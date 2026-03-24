Ντουμπάι - Παναθηναϊκός AKTOR 104-107: Η «αυτοκρατορία» αντεπιτίθεται με... μπασκετάρα

Σεράγεβο αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στο Σαράγεβο με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν να παίζουν την Ντουμπάι στο... παιχνίδι της, να της ρίχνουν "100" στο... κεφάλι και να στέλνουν ένα ακόμα μήνυμα προς όλη τη διρογάνωση πως ο Παναθηναϊκός... επιστρέφει.

Η ομάδα του "τριφυλλιού" ήταν καθ' όλα ανώτερη στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, επέβαλλε τον ρυθμό της και με κορυφαίους τους Όσμαν, Ναν και Χέιζ Ντέιβις πήρε ένα σπουδαίο διπλό που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στην τελική ευθεία της EuroLeague.

Ο Τούρκος φόργουορντ ήταν πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 23 πόντους, ο Χέιζ-Ντέιβις είχε 21, ενώ ο Κέντρικ Ναν σταμάτησε και αυτός στους 21 πόντους, ενώ είχε και 5 ασίστ. Κομβιοκότατος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Ντίνος Μήτογλου, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ είχε 10 πόντους και 6 ασίστ.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την αναμέτρηση θέλοντας να παίξει όσο το δυνατόν καλύτερη προσωπική άμυνα και να Χέλι στοπ στο επιθετικό ταλέντο των γηπεδούχων αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Ναν στο επιθετικό κομμάτι ήταν εξαιρετικός, ¨διαβάζοντας” την άμυνα της Ντουμπάϊ με τον καλύτερο τρόπο και σκοράροντας αλλά και δημιουργώντας. Την ίδια ώρα όμως ο Μούσα ήταν “ζεστός” και με δύο τρίποντα κατάφερε να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του με 6-5 και 9-7. Ο Κέντρικ Ναν ήταν το πρόσωπο “κλειδί” για τον Παναθηναϊκό, αφού είχε 3 πόντους και 4 ασίστ λίγο μετά το πεντάλεπτο, με τον Όσμαν να είναι άξιος συμπαραστάτης του. Όμως στο σημείο αυτό οι διαιτητές χρεώσαν τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού με το τρίτο του φάουλ με αποτέλεσμα να περάσει εκτός.

Ο έλεγχος στη Ντουμπάϊ των 11/12 βολών

Οι διαιτητές σφύριζαν με πολύ μεγάλη ευκολία τη φάουλ στην άμυνα του Παναθηναϊκού, χρεώνοντας και τον Λεσόρ με δύο προσωπικά και στέλνοντας συνεχώς τους γηπεδούχους στη γραμμή των βολών. Ο Μπέικον το εκμεταλλευόταν, ο Μούσα το ίδιο, ο Ράιτ επίσης. Στην επίθεση ο Χέιζ έδινε συνεχώς λύσεις για την ομάδα του, με το σκορ στο τελευταίο δίλεπτο να είναι 21-23 για τον Παναθηναϊκό. Ο Ρογκαβόπουλος βγήκε στον αιφνιδιασμό και έχασε ένα δικό του καλάθι, με τον Μούσα να μη συγχωρεί και με τρίποντο να δίνει και πάλι προβάδισμα στη Ντουμπάϊ. Το τρίτο του στο πρώτο δεκάλεπτο. Στην τελευταία φάση του Παναθηναϊκού στο πρώτο δεκάλεπτο ο Σορτς έδωσε και πάλι προβάδισμα, αλλά οι διαιτητές χρέωσαν και πάλι τους πράσινους με φάουλ, με τον Μούσα να ευστοχεί και πάλι και την Ντουμπάϊ με 11/12 βολές να προηγείται με 26-25.

Τραγική άμυνα του Παναθηναϊκού και στο +12 η Ντουμπάϊ

Το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο δεκάλεπτο ήταν κάκιστο. Οι πράσινοι έχασαν τη συγκέντρωση τους στην άμυνα, ενώ στην επίθεση ο Σορτς δε μπορούσε να οργανώσει την ομάδα. Αποτέλεσμα ήταν οι γηπεδούχοι να τρέξουν σερί 6-0 και να πάρουν προβάδισμα με 32-25, με τον Λεσόρ να είναι ο μόνος που πάλευε μέσα στις δύο ρακέτες. Η Ντουμπάϊ είχε πάρει ρυθμό, ο μπέικον έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι και μέσω του σκοραρίσματος του αλλά και της δημιουργίας του κατάφερε να δώσει προβάδισμα 12 πόντων στην Ντουμπάϊ, με 41-29.

Η έμπνευση του Αταμάν και ο “καυτός” Όσμαν

Ο Αταμάν αν και δεν πήρε τάιμ άουτ, περιμένοντας το τηλεοπτικό, αντέδρασε με αλλαγές στο σ΄όχημα, παίζοντας με τον Γκραντ στο “1”, τον Όσμαν στο “2”, στο “3” τον Χέιζ, “4” τον Χουάντσο και “5” τον Λεσόρ. Ψήλωσε την ομάδα με σκοπό να δημιουργήσει προβλήματα στην επίθεση των γηπεδούχων. Η απόφαση αυτή του βγήκε σε μεγάλο βαθμό του Τούρκου τεχνικού, μιας και ο Παναθηναϊκός τα πήγε πολύ καλύτερα στην άμυνα των αλλαγών, ενώ την ίδια στιγμή έβλεπε τον Τσέντι Όσμαν να παίρνει… μπροστά. Ο Λεσόρ κατέβασε τη διαφορά, αλλά ο Τούρκος φόργουορντ με 10 πόντους μέχρι το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου μείωσε σε 48-45, με τον Τζέριαν Γκραντ να πετυχαίνει άλλο ένα εύκολο δίποντο και να διαμορφώνει το 50-47.

