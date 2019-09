Ευρωπαϊκή διάκριση του Public στα European Business Awards 2019

To Public, η ελληνική εταιρία που ιδρύθηκε το 2005, διακρίθηκε ανάμεσα σε 120.000 εταιρείες από όλη την Ευρώπη και 192 από την Ελλάδα, ως National Winner στα European Business Awards 2019, στην κατηγορία «The Business of the Year Award with Turnover €150Μ or higher».

Η επιλογή του Public ως «Εθνικού Νικητή» για την Ελλάδα έγινε από έναν θεσμό που έχει ως πρώτιστο σκοπό την ανάδειξη επιχειρήσεων, όπου η ανάπτυξη και η καινοτομία τους προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην κοινωνία. Η επιλογή των National Winners έγινε από περισσότερες από 2.500 εταιρείες, οι οποίες είχαν προκριθεί και αποτελούσαν την «Ones to Watch» λίστα επιχειρηματικής αριστείας των European Business Awards. Η τελική απόφασή για την ανάδειξη έγινε από 50μελή κριτική επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών ηγετών, πολιτικών και ακαδημαϊκών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, Χρήστος Καλογεράκης, δήλωσε σχετικά: «Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Public, τόσο επειδή προέρχεται από έναν θεσμό με διεθνή αναγνώριση, όσο και γιατί η κατηγορία που αναδειχθήκαμε «Εθνικός Νικητής» αφορά εταιρείες που κατάφεραν να επιδείξουν σημαντική επιχειρηματική ανάπτυξη σε συνδυασμό με καινοτομία και προσφορά στην κοινωνία. Παράλληλα είναι τιμητικό και για τη χώρα μας να διακρίνονται ελληνικές εταιρίες για τη συνολική τους προσπάθεια, ανάμεσα σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές. Η ανάδειξή μας αυτή μας δίνει έμπνευση να συνεχίζουμε το όραμά μας για τη δημιουργία του «Retail του αύριο».

Επόμενο στάδιο για το Public, η συμμετοχή του στην τελική φάση του διαγωνισμού στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019 στην Βαρσοβία για την κατάκτηση του πανευρωπαϊκού τίτλου, στην κατηγορία «Business of the Year» για εταιρείες με πάνω από €150 εκατ. ενοποιημένο κύκλο εργασιών. Tο Public θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα και θα διαγωνιστεί μαζί με άλλες αξιόλογες εταιρείες από την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Φινλανδία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.