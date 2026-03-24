ERT News Radio 105,8: Τιμά την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου με ειδικό επταήμερο αφιέρωμα

Ένα ειδικό αφιέρωμα στην Έξοδο του Μεσολογγίου παρουσιάζει το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ- στους 105.8 - με αφορμή την ιστορική επέτειο που σημάδεψε την πορεία προς την ίδρυση του ελληνικού κράτους.

Από την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 και καθημερινά, μέσα από εκπομπές και δελτία ειδήσεων, ιστορικοί, αναλυτές, συγγραφείς, απόγονοι αγωνιστών της Επανάστασης, καθώς και άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων και της Εκκλησίας, φωτίζουν όλες τις πτυχές της ιστορικής αυτής στιγμής.

Οι θεματικές ενότητες του αφιερώματος

Το αφιέρωμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που συνδέονται με την Έξοδο και τη σημασία της, όπως:

Η ιστορία της Πολιορκίας και της Εξόδου

Η Έξοδος και η Ελληνική Επανάσταση

Η Έξοδος και ο φιλελληνισμός

Η Έξοδος μέσα από το δημοτικό τραγούδι

Η Έξοδος στην τέχνη

Το Μεσολόγγι σήμερα

Οι εκδηλώσεις για την επέτειο

Ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγι

Το αφιέρωμα θα κορυφωθεί την Τετάρτη 1η Απριλίου, με τρίωρη ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγι, από τις 09:00 έως τις 12:00. Την παρουσίαση θα έχουν οι Δημήτρης Πετρόπουλος και Ανδρέας Παπασταματίου.

Τον συντονισμό του αφιερώματος έχουν οι Γιάννα Αρφάνη και Βασιλική Κολτσίδα, ενώ την ευθύνη της παραγωγής στο Μεσολόγγι έχει η Μαρία Κόντου. Τη μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Γιώργος Τσολάκης.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Στο Μεσολόγγι θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων για την 200ή επέτειο της Έξοδος του Μεσολογγίου, με ομιλίες, εκθέσεις, καλλιτεχνικές δράσεις και αφιερώματα που αναδεικνύουν τη σημασία της ιστορικής στιγμής.

Οι δράσεις κορυφώνονται τις ημέρες της επετείου, ενισχύοντας το ιστορικό και συμβολικό βάρος της πόλης, ενώ παράλληλα συνδέονται θεματικά με το αφιέρωμα της ΕΡΤ, που μεταφέρει το κλίμα και τα μηνύματα της επετείου στο πανελλήνιο.

Διαβάστε επίσης