Το One Salonica κλείνει 7 χρόνια και το γιορτάζει με τα πιο λαμπερά events & super προσφορές

7 χρόνια One Salonica, 7 χρόνια γεμάτα μόδα, στυλ, γεύσεις, ταινίες, events, contests, εκπλήξεις και πάνω από όλα ατελείωτο επώνυμο shopping σε super outlet τιμές!

Το One Salonica, το αγαπημένο outlet mall της Θεσσαλονίκης, γίνεται 7 και μας προσκαλεί σε ένα αξέχαστο εορταστικό τριήμερο, που δεν πρέπει να χάσει κανείς! Super προσφορές που θα βρούμε αποκλειστικά από την Πέμπτη 31 Μαρτίου έως και το Σάββατο 2 Απριλίου, σε ανοιξιάτικες συλλογές των top brands του One Salonica και τα πιο ξεχωριστά events, την Παρασκευή 1 και το Σάββατο 2 Απριλίου, που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους.

Save the dates…

Σάββατο 2 Απριλίου στις 18:00: Το πιο λαμπερό Fashion Show, με τα κορυφαία Spring Trends by One Salonica outlet mall, θα μας εμπνεύσει για να δημιουργήσουμε τα πιο stylish σύνολα της σεζόν. Την παρουσίαση του Fashion Show θα αναλάβει η top fashion influencer, Shoprano - Χρυσιάννα Ανδριοπούλου, ενώ η προετοιμασία των μοντέλων, το styling, hair & make up θα πραγματοποιηθεί από την ομάδα καθηγητών και σπουδαστών των ΙΕΚ Δέλτα 360ο.

Σάββατο 2 Απριλίου στις 18:00: Η ανεπανάληπτη Live συναυλία της εκρηκτικής Josephine, θα δώσει μοναδικό ρυθμό στο spring Fashion Show και θα ξεσηκώσει το κοινό με αγαπημένες, γνωστές επιτυχίες της, ενώ οι δυναμικές χορογραφίες της θα μεταδώσουν τα εορταστικά vibes στους επισκέπτες του One Salonica outlet mall.

