Οι «βεντέτες» του Βόρειου τομέα, ο ναύαρχος και οι φήμες, μαλλιά κουβάρια στη Νέα Αριστερά

Οι «βεντέτες» του Βόρειου τομέα

Για την Α' Αθήνας σας έχω γράψει σε προγενέστερο χρόνο ότι σφάζονται γαλάζια παλικάρια με φόντο τις εκλογές του 2027. Εκεί όμως που θα γίνει η νύχτα του... Αγίου Βαρθολομαίου είναι ο Β1' Βόρειος Τομέας. Προβλέπω κανονική σφαγή μεταξύ των υποψηφίων καθώς θα υπάρχει μέγας συνωστισμός και τα ποσοστά του κόμματος δεν θα είναι όπως στις εκλογές του 2023. Ήδη έχουν βγει τα μαχαίρια και οι διαρροές. Θα πέσουν κορμιά μέχρι τις κάλπες... Κάτι σαν τις βεντέτες στην Κρήτη. Και δεν βλέπω και κανέναν «σασμό» στον ορίζοντα.

Το αίνιγμα του Καμμένου για Σαμαρά

Στη δεξιά πολυκατοικία η σφαγή συνεχίζεται. Ο Πάνος Καμμένος επανήλθε κατά Σαμαρά με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter). Ανέβασε μια φωτογραφία από τα παλιά (όταν ήταν και οι δύο νεαροί και Αβερωφικοί) μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό αφήνοντας ένα σχόλιο του τύπου: Αντώνη ξέρεις εσύ.. Τι να εννοεί άραγε ο ποιητής; Ότι είχαν κοινή πορεία; Ότι άλλαζαν στρατόπεδα ανάλογα με τις συγκυρίες; Βλέπετε οι δύο άνδρες υπήρξαν φίλοι από την εποχή των Ρέιντζερς και των Κενταύρων. Αφισοκολλητές πρώτοι! Οι «σκληροί» της ΟΝΝΕΔ ένα πράγμα. Στη συνέχεια ο Σαμαράς έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη... Εκεί πάει το «ξέρεις εσύ» του Καμμένου. Πάντως το άσβεστο μίσος των δύο αντρών κρατάει χρόνια, ήδη από το 2011 όταν ο Σαμαράς τον διέγραψε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Τελικά ποιος χαϊδεύει τα αυτιά των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας;

Τελικά ποιος χαϊδεύει τα αυτιά των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας; Η κυβέρνηση που φορολόγησε υπέρ των πολιτών και τώρα νομοθετεί ώστε να εισπράττουν το ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΕΡΤ ή αυτοί που δεν έκαναν τίποτα;

Διότι καλές οι καταγγελίες, οι κατηγορίες και όλα όσα τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιρρίπτουν στην κυβέρνηση αλλά η αλήθεια είναι αμείλικτη και – μέρες που είναι και όλοι θέλουν να πουν τη… δική τους – μια.

Ποια είναι αυτή; Την αποτύπωσε ο Παύλος Μαρινάκης υπενθυμίζοντας πως η κυβέρνηση αυτή είναι η πρώτη που φορολόγησε τους παρόχους ενέργειας για να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

«Δεν θυμάμαι κανέναν από τους «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη»- «κάτω το κεφάλαιο», τα κόμματα που ξέρουν να κάνουν μόνο πορείες χωρίς αιτήματα και καταλήψεις, αυτά όλα τα κόμματα αυτού του πολιτικού χώρου να έχει πάρει ένα σεντ από εταιρείες παροχής ενέργειας» σημείωσε.

Τι θα κάνει ο ναύαρχος;

Βιάζονται κάποιοι να «χρεώσουν» πάλι τον ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ. Μπάστα λίγο σύντροφοι. Τον έχουν μάλιστα ως σιγουράκι... Ο Αποστολάκης περιμένει τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι τότε δεν θα ανακοινώσει καμία μεταγραφή στη Χαριλάου Τρικούπη.

