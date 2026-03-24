25η Μαρτίου: Το βίντεο - αφιέρωμα της ΕΡΤ για την Εθνική Επέτειο

Η ERT WORLD γιορτάζει την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου με ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει ταινίες, ντοκιμαντέρ και εκπομπές της ΕΡΤ. Επιπλέον, ανήμερα της εορτής, θα μεταδοθεί ζωντανά και η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση από την πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα.

Δείτε το επετειακό βίντεο για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου:

ERT WORLD celebrates ??Greek Independence Day on March 25th with a specially curated program featuring #films, #documentaries, ERT #productions & the grand military #parade from Syntagma Square in Athens which will also be broadcast live. @ertofficial_ ?https://t.co/TC7YgPPZWg pic.twitter.com/DTKouWnKqj — Embassy of Greece in Washington D.C. (@GreeceInUSA) March 23, 2026

Παράλληλα ειδικά αφιερώματα για την Επανάσταση του 1821 και την Ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου έχει ετοιμάσει το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το ERT News Radio 105,8.

Από την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 και καθημερινά, μέσα από εκπομπές και δελτία ειδήσεων, ιστορικοί, αναλυτές, συγγραφείς, απόγονοι αγωνιστών της Επανάστασης, καθώς και άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων και της Εκκλησίας, φωτίζουν όλες τις πτυχές της ιστορικής αυτής στιγμής.