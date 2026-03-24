Ισραηλινός αναλυτής: Ο πόλεμος στο Ιράν φτάνει στο τέλος του - Δεν υπάρχουν άλλοι στόχοι

Σύμφωνα με την ανάλυση του Ισραηλινού αναλυτή Yonah Jeremy Bob, στην Jerusalem Post, ο πόλεμος στο Ιράν παρουσιάζει σαφή σημάδια κάμψης ήδη από τα μέσα Μαρτίου, παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις για το αντίθετο. Ο αναλυτής επισημαίνει ότι τα δεδομένα των πληγμάτων διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον και της Ιερουσαλήμ περί διατήρησης της μέγιστης έντασης στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο βετεράνος αναλυτής με προσβάσεις στην στρατιωτική δομή του Ισραήλ, η μείωση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά οφείλεται στην εξάντληση των προκαθορισμένων στόχων και στην επιχειρησιακή κόπωση των δυνάμεων.

Όπως σημειώνει ο Bob, όταν πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τερματισμού της σύγκρουσης με το Ιράν ακόμη και εντός της εβδομάδας, στρατιωτικές πηγές τόσο από το Ισραήλ όσο και τις ΗΠΑ επέμεναν ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται αμείωτες. Κι όμως, τα δεδομένα που επικαλείται από το πεδίο δείχνουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Όπως αναφέρει, στις πρώτες ημέρες του πολέμου, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έπλητταν περίπου 1.000 στόχους καθημερινά. Αυτός ο ρυθμός, τονίζει, ήταν αδύνατον να διατηρηθεί για μεγάλο διάστημα, κυρίως λόγω της καταπόνησης των μαχητικών αεροσκαφών αλλά και της ανάγκης των πιλότων για ανάπαυση.

Η δραματική πτώση των πληγμάτων

Σύμφωνα με τον ισραηλινό, από τις 13 έως τις 19 Μαρτίου, ο αριθμός των βομβών που έριξε το Ισραήλ αυξήθηκε από τις 10.000 στις 12.000, γεγονός που μεταφράζεται σε μια πτώση από τις 1.000 επιθέσεις ημερησίως σε λιγότερες από 200 σε ορισμένες περιπτώσεις. Αντίστοιχα, μεταξύ 18 και 23 Μαρτίου, οι αμερικανικοί στόχοι αυξήθηκαν από 7.800 σε 9.000, ανεβάζοντας τον μέσο όρο σε περίπου 240 πλήγματα την ημέρα. Ταυτόχρονα όμως αναφέρει ότι οι επίσημες ενημερώσεις από την Ουάσινγκτον γίνονται όλο και πιο αραιές, καθώς η σύγκρουση στο Ιράν φαίνεται να χάνει την αρχική της ορμή.

Έλλειψη νέων στόχων και στρατηγικά αδιέξοδα

Σύμφωνα με πηγές του IDF, που επικαλείται ο Bob, στις 19 Μαρτίου, έχει ήδη πληγεί περίπου το 90% των προκαθορισμένων στόχων που είχαν οριστεί πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Είναι σαφές ότι η αεροπορική ισχύς δεν μπορεί να εξουδετερώσει το σύνολο των 400.000 Ιρανών στρατιωτών ή τα εκατομμύρια των μελών της πολιτοφυλακής Μπασίτζ χωρίς χερσαία εισβολή. Ο Τραμπ αντιμετωπίζει επιπλέον το εφιαλτικό σενάριο του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, που απειλεί την παγκόσμια οικονομία.

Και όπως τονίζει ο Bob χωρίς την υποστήριξη μιας μεγάλης κλίμακας χερσαίας επιχείρησης - που δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας οι δυνάμεις που μεταφέρονται στην Μέση Ανατολή αυτή την στιγμή, αφού δεν επαρκούν παρά μόνον για μια περιορισμένη επιχείρηση όπως η κατάληψη της νήσου Χάργκ - ο πόλεμος στο Ιράν πλησιάζει στο τέλος του, αφού οι διαθέσιμοι στόχοι για βομβαρδισμό έχουν σχεδόν εξαντληθεί.

