Οι «ήρωες των καταστημάτων μας» - Οι δικοί μας άνθρωποι

Στη Μυθολογία, ο Άνθρωπος μεταβάλλεται σε ήρωα όταν εκτελέσει μια ασυνήθιστη και αξιέπαινη πράξη. Στη σκληρή πραγματικότητα όμως και την καθημερινότητα της Αγοράς την περίοδο της πανδημίας, ήρωες είναι αυτοί που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να προσφέρουν στον καταναλωτή γρήγορη, άμεση, αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Όπως οι εργαζόμενοι στα ΟΚ Anytime Markets. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ενός μεγάλου οργανωμένου δικτύου "καταστημάτων ευκολίας" με 110 σημεία και 2 grocery stores που επί 15 ολόκληρα χρόνια στηρίζουν αφανώς χιλιάδες καταναλωτές που επιλέγουν για τις αγορές τους το αγαπημένο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς τους με περισσότερα από 3.500 προϊόντα από 500 Έλληνες και ξένους προμηθευτές.

Τους "εμφανείς" ήρωες των ΟΚ markets, τους γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Είναι οι άνθρωποι στο ταμείο ή στην εξυπηρέτηση. Είναι οι franchisees μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που κρατούν ανοικτό το κατάστημά τους από νωρίς το πρωί έως τις 11 το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα παρέχοντας στους πελάτες τους ποιοτικά προϊόντα, εξυπηρέτηση και ασφάλεια στις ημέρες του κορονοϊού.

Οι αφανείς ήρωες

Τους πιο "αφανείς" ήρωες, όμως, ίσως να μην τους δούμε ποτέ. Βρίσκονται στα …μετόπισθεν, στο τμήμα εξυπηρέτησης του Δικτύου της εταιρείας στο υπερσύγχρονο κέντρο διανομής (Logistic Center) στο Μαρκόπουλο Αττικής, σε μια έκταση/επιφάνεια 14,5 στρεμμάτων, στην οποία εδρεύει ένας στεγασμένος χώρος 5000 τ.μ., με δυναμική να φιλοξενηθούν περισσότερες από 5.000 παλέτες προϊόντων. Οι καθημερινοί αφανείς ήρωες των ΟΚ εργάζονται καθημερινά στην παραλαβή, επιλογή, αποθήκευση, συσκευασία και μεταφορά χιλιάδων τυποποιημένων και φρέσκων προϊόντων, προϊόντων κοπής, εκλεκτών εδεσμάτων και ποτών από κάθε γωνιά της Ελλάδας για τα καταστήματα OK Anytime Markets, τα grocery stores και deli. Φροντίζουν για τη στήριξη των καταστημάτων του δικτύου, για τη διατήρηση του εξωστρεφούς χαρακτήρα τους και των ανταγωνιστικών τιμών, τη ζωντάνια των βιτρινών τους, το φωτισμό, την εξυπηρέτηση και την εισαγωγή ποιοτικών προϊόντων. Από το 2004 οπότε ξεκίνησε η ΟΚ! Anytime Market Α.Ε., οι άνθρωποί της συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του success story μιας υγιούς, κερδοφόρας, αλλά και ταχύτατα αναπτυσσόμενης επιχείρησης, με τον κύκλο εργασιών της να αυξάνεται με διψήφιους αριθμούς ετησίως. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που το 2019 συνέβαλαν καθοριστικά στη μεγάλη επένδυση, τη μετεγκατάσταση του κέντρου διανομής (Logistics Center) χάρις στην οποία αυξήθηκε ο αριθμός των διακινούμενων προϊόντων και μειώθηκε στο ελάχιστο το out of stock, δίνοντας νέες προοπτικές στην ανάπτυξη των καταστημάτων.

Στήριξη στους συνεργάτες

Βασικός άξονας της ΟΚ! είναι οι άνθρωποι, οι συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες της. Και η καρδιά της εταιρείας χτυπά εκεί που βρίσκονται οι εργαζόμενοί της, οι καθημερινοί της ήρωες στους οποίους επενδύει σταθερά η εταιρεία καθώς αποτελούν την κινητήρια δύναμή της. Γιατί τα OK Markets δεν είναι ένα ακόμη μικρό κατάστημα της γειτονιάς με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Τα ΟΚ Markets είναι μια πελατοκεντρική και ανθρωποκεντρική αλυσίδα καταστημάτων που βάζει στο επίκεντρό της τον εργαζόμενο, τον πελάτη, το συνεργάτη και προμηθευτή. Φιλοσοφία των ΟΚ Markets είναι να εξασφαλίζει την κερδοφόρα ανάπτυξη του οργανισμού και ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα των συνεργατών της, ώστε η στήριξη όλων των κρίκων της αλυσίδας να ενισχύει και να ενδυναμώνει ολόκληρο το δίκτυο. Για τους εργαζόμενούς της, η OK Markets προσφέρει ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Για τους συνεργάτες της παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα πολύ περισσότερα από το σήμα και την επωνυμία: Αποκλειστικότητα συνεργασίας και περιοχής, επιλογή του ιδανικού ακινήτου για το κατάστημα, τεχνογνωσία στο στήσιμο και την οργάνωση του καταστήματος, επίβλεψη των εργασιών, συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, υποστήριξη λειτουργίας του σούπερ μάρκετ με παροχή εμπορικής, διοικητικής και οικονομικής τεχνογνωσίας, υποστήριξη του franchisee για την τοπική διαφήμιση στην περιοχή του, συνεχή προμήθεια των προϊόντων που εμπορεύονται τα ΟΚ!, είτε απευθείας είτε με συμφωνίες με άλλες εταιρείες, ανταγωνιστικές τιμές πώλησης προϊόντων, διακίνηση εμπορευμάτων σε τεμάχια χωρίς επιβάρυνση και επίσης το υψηλότερο ποσοστό μικτού κέρδους στον κλάδο, πάνω από 300 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κ.ά. Και τέλος μια σειρά από προωθητικές ενέργειες σε επίπεδο marketing (προωθητικές ενέργειες continuity, φυλλάδια στα καταστήματα, direct mail, door to door εντυποδιανομές, χορηγίες σε τηλεοπτικές παραγωγές, O.K! ιντερνετικό ραδιόφωνο με live streaming εντός των καταστημάτων, αφίσες, χορηγίες σε ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους, διαφημιστικά δώρα, site και Social Media). Ένα "πακέτο" στήριξης αντάξιο της μεγάλης love μπράντας σούπερ μάρκετ της χώρας.