To ΠΑΣΟΚ και η… ασυλία σε υπουργό της κυβέρνησης

Αδυνατώ σχεδόν να το πιστέψω αλλά οφείλω να το μεταφέρω και να το θέσω στην κρίση σας. Οτι, λέει, το ΠΑΣΟΚ δεν χτυπά έναν συγκεκριμένο υπουργό της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εναν υπουργό από τα αποκαλούμενα μεγαλοστελέχη που θέλουν να διαδραματίσουν σημαντικό -αλλά πολύ σημαντικό- ρόλο στην επόμενη ημέρα στη ΝΔ αν και όταν ο πρωθυπουργός αποφασίσει να αποσυρθεί. Είπε λοιπόν παλαιό και έμπειρο στέλεχος του κόμματος ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει και μεγάλη αντιπολίτευση στον συγκεκριμένο υπουργό επειδή -λέει- ο υπουργός αυτός ενημερώνει για όλα το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη και έτσι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει δώσει οδηγία να μην χτυπούν τον υπουργό που -αντε να το πω- έχει και ένα από τα πιο μεγάλα χαρτοφυλάκια...

Οι «δικαιολογημένες» βεντέτες του Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν χρειάζεται εσωκομματικό αντίπαλο. Τα καταφέρνει μόνος του να τρέχει πρώτος και να βγαίνει... δεύτερος. Δεν χρειάζεται ούτε ο Δούκας, ούτε ο Γερουλάνος ούτε η Διαμαντοπούλου. Μια χαρά τα κάνει μούσκεμα μόνος του.

Βγήκε στον ΣΚΑΪ και είπε να μην μπερδεύουμε το μακελειό στα Βορίζια με τα «εγκλήματα τιμής όπως είναι οι βεντέτες... που είναι κάτι άλλο... ». Για τον πρόεδρο Νίκο υπάρχουν εγκλήματα που μπορούν να δικαιολογηθούν; «Έχουμε μπερδέψει τα εγκλήματα τιμής με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής», ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε. Βλέπετε είναι πολλά τα ψηφαλάκια στην Κρήτη...

Νέα(;) Αριστερά

Πολλές φορές οι μεγάλες εξελίξεις σιγοβράζουν για μεγάλο διάστημα αλλά εκδηλώνονται με σχεδόν ασήμαντη αφορμή. Γιατί μόνο ως τέτοια μπορεί να ειδωθεί η διαφαινόμενη διάσπαση ενός κόμματος της Αριστεράς που με το ζόρι αγγίζει το 1,5% στις δημοσκοπήσεις. Παρόλα αυτά, το ειδικό βάρος των στελεχών της Νέας Αριστεράς, το πολιτικό παρελθόν των περισσότερων με τον Αλέξη Τσίπρα και η αντίστροφη μέτρηση που έχει ήδη ξεκινήσει για την ανακοίνωση του νέου φορέα, δίνουν αυξημένη αξία στις εξελίξεις στη ΝΕΑΡ. Όλα λοιπόν πλέον κινούνται στην κατεύθυνση της πλευράς Χαρίτση να προκαλέσει εσωκομματικό δημοψήφισμα, συγκεντρώνοντας το 25% των υπογραφών των μελών του κόμματος. Αν τα καταφέρει, το δημοψήφισμα αναμένεται να επιβεβαιώσει τη ρήξη και να αποχωρήσει η πλευρά που εκφράζεται από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Αν όχι, τότε το Συνέδριο του Ιανουαρίου πιθανότατα θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα, από την αντίστροφη πλευρά. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμη αναζητείται έστω και ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας που να μην καταλήγει στη διάσπαση της ΝΕΑΡ.

Η ΕΧΑΕ και το «χρυσό» 50%+1 της Euronext

Στα χρηματιστηριακά πηγαδάκια, οι ψίθυροι έχουν ήδη μετατραπεί σε βεβαιότητα: το πολυπόθητο 50% συν μία μετοχή της ΕΧΑΕ έχει «κλειδώσει» για την Euronext, παρά το γεγονός ότι η δημόσια πρόταση τυπικά ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου. Πληροφορίες από κύκλους που γνωρίζουν καλά τα τεκταινόμενα αναφέρουν ότι η ανταπόκριση των μεγάλων παικτών – εγχώριων και ξένων θεσμικών, αλλά και διεθνών funds – ήταν κάτι παραπάνω από θερμή.

