Ψηφιακή κάρτα, πραγματικά κέρδη: Οι αγορές μας ακόμα πιο εύκολες και οικονομικές

Φτάνουμε στο ταμείο φορτωμένοι. Ψάχνουμε στη μεγάλη τσάντα το πορτοφόλι για να πληρώσουμε, αλλά και το άλλο πορτοφόλι, εκείνο με τις κάρτες που μας δίνουν τα καταστήματα για να επωφελούμαστε από τις προσφορές τους

. «Έχετε την κάρτα σας μαζί;», ρωτάει ο υπάλληλος κι εμείς, όχι, έχουμε ξεχάσει στο σπίτι το… ειδικό πορτοφολάκι με τις κάρτες. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να επωφεληθούμε της έκπτωσης κι αισθανόμαστε μία έξτρα απογοήτευση που πάλι… ξε-χάσαμε και χάσαμε.

Η χαρά της «επιβράβευσης» μένει μισή κι εμείς σκεφτόμαστε τι καλά που θα ήταν αν υπήρχε ένας τρόπος να γίνονται οι αγορές μας τόσο οικονομικότερες όσο και ευκολότερες, ώστε να αισθανόμαστε πως είμαστε στους κερδισμένους, όποτε κι αν επιλέγουμε να κάνουμε τις αγορές μας. Αν υπήρχε αυτό το κάτι παραπάνω, ένα «plus» στην εξυπηρέτησή μας…

Lidl Plus: Το ‘χεις να κερδίζεις!

Κι όμως, υπάρχει! Η Lidl Ελλάς δημιούργησε για τους πελάτες της, για όλους εμάς, το πρόγραμμα Lidl Plus, ένα νέο πρόγραμμα πιστότητας χωρίς πόντους και χωρίς πλαστική κάρτα, που μας επιτρέπει πολύ απλά να ψωνίζουμε και να κερδίζουμε, κάθε φορά που κάνουμε τα ψώνια μας. Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να «κατεβάσουμε» στο smartphone μας την εφαρμογή Lidl Plus, να κάνουμε εγγραφή και να ενεργοποιήσουμε τις Lidl Plus προσφορές. Πλέον, μπορούμε να επωφεληθούμε από όλες τις Lidl Plus προσφορές κάθε φορά που κάνουμε τις αγορές μας στα Lidl, καθώς στο ταμείο, σκανάρουμε από το κινητό μας τηλέφωνο την ψηφιακή μας κάρτα μέσω της εφαρμογής και αυτομάτως κερδίζουμε τις αντίστοιχες εκπτώσεις!

Μέσω του Lidl Plus όμως, αυτής της ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής, εμείς οι καταναλωτές έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα την αγαπημένη μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Μπορούμε να παρακολουθούμε συνεχώς τις συναλλαγές μας και να γνωρίζουμε επακριβώς τι και πόσο κερδίζουμε, πόσα χρήματα εξοικονομούμε από τις αγορές μας, μέσω των ηλεκτρονικών αντιγράφων αγορών. Επιπλέον, μέσα από την εφαρμογή αυτή μπορούμε να βλέπουμε τα περίφημα φυλλάδια της Lidl, σε ψηφιακή μορφή, ενώ έχουμε και την ευκαιρία να χαλαρώσουμε και να διασκεδάσουμε με το «Ξύνεις Κερδίζεις», μια νότα παιχνιδιάρικη στις αγορές μας. Οι άνθρωποι της Lidl Ελλάς άλλωστε μας υπόσχονται περιεχόμενο που θα ανανεώνεται διαρκώς, με νέες δυνατότητες και περισσότερα χαρακτηριστικά, για επιπλέον, ολοκληρωμένες υπηρεσίες: Προσωποποιημένες προσφορές, ειδικούς διαγωνισμούς, συγκεκριμένες επιπλέον εκπτώσεις και ειδικές προωθητικές ενέργειες.

Στο επίκεντρο ο καταναλωτής

Είναι σαφές πως αυτό το πρόγραμμα πιστότητας από τη Lidl Ελλάς θέτει στο επίκεντρο τον καταναλωτή και τις ανάγκες του. Τον επιβραβεύει για τις αγορές του, χωρίς να τον «υποχρεώνει», αλλά αντίθετα κερδίζοντας την προτίμησή του και την εμπιστοσύνη του. Αυτό ακριβώς βρίσκεται και στον πυρήνα του Lidl Plus, δηλαδή η ανταμοιβή του καταναλωτή και η αναγνώριση προς το πρόσωπό του. Επόμενο βήμα είναι η στρατηγική προσαρμογή στις ανάγκες του και στις απαιτήσεις του, με προσφορές σε προϊόντα που θα είναι πρώτα στη λίστα των αυριανών αγορών του.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Lidl Ελλάς προσπαθεί καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο για όλους, σε όλους τους τομείς, λειτουργώντας υπεύθυνα σε κάθε τομέα της και εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, προς αυτή την κατεύθυνση και μέσω του Lidl Plus, περιορίζει τη χρήση πλαστικού σε κάθε της δραστηριότητα και υπηρεσία – είναι ενδεικτικό το γεγονός πως για την εφαρμογή του προγράμματος δεν απαιτείται και δεν διανέμεται πλαστική κάρτα στον καταναλωτή.

Με τον τρόπο αυτό, το Lidl Plus γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο για τον ίδιο τον καταναλωτή, καθώς τον εξυπηρετεί στις αγορές του, αναζητώντας πάντα αυτό που του ταιριάζει, αυτό που ξεχωρίζει για εκείνον προσωπικά. Μέσω της διαδικασίας αυτής προσφέρει προστιθέμενη αξία στην αγοραστική του εμπειρία, δίνοντάς του την ευκαιρία να λαμβάνει προϊόντα σε προνομιακές τιμές και προτείνοντάς του λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του.

Την επόμενη φορά που θα φτάσουμε στο ταμείο φορτωμένοι, θα ξέρουμε πολύ καλά πως αρκεί να έχουμε μαζί μας το κινητό μας τηλέφωνο για να εξοικονομήσουμε αμέσως χρήματα. Έχουμε ήδη κατεβάσει δωρεάν από το App Store ή το Google Play Store την εφαρμογή, έχουμε κάνει γρήγορα και εύκολα εγγραφή και απολαμβάνουμε το περιεχόμενο του Lidl Plus.

Ανοίγουμε το Lidl Plus και γνωρίζουμε ακριβώς πόσα κερδίσαμε με κάθε αγορά μας, ενημερωνόμαστε από τα φυλλάδια, διασκεδάζουμε με το «Ξύνεις Κερδίζεις». Διότι η Lidl Ελλάς έχει στο επίκεντρο της δράσης της, πάντοτε, τον καταναλωτή και τις ανάγκες του, εμάς και τις προτιμήσεις μας.