάζοντας ξεκούραση, όμορφες βόλτες και βραδινές εξόδους πριν από την επιστροφή της στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή της στο νησί, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού της.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις της ξεχώρισε και η βραδινή της έξοδος στο εστιατόριο του Στέφανου Νεδέλκου.

Η σύντομη αυτή απόδραση αποτέλεσε ουσιαστικά ένα τελευταίο διάλειμμα πριν από την επιστροφή στην Αθήνα και το τηλεοπτικό πλατό, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να αποχαιρετά το καλοκαίρι σε ένα από τα αγαπημένα της ελληνικά νησιά.

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