Το σκηνικό άλλαξε άρδην την περασμένη Παρασκευή, όταν η Euronext, μετά από ένα συντονισμένο επικοινωνιακό pressing, κατέβασε τον πήχη του ελάχιστου ποσοστού αποδοχής από το 67% στο 50%+1 μετοχή. Η κίνηση αυτή δεν ήταν τυχαία: στηρίχθηκε στη φρέσκια νομοθετική ρύθμιση που πέρασε η κυβέρνηση, ανοίγοντας το δρόμο για ευέλικτες κινήσεις στις δημόσιες προτάσεις. Η Euronext, με τη σειρά της, έσπευσε να διαβεβαιώσει τους μετόχους της ΕΧΑΕ ότι το προσφερόμενο premium είναι πλέον πιο προσιτό, ενισχύοντας το αφήγημα της «δίκαιης αποτίμησης» και της δέσμευσης για επιτυχή έκβαση της συναλλαγής. Στο παρασκήνιο, ωστόσο, το πραγματικό παιχνίδι παίζεται αλλού: η Euronext, έχοντας εξασφαλίσει το κρίσιμο ποσοστό, κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε squeeze-out εφόσον ξεπεράσει το 90%, οδηγώντας τη διαγραφή της ΕΧΑΕ από το ταμπλό. Αν το ποσοστό κινηθεί χαμηλότερα, το toolbox της Euronext περιλαμβάνει διασυνοριακές συγχωνεύσεις και άλλα «εργαλεία» για την πλήρη ενσωμάτωση του Ομίλου ΕΧΑΕ στο ευρωπαϊκό της οικοδόμημα.

Ανέβασε το ποσοστό της στην Alpha Bank, η Unicredit

Mε προσεκτικά βήματα η UniCredit, αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής της στην Alpha Bank και πλέον ελέγχει το 29,794%. Η εξέλιξη αυτή γνωστοποιήθηκε επίσημα από την Alpha Bank, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από τη UniCredit στις 12 Νοεμβρίου 2025. Η αύξηση της συμμετοχής πραγματοποιήθηκε μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων, με προεπιλεγμένη μέθοδο τον χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά τον φυσικό διακανονισμό. Υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού και της εξασφάλισης όλων των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων, η UniCredit δύναται να αποκτήσει επιπλέον 5.859.978 κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,253% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank. Με τη νέα αυτή κίνηση, η UniCredit εδραιώνει περαιτέρω τη στρατηγική της παρουσία στην ελληνική τραπεζική αγορά, ενισχύοντας τη συνεργασία της με την Alpha Bank και επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον της για τον τραπεζικό κλάδο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Γιατί αισιοδοξεί ο Νεμπής

Με θετικά οικονομικά αποτελέσματα και σαφή στρατηγική προς την τεχνολογική καινοτομία, ο Όμιλος ΟΤΕ επιβεβαιώνει τη δυναμική του ως ηγέτης της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών. Η διοίκηση, εκφράζει αισιοδοξία για τη μελλοντική πορεία του ομίλου, εστιάζοντας σε τομείς που παρουσιάζουν διαρκή ανάπτυξη και υψηλές προοπτικές.

Στο τρίτο τρίμηνο, ο ΟΤΕ κατέγραψε αξιοσημείωτη ενίσχυση σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας, με τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, την κινητή τηλεφωνία και τον τομέα της Πληροφορικής (ICT) να πρωταγωνιστούν στην άνοδο. Η ζήτηση για συνδέσεις οπτικής ίνας (FTTH) αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ παράλληλα η υιοθέτηση λύσεων Fixed Wireless Access (FWA) και η διαρκής άνοδος της συνδρομητικής τηλεόρασης ενισχύουν περαιτέρω τα έσοδα και τη θέση του ΟΤΕ στην αγορά.

