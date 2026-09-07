Στούντιο 4: Πρεμιέρα για Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο

Οι δύο παρουσιαστές βρέθηκαν στο ανανεωμένο στούντιο της εκπομπής της ΕΡΤ1

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Στούντιο 4: Πρεμιέρα για Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το μεσημέρι της Δευτέρας, η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος έκαναν πρεμιέρα στη συχνότητα της ΕΡΤ1 με το «Στούντιο 4».

«Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι! Καλησπέρα σε όλη την παρέα! Είμαστε στο Στούντιο 4, παιδιά», είπαν οι δύο παρουσιαστές στο νέο πλατό της εκπομπής.

«Τι μας συνδέει με την Οδύσσεια; Με την Οδύσσεια, κυρίες και κύριοι, μας συνδέουνοι τρεις ώρες! Τρεις ώρες και εμείς, τρεις ώρες και η Οδύσσεια», επεσήμανε ο Χρήστος Φερεντίνος.

Λίγα λεπτά αργότερα, η Κατερίνα Καραβάτου έκανε και μια ιδιαίτερη αναφορά στα προηγούμενα χρόνια του Στούντιο 4: «Είναι πολύ σημαντικό που αναλαμβάνουμε εδώ στην ΕΡΤ αυτήν την εκπομπή.

Μια εκπομπή που ήταν τόσο καλή, τόσο πετυχημένη και είναι πολύ ωραίο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κανάλι», τόνισε η παρουσιάστρια, με τον Χρήστο Φερεντίνο να διευκρινίζει πως «παίρνουμε τη σκυτάλη».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:26ΚΟΣΜΟΣ

Τα ουρλιαχτά για έλεος της Αιγύπτιας παρουσιάστριας στη θανατική καταδίκη της - «Έχω αδικηθεί»

19:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το «κλειδί της πόλης» του Σακραμέντο στον ομογενή επιχειρηματία Άγγελο Τσακόπουλο

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη 61χρονος για απάτη σε βάρος πελάτη - Χρέωσε επανειλημμένα την τραπεζική του κάρτα

19:06LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: Τελευταία καλοκαιρινή απόδραση στην Κέρκυρα πριν επιστρέψει στην τηλεόραση

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δημοσιογράφος χτυπήθηκε σε ζωντανή σύνδεση από drone - Βίντεο

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές σε Κόνιτσα, Εύβοια, Αλεξανδρούπολη και Δράμα: Οι καπνοί έφτασαν μέχρι την Αθήνα – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κλείνει το προξενείο της Γερμανίας στην Αγία Πετρούπολη

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο και ηχητικό ντοκουμέντο από τη συντριβή αεροσκάφους στο Μαϊάμι

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται 14χρονη από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Διακομίσθηκε στην Αθήνα

18:41LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς ακύρωσαν τη συναυλία τους στο Κατράκειο - «Κάναμε ένα βήμα πίσω»

18:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Έκλειψε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Volkswagen: Συμφωνία με ισραηλινή εταιρεία για να μετατρέψει εργοστάσιο σε αμυντική μονάδα παραγωγής

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Την «έκαψε» το live στο Tik Tok - Τουρκάλα καταδικασμένη σε 64 χρόνια κάθειρξη συλλαμβάνεται ζωντανά

18:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναπληρωτές: «Έπεσε» η ψηφιακή πλατφόρμα – Παράταση έως τις 19:00

18:02ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το Eurojackpot τώρα και online: Συμμετοχή μέσω διαδικτύου για κέρδη έως 120.000.000€ κάθε Τρίτη και Παρασκευή

18:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα δείτε στα σημάδια φλεγμονής και γήρανσης μετά από 1 μήνα vegan διατροφής

18:00LIFESTYLE

Στούντιο 4: Πρεμιέρα για Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Διπλή εστία φωτιάς στην Υψηλή Ράχη - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

17:58WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Όρεγκον: Αγελάδες ακρωτηριασμένες, χωρίς σταγόνα αίματος - Η ανατρεπτική θεωρία

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Χρυσικόπουλος: Η στιγμή που ο Έλληνας υπερκολυμβητής βγαίνει από τη θάλασσα έπειτα από 31 ώρες και 50 λεπτά – Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:06ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Προ των πυλών απότομη αλλαγή του καιρού – Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται βοριάδες

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών που κατηγορείται ότι εξέδιδε τις δύο 16χρονες

16:25ΚΟΣΜΟΣ

«Αντίο, μπαμπά» είπε και πήδηξε από γέφυρα - Περαστικοί κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές 21χρονης

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε φιστίκια Αιγίνης κάθε μέρα

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Εύβοια: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 13 εναέρια – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές σε Κόνιτσα, Εύβοια, Αλεξανδρούπολη και Δράμα: Οι καπνοί έφτασαν μέχρι την Αθήνα – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Εντοπίστηκε το διαβατήριο της 50χρονης Κινέζας στο Άλσος Γαλατσίου - Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις της

10:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: «Είχα γίνει θαμώνας της οδού Νοταρά» - Όσα έγιναν στη συναυλία του στον Λυκαβηττό - Βίντεο

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 16χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ– Έριξαν το ΙΧ στη θάλασσα

18:00LIFESTYLE

Στούντιο 4: Πρεμιέρα για Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο

13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: Οι νέοι δικαιούχοι της αύξησης στα €400 - Πίνακες και παραδείγματα

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός ποδηλάτης και 5 τραυματίες σε τρομακτικό τροχαίο στον Πύργο

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

15:47LIFESTYLE

Γιόρτασε τα γενέθλιά της και της έκανε έκπληξη ο...Σάκης Ρουβάς - Το βίντεο που έγινε viral

15:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γνωστών χυμών από την αγορά

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε πευκόδασος στην Εύβοια: Μπαράζ 112 - Επιχειρούν 5 εναέρια

18:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναπληρωτές: «Έπεσε» η ψηφιακή πλατφόρμα – Παράταση έως τις 19:00

16:27LIFESTYLE

Ο Σταύρος Φλώρος εξηγεί γιατί κατέθεσε αγωγή αποζημίωσης κατά του Survivor ζητώντας 100 εκατ.

18:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα δείτε στα σημάδια φλεγμονής και γήρανσης μετά από 1 μήνα vegan διατροφής

18:41LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς ακύρωσαν τη συναυλία τους στο Κατράκειο - «Κάναμε ένα βήμα πίσω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