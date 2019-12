Γιατί όλοι οι Έλληνες gamers μιλούν ξαφνικά για το Fiber to the Home;

Όταν τον περασμένο μήνα ένας τεράστιος αστεροειδής κατέστρεψε το νησί του Fortnite, «βυθίζοντας» στο μαύρο το πιο δημοφιλές διαδικτυακό παιχνίδι όλων των εποχών, οι gamers στην Ελλάδα και τον κόσμο βρέθηκαν ξαφνικά σε κατάσταση πανικού.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν «φωτιά» από εκατομμύρια παίκτες, οι οποίοι αδυνατούσαν να αποδεχθούν το γεγονός ότι το αγαπημένο τους παιχνίδι «έκλεινε» τη 10η σεζόν του με αυτόν τον τρόπο και κυρίως, πως δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να παίζουν με τους αγαπημένους τους χαρακτήρες.

Έπειτα από το αρχικό σοκ και με τη σκέψη των απανταχού gamers στην 11η σεζόν του διάσημου online game, τα πράγματα ηρέμησαν, τουλάχιστον μέχρι προσφάτως. Διότι τις τελευταίες ημέρες, ένα άλλο θέμα που αφορά στο online gaming άρχισε να αναδύεται μέσα από τα social media, παίρνοντας μάλιστα μεγάλες διαστάσεις και εκτός της gaming κοινότητας.

Ξαφνικά, οι gamers στη χώρα μας σταμάτησαν να υπεραναλύουν τα πάντα αναφορικά με τον χαμό στο Fortnite και άρχισαν να μιλούν για το FTTH, δηλαδή το Fiber to the Home. Με τους Έλληνες, λοιπόν, να συγκαταλέγονται στους «πρωταθλητές» της Ευρώπης στο online gaming, δεν υπάρχει αμφιβολία πως έχει τεράστιο ενδιαφέρον να βάλουμε το FTTH κάτω από το «μικροσκόπιό» μας για να ανακαλύψουμε τους λόγους για τους οποίους έχει γίνει «talk of the town» στην κοινότητα των gamers -και όχι μόνο.

Τι είναι το FTTH που έχει «τρελάνει» τους λάτρεις της τεχνολογίας

Εκείνοι που «το έχουν» με την τεχνολογία, κατάλαβαν από την πρώτη κιόλας στιγμή πως το νέο, «καυτό» θέμα που απασχολεί τους Έλληνες gamers, σχετίζεται με το δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα μας.

Τι είναι οι οπτικές ίνες; Πρόκειται για την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε ό,τι αφορά στην πρόσβασή μας στο Διαδίκτυο αφού ουσιαστικά, η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την αποστολή και λήψη δεδομένων με υπερ-υψηλές ταχύτητες και εξαιρετική ποιότητα διασύνδεσης, μέσα από καλώδια με πάρα πολύ λεπτά γυάλινα νήματα! Γιατί όμως, οι οπτικές ίνες έγιναν θέμα συζήτησης για τους gamers και με ποιον τρόπο το συγκεκριμένο ζήτημα μας αφορά όλους;

Φαίνεται πως τα πάντα ξεκίνησαν όταν έγινε γνωστό πως η υποδομή Fiber To The Home επεκτείνεται και φέρνει στις πρίζες μας 100% οπτική ίνα!

Για τους λάτρεις των διαδικτυακών παιχνιδιών και της online ταχύτητας, λοιπόν, οι οποίοι θέλουν να βρίσκονται πάντα μπροστά, να απολαμβάνουν ασταμάτητο video streaming και να έχουν κορυφαίες gaming εμπειρίες όποτε το επιθυμούν, τα νέα για τις οπτικές ίνες που σύντομα θα φτάσουν παντού, είναι κάτι περισσότερο από σημαντικά. Γιατί; Διότι για πρώτη φορά όλοι θα μπορούν να έχουν 100% εγγυημένη ταχύτητα -που μελλοντικά θα φτάσει, μάλιστα, το 1 Gbps- να κάνουν downloading σε δευτερόλεπτα, να βλέπουν HD βίντεο χωρίς διακοπές και να έχουν ταυτόχρονα σε λειτουργία όλες τις smart τους συσκευές.