Όπως τόνισε διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής σε ενημέρωση προς τους αναλυτές, η στρατηγική επένδυση στις υποδομές οπτικής ίνας αποτελεί καταλύτη για τη μελλοντική ανάπτυξη. «Η διείσδυση του FTTH επεκτείνεται διαρκώς, με συνεχείς νέες συνδέσεις. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που περιορίζει τη διάθεση FTTC σε κτίρια με ήδη εγκατεστημένο FTTH, αναμένεται να επιταχύνει τη μετάβαση στις οπτικές ίνες, μεγιστοποιώντας την απόδοση των επενδύσεών μας και προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας», σημείωσε χαρακτηριστικά. Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ, ύψους 600 εκατ. ευρώ, επικεντρώνεται στην περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών FTTH και στην επέκταση του δικτύου 5G Stand Alone (SA), το οποίο αποτελεί τη βάση για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών FWA και τη διασφάλιση της τεχνολογικής υπεροχής του ομίλου.

Ξένοι ποντάρουν στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες μεγάλα επενδυτικά funds – μερικά εκ των οποίων προέρχονται από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία – πραγματοποιούν τοποθετήσεις στη μετοχή του ομίλου. Τα συγκεκριμένα funds διαχειρίζονται κεφάλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων και εστιάζουν κυρίως στον τομέα των υποδομών, όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ισχυρή παρουσία και προοπτικές ανάπτυξης. Η αυξημένη τοποθέτηση των ξένων επενδυτών στη μετοχή δίνει περαιτέρω ώθηση στην τιμή της στο ταμπλό, ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον και την κινητικότητα γύρω από τον όμιλο.

Τα στεγαστικά δάνεια που αργούν

Το ότι οι τράπεζες προσπαθούν φιλότιμα να «αναστήσουν» τα στεγαστικά δάνεια, δίνοντας προνομιακά επιτόκια και ειδικά προϊόντα είναι γεγονός. Όμως αυτή είναι η βιτρίνα, ενώ αν κανείς ρίξει μια ματιά κάτω από το χαλί θα βρει ουκ ολίγα προβλήματα. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό είναι οι καθυστερήσεις στην εκταμίευση, που –ειδικά σε καταστήματα της περιφέρειας- μπορούν να φτάσουν από εβδομάδες έως και μήνες. Οι στήλη έχει πληροφορηθεί για πλήθος περιπτώσεων όπου οι δανειολήπτες φτάνουν στην πηγή, έχουν όλα τα χαρτιά, αλλά χρήματα δεν παίρνουν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουκ ολίγα προβλήματα στις συναλλαγές. Φταίει η γραφειοκρατία; Φταίνε οι υπάλληλοι που δεν κάνουν τη δουλειά τους; Φταίει το κακό μας ριζικό; Το σίγουρο είναι ότι ενώ οι τράπεζες δηλώνουν πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν, στο τέλος τα λεφτά αργούν χαρακτηριστικά.

Διαφορετικό το φετινό Black Friday

Τις προηγούμενες χρονιές στις αρχές Νοεμβρίου οι καμπάνιες για το επερχόμενο Black Friday είχαν ξεκινήσει για τα καλά. Σε σημείο που είχαμε φθάσει στο σημείο να χαρακτηρίζεται ο Νοέμβριος ως μήνας Black Friday και όχι μόνο η εβδομάδα που περιλαμβάνει την τέταρτη Παρασκευή του Νοεμβρίου. Φέτος, όμως, περισσότερο βλέπουμε και ακούμε χριστουγεννιάτικες (!) καμπάνιες παρά για το Black Friday. Πολύ λίγες αλυσίδες ξεκίνησαν από νωρίς σε σημείο που πολλοί να αναρωτιούνται πόσο διαφορετικό θα είναι το φετινό Black Friday. Ειδικά στα ηλεκτρονικά και στα ψηφιακά προϊόντα όπου οι κατασκευαστές περιμένουν να υπάρχουν ελλείψεις τα επόμενα τρίμηνα και σκέπτονται ότι δεν είναι ανάγκη να δώσουν όλα όσα έχουν στις αποθήκες τους.