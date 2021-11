«We are back for Premium»: Η Μεγάλη επιστροφή της HONOR!

Με σύνθημα «We are back for Premium» η HONOR μπαίνει δυνατά στην Premium κατηγορία των smartphone, των αξεσουάρ αλλά και των laptop με νέα προϊοντική γκάμα, ανανεωμένο design αλλά και με ιδιαίτερα υλικά που για πρώτη φορά αξιοποιούνται σε προϊόντα τεχνολογίας (όπως τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του HONOR 50).