Συνέχιζε με την ομάδα που έκανε τη διαφορά ο Αταμάν

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για τον Παναθηναϊκό με τον Χουάντσο να κάνει το 50-50 και ουσιαστικά να αρχίζει το ματς από την αρχή. Ο Άντερσον μπορεί να απάντηση με τον ίδιο τρόπο, αλλά ο Παναθηναϊκός μέσα από την απόφαση του Αταμάν να συνεχίσει με το ψηλό σχήμα και τον Μήτογλου στο “5” βρήκε πολλές λύσεις από τον Έλληνα παίκτη. Με δύο τρίποντα, πολλή δουλειά στην άμυνα και σωστές αποφάσεις στην επίθεση ο Μήτογλου έδωσε τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να συνεχίσει να κρατάει τα ηνία της αναμέτρησης, μέχρι που “χτύπησαν” Καμπεγκέλε και Μούσα. Με δύο συνεχόμενα γκολ-φάουλ έκανε το 63-60, με τον Όμσνα να συνεχίζει να είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου και τον Χέιζ-Ντέιβις με 2/2 βολές να κάνει ο 62-62, 4:50 πριν το τέλος της περιόδου.

Σαν να μη βγήκε ποτέ ο Ναν

Στη συνέχεια οι διαιτητές χρέωσαν με τρίτο φάουλ και τον Γκραντ, με τον Αταμάν να επαναφέρει τον Κέντρικ Ναν άστο παιχνίδι και παράλληλα να γυρνάει και πάλι το σχήμα του σε κάτι πιο… κλασικό, με τρεις κοντούς τον Χουάντσο και τον Λεσόρ. Το ματς είχε γίνει πραγματικό ροντέο με τον Μπέρτανς να “πυροβολεί” για την ομάδα του και τον Όσμαν να συνεχίζει να κάνει εξαιρετική δουλειά. Όμως η στιγμή ανήκε στον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός είχε ξεκινήσει εξαιρετικά το ματς και ξαναμπήκε σαν να μην είχε βγει. Με καθαρό μυαλό και απίστευτη ευστοχία “οδηγούσε” τον Παναθηναϊκό με ασφάλεια, με τους πράσινους να ψάχνουν μεγάλες άμυνες για να “χτίσουν” διαφορά. Και το κατάφεραν με τον Κώστα Σλούκας ο οποίος διαμόρφωσε το 75-81.

Το λάθος του Φαρίντ και η “έκρηξη” του Μπέικον

Ένα λάθος του Κένεθ Φαρίντ, που χρεώθηκε χωρίς λόγο με αντιαθλητικό φάουλ, με το ξεκίνημα της τελευταία περιόδου χάλασε το μυαλό των πράσινων και έδωσε το μομέντουμ στους γηπεδούχους. Ο Μπέικον είχε συνδεθεί για τα καλά με το καλάθι του Παναθηναϊκού και η Ντουμπάϊ με σερί 7-0, όλοι δια χειρός μπέικον πήρε και πάλι προβάδισμα με 82-81. Ο Λεσόρ χτύπησε στο μάτι μετά από χτύπημα στο πρόσωπο, με τον Όσμαν να μπαίνει και πάλι στο ματς και να συνεχίζει από εκεί που το άφησε. Η αναμέτρηση είχε γίνει μια άτυπη “μονομαχία” Μπέικον-Όσμαν, με τους διαιτητές να δίνουν ένα ακόμα αντιαθλητικό στον Παναθηναϊκό, στον Σλούκα και τον Μούσα να πετυχαίνει ένα ακόμα τρίποντο, για το 89-86.

Ντερμπάρα μέχρι τέλους, Ναν και Χέιζ το “καθάρισαν”

Και όμως ο Παναθηναϊκός παρέμεινε ψύχραιμος και συνέχισε να κάνει το παιχνίδι του. Σλούκας και Ναν έκανε εξαιρετική δουλειά στην περιφέρεια, με τον Χείζ να τελειώνει μία ακόμα φάση και τον Ναν με τη φάση του αγώνα, να καρφώνει εντυπωσιακά και να “γράφει” το 89-92, 3:35 για το τέλος αναγκάζοντας τον Γκόλεματς να πάρει τάιμ άουτ.

Ο Παναθηναϊκός προ το ότι είχε φτιάξει πάρα πολύ την άμυνα του συνέχιζε να δίνει εύκολα καλάθια στη Ντουμπάϊ, αλλά Ναν και Χέιζ τον κρατούσαν στην επίθεση και τον διατηρούσαν μπροστά στο σκορ, 95-97, δύο λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Μία χαμένη βολή από τον Μπέικον και μία από τον Μούσα έφεραν το ματς στο 96-99, με τον Κέντρικ Ναν ένα λεπτό πριν από το τέλος να κάνει το 96-102, φτάνοντας τους 20 πόντους. Το καλύτερο όμως το φύλαξε ο Χέιζ για το τέλος, αφού 36.4 για το τέλος με ένα απίθανο τρίποντο έκανε το 98-105 και ουσιαστικά χάρισε μια τεράστια νίκη στον Παναθηναϊκό.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 50-47, 75-81, 104-107

