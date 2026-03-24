Εορτολόγιο 25 Μαρτίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο, Τετάρτη 25 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται από την Εκκλησία ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

  • Ευάγγελος, Βαγγέλης, Βάγγος, Αγγελής, Ευαγγελία,
  • Βαγγελιώ, Βαγγελίτσα, Λίτσα,
  • Εύα, Κέλλυ, Λιλή, Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα, Άγγελος, Αγγελής,
  • Εθνεγερσία.

Ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου

Σήμερα η εκκλησία μας γιορτάζει το χαρμόσυνο μήνυμα της θείας ενσάρκωσης, που με τόσο σαφή τρόπο μας το παρουσιάζει ο ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του (κεφ. Α’ στίχ. 26-38). Την ήμερα αυτή, ο θεόσταλτος αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζεται στην Παρθένο Μαρία, στη Ναζαρέτ και της ανήγγειλε ότι θα γεννήσει το Σωτήρα του κόσμου, τον Ιησού Χριστό.

Και Όταν η Παρθένος αναρωτήθηκε πώς ήταν δυνατό να συλλάβει χωρίς άνδρα, ο αρχάγγελος της απάντησε ότι «το Άγιο Πνεύμα θα έλθει σε σένα και η δύναμη του Υψίστου θα σε επισκιάσει». Τότε η σεμνή κόρη, η Παρθένος Μαρία, του απάντησε ταπεινά. «Ιδού λοιπόν, η δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημα Εκείνου». και καθώς ο Γαβριήλ εξαφανίστηκε από μπροστά της, συντελέστηκε το μεγαλύτερο μυστήριο της ανθρωπότητας. με τρόπο υπερφυσικό, η Παρθένος συνέλαβε στην άχραντη κοιλιά της, τον Υιό και Λόγο του Θεού. Εκείνον πού με την εκούσια θυσία του επάνω στο Σταυρό, έσωσε το ανθρώπινο γένος από τον αιώνιο θάνατο και την καταστροφή στην οποία είχε οδηγηθεί μετά την πτώση των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο και την εμφάνιση της αμαρτίας στον κόσμο.

Αξίζει, όμως, να δούμε πως οι εμπνευσμένοι υμνωδοί της Εκκλησίας μας έψαλαν το κοσμοσωτήριο άγγελμα: «Σήμερον χαράς Ευαγγέλια παρθενική πανήγυρις τα κάτω τοις άνω συνάπτεται ο Αδάμ καινουργείται η Εύα της πρώτης λύπης ελευθερούται και η σκηνή της καθ’ ημάς ουσίας τη θεώσει του προσληφθέντος φυράματος ναός Θεού κεχρημάτικεν. Ω μυστήριον! ο τρόπος της κενώσεως άγνωστος, ο τρόπος της συλλήψεως άφραστος. Άγγελος λειτουργεί τω θαύματι παρθενική γαστήρ τον Υίόν υποδέχεται, Πνεύμα άγιον καταπέμπεται Πατήρ άνωθεν ευδοκεί, και το συνάλλαγμα κατά κοινήν πραγματεύεται βούλησιν εν ω και δι’ ου σωθέντες, συνωδά τω Γαβριήλ, προς την Παρθένον βοήοωμεν χαίρε, κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, εξ ης ή σωτηρία, Χριστός ο Θεός ημών, την καθ’ ημάς προσλαβόμενος φύσιν προς εαυτόν έπανήγαγεν».

Οι αρχές της εορτής του Ευαγγελισμού δεν είναι επακριβώς γνωστές. Το γεγονός ότι η Αγία Ελένη έκτισε στη Ναζαρέτ βασιλική, στην οποία περιλαμβανόταν κατά παράδοση ο οίκος της Θεοτόκου, όπου αυτή δέχθηκε τον Ευαγγελισμό, επέδρασσε ίσως στη σύσταση τοπικής εορτής. Οι πρώτες μαρτυρίες περί αυτής ευρίσκονται στον Άγιο Πρόκλο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, το 430 μ.Χ. και στο Πασχάλιον Χρονικόν (624 μ.Χ.), όπου χαρακτηρίζεται ως συσταθείσα στις 25 Μαρτίου από τους θεοφόρους δασκάλους. Η μεγαλοπρεπής πανήγυρη του Ευαγγελισμού ετελείτο από τους Βυζαντινούς στο ναό των Χαλκοπρατείων, όπου παρίσταντο και οι αυτοκράτορες.

00:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κίνηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο Χέιζ-Ντέιβις»

23:57ΚΥΠΡΟΣ

Telegraph: Η Κύπρος ζητά νέα συμφωνία ασφάλειας με τη Βρετανία για τις βάσεις

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Οι «νυχτερίδες» τον νίκησαν με τον τρόπο του!

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαπίστευση της Αρχής ως οργανισμού πληρωμών

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κρητικός διδάκτωρ που σπάει τα κοντέρ των Guinness

23:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Πολύ σημαντική νίκη – Κάναμε το κανονικό μας παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Μαρτίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή στην Κρήτη έδινε πλαστά πτυχία – Συνελήφθη ο υπεύθυνος

23:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων για 73 θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών

22:58LIFESTYLE

Νέο βίντεο από τη βίαιη συμπλοκή του Alan Ritchson - «Με χτυπάς μπροστά στην κάμερα»

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (26/3)

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Παναθηναϊκός AKTOR 104-107: Η «αυτοκρατορία» αντεπιτίθεται με... μπασκετάρα

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Τι περιλαμβάνει το αμερικανικό σχέδιο 14+1 σημείων προς το Ιράν

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Με 200 φαναράκια φωτίστηκε ο ουρανός του Αγρινίου για την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής: Ο πόλεμος στο Ιράν φτάνει στο τέλος του - Δεν υπάρχουν άλλοι στόχοι για βομβαρδισμό

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ

22:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Βίντεο από την Θεσσαλονίκη με selfies, μαθητές από την Αθήνα και πρασόπιτα

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ελασσόνα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (24/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Οι Σοσιαλδημοκράτες της Μέτε Φρεντέρικσεν προηγούνται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (24/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

21:09ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Σε ποιες περιοχές ακυρώθηκαν οι παρελάσεις

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Τι περιλαμβάνει το αμερικανικό σχέδιο 14+1 σημείων προς το Ιράν

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλα και φιάλη οξυγόνου - Εξετάζεται αν είναι του 34χρονου

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Παναθηναϊκός AKTOR 104-107: Η «αυτοκρατορία» αντεπιτίθεται με... μπασκετάρα

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

22:58LIFESTYLE

Νέο βίντεο από τη βίαιη συμπλοκή του Alan Ritchson - «Με χτυπάς μπροστά στην κάμερα»

02:12ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

20:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός AKTOR: Βραβεύτηκε και αποθεώθηκε ο Τζέντι Όσμαν

19:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ελασσόνα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή στην Κρήτη έδινε πλαστά πτυχία – Συνελήφθη ο υπεύθυνος

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Θεόφιλο -«50ρηδες, 60άρηδες δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά»

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Οι «νυχτερίδες» τον νίκησαν με τον τρόπο του!

19:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Λεσόρ: «Όταν μου είπε ο Αταμάν πως είμαι στην πεντάδα, σκέφτηκα πως είναι τρελός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