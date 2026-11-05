Kimmarie Johnson: Πέθανε η ηθοποιός στα 50 της - Νέα απώλεια για το θρυλικό «Beverly Hills, 90210»

Η ηθοποιός υπέστη καρδιακό επεισόδιο πριν από λίγες ημέρες

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Kimmarie Johnson: Πέθανε η ηθοποιός στα 50 της - Νέα απώλεια για το θρυλικό «Beverly Hills, 90210»
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  • Η ηθοποιός Kimmarie Johnson πέθανε σε ηλικία 50 ετών μετά από καρδιακό επεισόδιο και διάγνωση καρδιακού ανευρύσματος.
  • Η Johnson έγινε γνωστή το 1998 με τον ρόλο της Τζούντι στην 8η σεζόν της σειράς "Beverly Hills, 90210".
  • Υπήρξε Μις Πενσυλβάνια ΗΠΑ το 1993 και εργάστηκε ως μοντέλο και επιχειρηματίας στον χώρο της περιποίησης δέρματος.
  • Έκανε διάλειμμα από την καριέρα της το 2003 για να αφιερωθεί στην οικογένειά της και αργότερα ασχολήθηκε με την παραγωγή ταινιών.
  • Ήταν εκτελεστική παραγωγός της βραβευμένης ταινίας "The Last Eve" σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Young Man Kang.
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Άλλη μια απώλεια από το καστ της, μετράει η θρυλική σειρά «BEVERLY Hills and 90210», καθώς πέθανε σε ηλικία μόλις 50 ετών, η ηθοποιός Kimmarie Johnson.

Σύμφωνα με δηλώσεις της ανιψιάς της στο TMZ η θεία της «υπέστη καρδιακό επεισόδιο» και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Cedars-Sinai στις 27 Οκτωβρίου. Εκεί, διαγνώστηκε με «καρδιακό ανεύρυσμα» και πέθανε την Τετάρτη.

Στέφθηκε Μις Πενσυλβάνια ΗΠΑ το 1993 και έγινε μοντέλο πασαρέλας, ενώ λάνσαρε τη δική της σειρά περιποίησης δέρματος.

Η ηθοποιός έγινε γνωστή το 1998 όταν πήρε το ρόλο της Τζούντι σε ένα επεισόδιο του "Beverly Hills, 90210".

Εμφανίστηκε στο επεισόδιο της 8ης σεζόν, με τίτλο "The Following Options".

Ένας άλλος από τους πιο αξιομνημόνευτους ρόλους της Τζόνσον ήταν στην ταινία του 2000 "Dude, Where's My Car?" με πρωταγωνιστές τους Ashton Kutcher και Seann William Scott.

Το 2003, η Τζόνσον έκανε ένα διάλειμμα από την καριέρα της για λίγα χρόνια μετά τη γέννηση του γιου της.

Στη συνέχεια άρχισε να ασχολείται και με την παραγωγή. Ήταν εκτελεστική παραγωγός για το "The Last Eve" μαζί με τον Κορεάτη Αμερικανό σκηνοθέτη Young Man Kang.

Η ταινία κέρδισε πολλά βραβεία σε φεστιβάλ κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου Καλύτερης Ταινίας Δράσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου και Βίντεο της Νέας Υόρκης.

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