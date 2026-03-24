25η Μαρτίου: Σε ποιες περιοχές ακυρώθηκαν οι παρελάσεις

Οι παρελάσεις της 25ης Μαρτίου σε Χανιά και Ρέθυμνο ακυρώθηκαν και επίσημα λόγω των καιρικών συνθηκών, που αναμένεται να επικρατήσουν σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων αύριο Τετάρτη στο νησί.

Την αρχή έκανε η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου, που από νωρίς σήμερα το μεσημέρι (24/03), ανακοίνωσε την ακύρωσης της παρέλασης λόγω κακοκαιρίας:

«Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, που προβλέπονται από την ΕΜΥ για αύριο στην Π.Ε. Ρεθύμνης και για προστασία των μαθητών, καθώς και όλων των συμμετεχόντων, η καθιερωμένη παρέλαση της 25ης Μαρτίου ματαιώνεται. Η Δοξολογία καθώς και οι καταθέσεις στεφάνων, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν κανονικά».

Λίγες ώρες μετά ακολούθησε η ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Χανίων:

«Έπειτα από την τελευταία πρόβλεψη καιρικών συνθηκών που εκδόθηκε απόψε το βράδυ, η οποία επιβεβαιώνει έντονες βροχοπτώσεις για το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Μαρτίου, ανακοινώνεται η ακύρωση της Παρέλασης. Υπενθυμίζουμε ότι η δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Πόλης θα πραγματοποιηθούν κανονικά».

Σε αναμονή Ηράλειο και Άγιος Νικόλαος

Όσον αφορά τις παρελάσεις σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο οι ανακοινώσεις αναμένεται να δημοσιοποιηθούν νωρίς το πρωί της 25ης Μαρτίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου: «Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η αυριανή μαθητική-στρατιωτική παρέλαση στο Ηράκλειο θα ακυρωθεί, ενώ κανονικά θα γίνουν η Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου στις 10:45 π.μ. και η κατάθεση στεφάνων στο Άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη στις 11:30 π.μ. Η ανακοίνωση για την ενδεχόμενη ακύρωση της μαθητικής-στρατιωτικής παρέλασης στο Ηράκλειο θα γίνει νωρίς το πρωί, ανήμερα της 25ης Μαρτίου».

Αντίστοιχη ανακοίνωση υπήρξε και από την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου: «Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου ανακοινώνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, η διεξαγωγή της αυριανής παρέλασης (Τετάρτη 25 Μαρτίου) στον Άγιο Νικόλαο τελεί υπό διαρκή αξιολόγηση. Σε περίπτωση που επικρατήσουν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες αύριο, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση το πρωί της Τετάρτης σχετικά με την ακύρωση της παρέλασης στο σύνολό της. Η δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης θα πραγματοποιηθούν κανονικά, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών».

Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως οι δοξολογίες και καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

