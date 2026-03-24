Βρετανία: Oχήματα αεράμυνας Stormer έφτασαν στην Κύπρο

Η Βρετανία ενισχύει την αεράμυνά της στην Κύπρο με την ανάπτυξη των οχημάτων Stormer HVM, έπειτα από την επιτυχημένη αναχαίτιση 14 επιθετικών drones σε μία μόνο επιχείρηση, αριθμός-ρεκόρ για βρετανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Τα τεθωρακισμένα οχήματα Stormer, εξοπλισμένα με τους πυραύλους Starstreak, παρέχουν ταχύτατη και αποτελεσματική αντιμετώπιση απειλών χαμηλού ύψους, όπως drones και περιπλανώμενα βλήματα, ενισχύοντας τη μικρής εμβέλειας αεράμυνα σε ένα όλο και πιο απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η κίνηση αυτή αντανακλά την αυξανόμενη απειλή από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η χρήση σμηνών drones δοκιμάζει τις παραδοσιακές αμυντικές δομές. Με την προσθήκη κινητών μονάδων αναχαίτισης, οι βρετανικές δυνάμεις στοχεύουν να καλύψουν κρίσιμα κενά και να ενισχύσουν μια πολυεπίπεδη, ευέλικτη αμυντική διάταξη.

Παράλληλα, τα μαχητικά της Βασιλικής Αεροπορίας (Typhoon) και F-35 συνεχίζουν τις αμυντικές τους αποστολές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών πάνω από την Κύπρο, την Ιορδανία και το Κατάρ.

Update on UK operations in the Middle East, 24 March 2026. pic.twitter.com/dvKFnbTWCj — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 24, 2026