Κυρίως όμως, αυτό σημαίνει πως οι Έλληνες gamers και οι λάτρεις της τεχνολογίας θα έχουν στο εξής τη δυνατότητα για ατελείωτο online gaming, χωρίς καθυστερήσεις και να απολαμβάνουν αξεπέραστη εμπειρία Internet, χάρη στις οπτικές ίνες.

Από τον Χολαργό στη Νέα Σμύρνη και από τη Σπάρτη… σύντομα παντού!

Με τους Έλληνες να εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια στις πρώτες θέσεις της λίστας με τους λαούς της Ευρώπης που ασχολούνται με τα online παιχνίδια (το 2017 στέφθηκαν, μάλιστα, «πρωταθλητές» στο online gaming) και με τους gamers στη χώρα μας να στρέφονται πλέον μαζικά στο mobile gaming, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα νέα πως το Fiber To Τhe Home (FTTH) επεκτείνεται, προκάλεσε ενθουσιασμό στους λάτρεις των διαδικτυακών παιχνιδιών στη χώρα μας.

Ακόμη μεγαλύτερα κύματα ενθουσιασμού, βέβαια, σκόρπισε ενδεχομένως η είδηση ότι όσοι επιθυμούν να απολαμβάνουν τις αξεπέραστες ταχύτητες της οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι, μπορούν να λάβουν ειδική επιδότηση συνολικού ύψους 360 ευρώ μέσα από την καινοτόμα δράση Superfast Broadband.

Για την ώρα, πάνω από 92.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στη τεχνολογία Fiber To Τhe Home. Για την ακρίβεια, οι «τυχεροί» gamers που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε FTTH είναι εκείνοι οι οποίοι ζουν σε περιοχές στο Παλαιό Φάληρο, το Μαρούσι, το Γαλάτσι, το Χαλάνδρι, τον Παπάγο-Χολαργό, την Κηφισιά, τα Πατήσια, τον Άγιο Αρτέμιο, τους Αμπελόκηπους, τη Νέα Σμύρνη και το Ψυχικό στην Αθήνα. Μάλιστα, οι οπτικές ίνες έχουν ξεπεράσει τα όρια της Αττικής, με τη Θεσσαλονίκη, την Καλαμαριά, το Πανόραμα, την Ευκαρπία, το Ωραιόκαστρο στην Βόρεια Ελλάδα, καθώς και τη Σπάρτη και τα Χανιά να απολαμβάνουν σήμερα 100% εγγυημένες ταχύτητες των 100 και 200Mbps. Τα αισιόδοξα νέα για τους όλους όμως, είναι πως σύντομα, το μεγαλύτερο δίκτυο FTTH της χώρας θα φτάσει -χάρη στην COSMOTE- σε νέες περιοχές, σε περισσότερα σπίτια κι επιχειρήσεις, αλλά και σε εγκαταστάσεις μεγάλης κοινωνικής σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα μεταφορών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτήρια.

Οι οπτικές ίνες φέρνουν δίχως αμφιβολία το αύριο του gaming στο σήμερα και μας οδηγούν με ταχύτητες… φωτός στη νέα ψηφιακή εποχή. Και αυτά είναι σίγουρα «μεγάλα νέα» για τους gamers -και όχι μόνο!

Είτε ανήκετε, λοιπόν, στους λάτρεις του gaming είτε όχι, ελέγξτε τώρα με ένα «κλικ» ποια είναι η υψηλότερη ταχύτητα που μπορείτε να έχετε στη διάθεσή σας, στο σπίτι ή την επιχείρησή σας και κάντε την καθημερινότητά σας ακόμη καλύτερη. Όσο για εκείνους που ακόμη δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να στραφούν στην υποδομή Fiber To The Home, υπάρχουν εναλλακτικές οι οποίες μπορούν να τους δώσουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα boost στη σύνδεσή τους, ενισχύοντας σημαντικά την ταχύτητα της σύνδεσής τους, μέχρι να μπορούν να απολαμβάνουν κι εκείνοι τις απεριόριστες δυνατότητες των οπτικών ινών μέχρι την πρίζα του σπιτιού τους.