H διαφήμιση που μας εμπνέει πως ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, μπορεί να γίνει πραγματικότητα

Αν υπάρχει ένα πολύτιμο «μάθημα» το οποίο πήραμε τους τελευταίους μήνες, αυτό είναι πως η δύναμη την οποία έχουμε μέσα μας, είναι πολύ μεγαλύτερη από όση πιστεύαμε.

Τα νέα δεδομένα στη ζωή μας, μας έφεραν αντιμέτωπους με πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές μας ώθησαν στο να ανακαλύψουμε νέους τρόπους για να κάνουμε πιο ωφέλιμη την καθημερινότητά μας. Διότι μπορεί πριν από έναν μόλις χρόνο, να μην μπορούσαμε να πιστέψουμε, ότι θα καταφέρναμε να φέρνουμε εις πέρας όλες τις υποχρεώσεις μας, ακόμη και υπό συνθήκες δύσκολες όπως αυτές που βιώνουμε, όμως τελικά διαπιστώσαμε πως ό,τι θέλουμε, μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αρκεί να το φανταστούμε.

Ουσιαστικά, αποκτήσαμε έναν πιο πρωτοποριακό τρόπο σκέψης, μια νέα νοοτροπία που μας βοηθά να είμαστε περισσότερο ευέλικτοι, τόσο σε ό,τι αφορά στην εκπλήρωση των καθημερινών μας υποχρεώσεων, όσο και στην καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

Ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, λοιπόν, μπορεί να γίνει πραγματικότητα και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα της νέας καμπάνιας της γνωστής, ελληνικής εταιρείας παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενέργειας WATT+VOLT, που «κέρδισε» την προσοχή μας και μας ενέπνευσε. Το γιατί δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό. Αρκεί να δει κάποιος το βίντεο της καμπάνιας της εταιρείας για να κατανοήσει γιατί ξεχωρίζει ανάμεσα σε τόσες άλλες αυτή την περίοδο.

Όταν η «out of the box» φιλοσοφία κάνει τη διαφορά και μας εμπνέει

Πρόκειται ουσιαστικά για μία αισιόδοξη «νότα» στην πρωτόγνωρη αυτή εποχή που ζούμε. Διότι μας προσφέρει την έμπνευση, όχι μόνο να πιστέψουμε πως ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αλλά την ίδια ώρα μας δίνει την απαραίτητη ώθηση να αρχίσουμε να κάνουμε πραγματικότητα όσα θέλουμε, ακόμη και υπό τα νέα αυτά δεδομένα στην καθημερινότητά μας.

Με λίγα λόγια, μας εμπνέει να βάλουμε τις ανάγκες μας σε πρώτο πλάνο και να κάνουμε επιλογές που μπορούν να μας εξυπηρετήσουν καλύτερα, ακόμη και αν πρόκειται για λύσεις που μέχρι προσφάτως, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πως υπήρχαν.

Ουσιαστικά, η νέα διαφήμιση της WATT+VOLT κάνει τη διαφορά, διότι σε αντίθεση με άλλες που παρακολουθούμε στις οθόνες μας την περίοδο που διανύουμε, φέρνει στο προσκήνιο τη δύναμη της φαντασίας, η οποία μπορεί να υπερβαίνει τη λογική, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα την κινητήριο δύναμη για να δούμε για λίγο τα πράγματα από ψηλά και να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο.

«Ό,τι μπορείς να φανταστείς, μπορεί να γίνει πραγματικότητα», λοιπόν. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο σίγουρα αξίζει να ακούμε πιο συχνά την περίοδο που διανύουμε, αλλά πάνω από όλα, ένα μήνυμα στο οποίο αξίζει να πιστέψουμε -ακόμη και αν χρειάστηκε μια διαφήμιση για να μας θυμίσει την αξία της φαντασίας στη ζωή μας!

Τα δεδομένα στη ζωή μας πάντα θα αλλάζουν. Το σημαντικό είναι να διατηρούμε την αισιοδοξία μας και να προσπαθούμε να σκεφτόμαστε out of the box, για να κάνουμε τη ζωή μας πιο άνετη, πιο απλή και γιατί όχι, πιο συναρπαστική. Διότι βλέποντας τα πράγματα από ψηλά, μπορούμε να βρούμε την έμπνευση και τη δύναμη να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Χρειάζεται απλώς λίγη φαντασία!