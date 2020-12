Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Plant Based Conference 2020»

Με μήνυμα «Το μέλλον της βιομηχανίας είναι συνδεδεμένο και με τα Plant Based προϊόντα» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ψηφιακά, την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, το Plant Based Conference 2020

Το Plant Based Conference 2020 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Boussias Communications παρουσιάζοντας τις προκλήσεις που συναντάει η βιομηχανία τροφίμων, συμπληρωμάτων διατροφής, φαρμάκων, καλλυντικών και απορρυπαντικών σε σχέση με την συνεχόμενη ζήτηση Plant Based προϊόντων.

Σε αυτό το πλαίσιο, διεθνείς ομιλητές, εμπειρογνώμονες, στελέχη της βιομηχανίας, ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες στον τομέα του Plant Based και μέλη θεσμικών φορέων -μέσα από παρουσιάσεις, case studies και διαδραστικές συζητήσεις- ανέλυσαν: την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, τις επενδύσεις, την παραγωγή, αλλά και το marketing που στρέφονται γύρω από τα plant based προϊόντα.

Μέσα από παρουσιάσεις εισηγητών όπως οι Θεόδωρος Γιαρμενίτης, Πρόεδρος ΠΣΒΑΚ, Λευτέρης Κιοσές, Δρ, Γεν. Διευθυντής ΙΕΛΚΑ, Τάκης Μπορέτος, Managing Director IRI και Γιώργος Μπόσκου, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, παρουσιάστηκε η συνεχόμενη αύξηση της Plant Based αγοράς. Συγκεκριμένα, οι αναλύσεις τους παρουσίασαν ότι η παγκόσμια αγορά των φυτικών τροφίμων, που υποκαθιστούν τα παραδοσιακά προϊόντα ζωικής προέλευσης, αναπτύσσεται με ετήσιους ρυθμούς της τάξης του 15%, ενώ η ζήτηση για τα φυτικά καλλυντικά αυξάνεται διαρκώς, με ρυθμούς που φτάνουν μέχρι και το 20%. Συμπέρασμα αυτού είναι καθιερωμένες πολυεθνικές των κοινών καλλυντικών, διαβλέποντας τη σαφή στροφή των καταναλωτών προς τα φυτικά καλλυντικά, επιδιώκουν την εξαγορά μονάδων με φυτικά και βιολογικά προϊόντα περιποίησης προκειμένου να πάρουν μέρος των ολοένα αυξανόμενων κερδών. Αντίστοιχες είναι και οι τάσεις που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής, των φαρμάκων και των απορρυπαντικών όσον αφορά την παραγωγή plant based προϊόντων.

Επίσης, μία από τις επιχειρηματικές ειδήσεις της ημέρα που προέκυψε από το Plant Based Conference 2020 έχει να κάνει με την δημιουργία της εταιρείας Symbeeosis, η ανακοίνωση της οποία έγινε από τον Νίκο Κουτσιανά. Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της APIVITA S.A ανέφερε: «Στη ρήση του Ιπποκράτη «η τροφή είναι το φάρμακό μας» ξεκινήσαμε πριν δύο χρόνια το νέο μας εγχείρημα, την εταιρεία Symbeeosis. Είμαστε αφοσιωμένοι να προσφέρουμε «το καλό» μέσα από τη διατροφή με τα βιολογικά, βιολειτουργικά μας βότανα και μελισσοκομικά προϊόντα, και να μοιραζόμαστε τη γνώση μας με όλους, πάντα με καινοτομία και βιωσιμότητα, που ωφελούν εξίσου τον άνθρωπο και τον πλανήτη».

Στην συνέχεια ο Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος ανέφερε την απόκτηση της πιστοποίηση Zero Waste to Landfill (ZWTL) από την BioSolids SA, στην οποία έχει και την θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου. Ο Α. Σαββάκης χαρακτηριστικά ανέφερε: «Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η εταιρεία BIOSOLIDS SA πιστοποιήθηκε με βάση το πρότυπο ISO Zero Waste to Landfill (ΖWTL), στη διαχείριση στερεών οργανικών μη-επικίνδυνων αποβλήτων μέσω κομποστοποίησης και παραγωγής υψηλής αξίας εδαφοβελτιωτικών προϊόντων. Με την απόκτηση της συγκεκριμένης πιστοποίησης η επιχείρηση πιστοποιεί και ποσοτικοποιεί την εφαρμογή της βιώσιμης λειτουργίας της, τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά, αποδεικνύοντας στην πράξη την εφαρμογή των Αρχών της Κυκλικής Οικονομίας».

Τέλος, η Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΒ αποκάλυψε την δημιουργία μίας νέας πρότυπης βιομηχανικής μονάδας παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα η Ι. Τσέτη ανέφερε: «Ο Όμιλός μας δημιουργεί μία βιομηχανία, που θα ασχολείται αποκλειστικά με την έρευνα, εκχύλιση και ταυτοποίηση φαρμακευτικών φυτών, αξιοποιώντας στο έπακρον την ελληνική βιοποικιλότητα. Η μονάδα αυτή που δημιουργήθηκε εν μέσω της πανδημίας, θα λειτουργεί επίσης και ως Hub-Κόμβος Καινοτομίας- Ινστιτούτου Μελέτης φαρμακευτικών φυτών από φοιτητές Φαρμακευτικών Σχολών και ερευνητές. Στόχος μας στην UniHerbo, τη νεοσύστατη βιομηχανική μονάδα του Ομίλου μας, είναι να αλλάξει το παραδοσιακό μοντέλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας καθετοποιώντας την παραγωγή σκευασμάτων με ταυτόχρονη πρωτογενή παροχή πρώτων υλών».

Υποστηρικτές του συνεδρίου ήταν τα προϊόντα Ευτοπία της εταιρεία Euricom η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση ρυζιού, με εμπειρία πάνω από 20 χρόνια, και η εταιρεία Νικολοπούλου εταιρεία παραγωγής κατεψυγμένων τροφίμων με εξειδίκευση στην χορτοφαγία.

Το συνέδριο διεξήχθη υπό τις αιγίδες των: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ), Σύλλογος Επιχειρηματιών Συμπληρωμάτων Διατροφής (ΣΕΣΔΙ) και Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αντιπροσώπων, Μηχανημάτων Καλλυντικών Αισθητικής (ΠΣΑΜΚΑ).

