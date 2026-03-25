Πτώση στη Wall Street – Επέστρεψε η αβεβαιότητα στους επενδυτές
Με απώλειες ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
1'
Με πτώση έκλεισε την Τρίτη (24/3) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης,καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις του.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 84,41 μονάδων (–0,18%), στις 46.124,06 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 184,86 μονάδων (–0,84%), στις 21.761,89 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 24,63 μονάδων (–0,37%), στις 6.556,37 μονάδες.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος