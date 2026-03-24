Λεσόρ: «Όταν μου είπε ο Αταμάν πως είμαι στην πεντάδα, σκέφτηκα πως είναι τρελός»

Η εξομολόγηση του Γάλλου σέντερ για την περίοδο απουσίας του απ’ τα γήπεδα και το «ευχαριστώ» στον κόσμο του Παναθηναϊκού για τη στήριξή του.

Ο Ματίας Λεσόρ παραχώρηση συνέντευξη στο «pamestoixima». Εκεί ο Γάλλος εξομολογήθηκε για το πώς πέρασε το διάστημα απουσίας του απ’ τα γήπεδα. Τη βοήθεια των συμπαικτών του και ειδικά του Κέντρικ Ναν, το ρόλο της οικογένειάς του και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο.

Αναλυτικά:

Για το διάστημα της απουσίας του: «Το πρώτο πράγμα που ένιωσα ήταν αγάπη από πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ειδικά όμως στην Ελλάδα με τους φίλους του Παναθηναϊκού».

Για το αν πίστεψε ποτέ ότι δεν θα επέστρεφε στο παρκέ: «Όχι ποτέ. Ποτέ δεν αμφέβαλλα ότι θα επιστρέψω. Ξέρω πως οτιδήποτε και αν χρειαστεί θα έβρισκα τρόπο να επιστρέψω».

Για το τι τον βοήθησε να ξεπεράσει τις πιο δύσκολες στιγμές του: «Ο γιος μου θα έλεγα. Ήταν ο Νο.1 υποστηρικτής μου. Προφανώς και η γυναίκα μου. Αλλά ο γιός μου, μου έκανε αυτές τις αθώες ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά: “Πότε θα γυρίσεις μπαμπά; Θέλω να σε δω να καρφώνεις, θέλω να σε δω να παίζεις”. Ποτέ δεν αισθάνθηκε λυπημένος, πάντα μου μετέφερε ενθουσιασμό».

Για το ποιος συμπαίκτης του τον στήριξε περισσότερο: «Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου όλοι οι συμπαίκτες μου ήταν εκεί. Ειδικά αυτοί που ήταν εδώ από τον πρώτο χρόνο. Αλλά αυτός με τον οποίο πέρασα περισσότερο χρόνο ήταν ο Κέντρικ Ναν. Πήγα κάποιες φορές και σπίτι του και με βοηθούσε με την θεραπεία γιατί και αυτός είχε αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζα και εγώ εκείνη την περίοδο».

Για τα συναισθήματά του στην επιστροφή του: «Ήταν πραγματικά συναισθηματικό, ειλικρινά. Στην αρχή ο Άταμαν μου είπε ότι είμαι στην πρώτη πεντάδα, σκέφτηκα ότι είναι τρελός, αλλά αυτό δείχνει πόσο πολύ πιστεύει σε μένα και αναγνώρισε την προσπάθεια που έκανα. Έχοντας και την οικογένεια μου στα court seats, την γυναίκα μου τον γιο μου και τους γονείς μου, μου έδωσαν ένα παραπάνω κίνητρο για το παιχνίδι».

Για το πως περνούσε το χρόνο του εκτός δράσης: «Πέρασα πολύ χρόνο με την οικογένεια μου, όπως είπα έφτιαξα μια πολύ δυνατή σχέση με τον γιο μου».

Για το μήνυμα που έχει να περάσει στο γιο του μετά από τον τραυματισμό που πέρασε: «Μερικές φορές προσπαθεί να γίνει γιατρός και ξέρεις όλα τα παιδιά έχουν λίγο πόνο κάπου. Τους δίνεις ένα φιλί και μετά νιώθουν καλύτερα. Προσπάθησε να μου δώσει ένα μαγικό φιλί στο πόδι. Δεν δούλεψε τόσο καλά όσο νόμιζε, αλλά τουλάχιστον προσπάθησε».

Για το αν το μότο «winning awaits» του ταιριάζει: «Είναι η νοοτροπία που προσπαθούμε να έχουμε στον Παναθηναϊκό».

Το μήνυμά του στον κόσμο της ομάδας: «Ευχαριστώ για όλα όσο κάνατε. Μόνο ΠΑΟ. Όποια κατάσταση και αν αντιμετωπίσεις, μπορείς να το ξεπεράσεις και σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεσαι. Όσο σκοτεινά και αν είναι υπάρχει φως στο τέλος»

