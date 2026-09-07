Στούντιο 4: Πρεμιέρα για Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο

Το μεσημέρι της Δευτέρας, η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος έκαναν πρεμιέρα στη συχνότητα της ΕΡΤ1 με το «Στούντιο 4».

«Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι! Καλησπέρα σε όλη την παρέα! Είμαστε στο Στούντιο 4, παιδιά», είπαν οι δύο παρουσιαστές στο νέο πλατό της εκπομπής.

«Τι μας συνδέει με την Οδύσσεια; Με την Οδύσσεια, κυρίες και κύριοι, μας συνδέουνοι τρεις ώρες! Τρεις ώρες και εμείς, τρεις ώρες και η Οδύσσεια», επεσήμανε ο Χρήστος Φερεντίνος.

Λίγα λεπτά αργότερα, η Κατερίνα Καραβάτου έκανε και μια ιδιαίτερη αναφορά στα προηγούμενα χρόνια του Στούντιο 4: «Είναι πολύ σημαντικό που αναλαμβάνουμε εδώ στην ΕΡΤ αυτήν την εκπομπή.

Μια εκπομπή που ήταν τόσο καλή, τόσο πετυχημένη και είναι πολύ ωραίο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κανάλι», τόνισε η παρουσιάστρια, με τον Χρήστο Φερεντίνο να διευκρινίζει πως «παίρνουμε τη σκυτάλη».