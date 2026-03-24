Ο Κρητικός διδάκτωρ που σπάει τα κοντέρ των Guinness

Ένας Κρητικός αθλητής κατάφερε να πετύχει για 13η φορά ρεκόρ Guinness, αφού πραγματοποίησε 59 δύσκολες κάμψεις σε μόλις ένα λεπτό.

Ο λόγος είναι για τον Γιώργο Κοτσιμπό, με καταγωγή από το Ηράκλειο, ο οποίος σε μια πολύ δύσκολη και απαιτητική άσκηση, ισορρόπησε πάνω σε ιατρικές μπάλες με το ένα πόδι και έτσι έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ το οποίο ήταν με 55 επαναλήψεις.

