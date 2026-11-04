Πάρις Τζάκσον: Ζητά 600 εκατ. λίρες από την περιουσία του πατέρα της, 17 χρόνια μετά τον θάνατό του

Ο Μάικλ Τζάκσον έφυγε από τη ζωή το 2009, ωστόσο τα τρία παιδιά του, η Πάρις, ο Πρινς και ο Πίγκι δεν έχουν λάβει ακόμη χρήματα από την περιουσία του πατέρα τους

Δημήτρης Δρίζος

Πάρις Τζάκσον: Ζητά 600 εκατ. λίρες από την περιουσία του πατέρα της, 17 χρόνια μετά τον θάνατό του

Η Πάρις Τζάκσον / AP

LIFESTYLE
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Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, διεκδικεί περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια από την οικογενειακή περιουσία, καθώς υποστηρίζει ότι έχουν περάσει περισσότερα από 17 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της χωρίς να έχει λάβει τα χρήματα που δικαιούται.

Ο βασιλιάς της ποπ έφυγε από τη ζωή το 2009, ωστόσο τα τρία παιδιά του, η Πάρις, ο Πρινς και ο Πίγκι, φαίνεται πως δεν έχουν λάβει ακόμη τα χρήματα που τους άφησε ο θρυλικός μουσικός.

Εν μέσω όλων των καταγγελιών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατο του Τζάκσον, τις οποίες η διαχείριση της περιουσίας του έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα ως μια απεγνωσμένη προσπάθεια αποκόμισης χρημάτων, τα παιδιά του επιθυμούν πλέον να διεκδικήσουν το μερίδιο που θεωρούν ότι δικαιωματικά τους ανήκει.

Σε νέα δικαστική προσφυγή, η Πάρις υποστηρίζει ότι, παρά το γεγονός ότι η περιουσία του πατέρα της εξακολουθεί να αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη και σε εγχειρήματα όπως η βιογραφική ταινία Μάικλ, που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, εκείνη δεν έχει λάβει ακόμη τα χρήματα που της είχαν υποσχεθεί.

Στα έγγραφα που κατατέθηκαν στις 29 Οκτωβρίου, η Πάρις αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «περισσότερα από 17 χρόνια μετά τον θάνατό του, το οικογενειακό καταπίστευμα του Μάικλ Τζάκσον εξακολουθεί να παραμένει χωρίς χρηματοδότηση».

Οι όροι που προβλέπονται στο οικογενειακό καταπίστευμα ορίζουν ότι τα τρία παιδιά του έπρεπε να αρχίσουν να λαμβάνουν εισόδημα από τα αντίστοιχα μερίδιά τους μόλις συμπλήρωναν το 21ο έτος της ηλικίας τους, ενώ προβλέπονταν και πρόσθετες καταβολές όταν θα έκλειναν τα 30.

Τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον (Alan Chapman/Dave Benett/Getty Images)

Ωστόσο, τα παιδιά υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν τα προβλεπόμενα χρήματα όταν έγιναν 21 ετών. Με τον Πρινς να συμπληρώνει τα 30 τον Φεβρουάριο του 2027, η Πάρις θεωρεί πλέον ότι έχει έρθει η ώρα να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα τόσο για την ίδια όσο και για τα αδέλφια της.

Στην προσφυγή της, η Πάρις υποστηρίζει ότι ο εκτελεστής της διαθήκης και διαχειριστής της περιουσίας του πατέρα της, Τζον Μπράνκα, εξακολουθεί να αποφασίζει πόσα χρήματα μπορούν να λαμβάνουν τα παιδιά, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, τους στερεί την οικονομική ανεξαρτησία.

Η οικογενειακή περιουσία έχει πραγματοποιήσει αρκετές συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων μετά τον θάνατο του Τζάκσον, μεταξύ των οποίων η πώληση του ράντσου Νέβερλαντ και η συμφωνία του 2023 με τη Sony για τη μουσική του. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η αξία της περιουσίας υπολογίζεται μεταξύ 2 και 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που εξηγεί γιατί τα παιδιά του επιθυμούν να διεκδικήσουν το μερίδιό τους.

Αυτή είναι η τελευταία από μια σειρά δικαστικών ενεργειών της Πάρις, η οποία εδώ και χρόνια εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα οικονομικά του πατέρα της μετά τον θάνατό του, πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Από την πλευρά της, η διαχείριση της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει πλήρως τα καταπιστεύματα μέχρι να διευθετηθούν αρκετές νομικές εκκρεμότητες. Σε αυτές περιλαμβάνεται και μια δικαστική διαμάχη με την αμερικανική φορολογική υπηρεσία (IRS), η οποία είχε διεκδικήσει περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους και πρόστιμα.

Η διαθήκη του Τζάκσον προβλέπει ότι τα παιδιά του θα λάβουν τις προβλεπόμενες καταβολές μετά τη συμπλήρωση συγκεκριμένων ηλικιακών ορίων (Alan Chapman/Dave Benett/Getty Images)

Εκπρόσωπος της διαχείρισης της περιουσίας δήλωσε στο περιοδικό PEOPLE: «Η διαχείριση κατάφερε να εξασφαλίσει δικαστική απόφαση που μείωσε σημαντικά το συγκεκριμένο ποσό, ωστόσο η υπόθεση δεν έχει ακόμη διευθετηθεί και το ποσό ενδέχεται να αλλάξει».

Παράλληλα, αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς των παιδιών του Τζάκσον, υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη λάβει περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια. Επανέλαβε επίσης τη θέση ότι, σύμφωνα με τη διαθήκη του μουσικού, «κανένα από τα παιδιά του δεν πρόκειται να λάβει διανομή χρημάτων πριν φτάσει στη δεκαετία των 30».

«Η διαχείριση προσβλέπει στη στιγμή που θα επιλυθούν όλα τα ζητήματα, ώστε τα καταπιστεύματα των παιδιών να χρηματοδοτηθούν πλήρως, όπως ακριβώς επιθυμούσε ο Μάικλ», κατέληξε η ανακοίνωση.

Ωστόσο, εκπρόσωπος της Πάρις απάντησε με σκληρή γλώσσα στους ισχυρισμούς, δηλώνοντας: «Η διαχείριση της περιουσίας προσπαθεί και πάλι να αποπροσανατολίσει από τη δική της ανικανότητα. Η Πάρις ζήτησε να χρηματοδοτηθεί εν μέρει το καταπίστευμα, κάτι που ο κ. Μπράνκα είχε τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να κάνει εδώ και πολύ καιρό. Έπειτα από χρόνια καθυστερήσεων, η Πάρις δεν είχε άλλη επιλογή από το να παρέμβει η ίδια».

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