Αλέξανδρος Εξάρχου: «Η Ε.Ε. πρέπει να επανασυνδέσει την ατζέντα της με τα προβλήματα των πολιτών»

Για το μέλλον της Ευρώπης και την ανάγκη να προχωρήσει η Ε.Ε. σε αποφασιστικά βήματα προς το αύριο ώστε να προστατεύσει την οικονομία και τους πολίτες, τοποθετήθηκε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intrakat, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας σε συζήτηση με τον καθηγητή Οικονομικών στο The City University of New York και αρθρογράφο της εφημερίδας New York Times, Paul Krugman που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 28th Annual Economist Government Roundtable, με θέμα την αποπαγκοσμοποίηση και την επάνοδο του προστατευτισμού και του οικονομικού εθνικισμού.

Ο επικεφαλής της Intrakat σημείωσε ότι η Ε.Ε. δεν διδάχθηκε πολλά από την προηγούμενη κρίση, με αποτέλεσμα σήμερα να αντιμετωπίζει σοβαρά κύματα ευρωσκεπτικισμού από τους ίδιους τους πολίτες, κάτι που είναι αποτέλεσμα της αποσύνδεσης των προτεραιοτήτων των Βρυξελλών από τις ανάγκες των απλών ανθρώπων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat παρατήρησε, επίσης, ότι, ενώ η Ε.Ε. αποτελεί μονόδρομο για όλους μας, δεν θα πρέπει να δίνεται από τις Βρυξέλλες έμφαση μόνο στην ρύθμιση των αγορών, αλλά πρωτίστως στην παραγωγή διεθνώς ανταγωνίσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι σήμερα τα ευρωπαϊκά προϊόντα είναι τα πιο ακριβά του κόσμου, ενώ την ίδια στιγμή η Ευρώπη εισάγει αγαθά τρίτων χωρών που π.χ. παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα ανταγωνισμού και ηθικής. Και παρατήρησε ότι μονάχα όταν το πρόβλημα αγγίζει τον ευρωπαϊκό πυρήνα, τότε μόνο η Ε.Ε. αντιδρά, όπως έγινε πρόσφατα με την επιβολή δασμών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που παράγονται στην Κίνα χάριν της προστασίας της Ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας από αθέμιτες πρακτικές ανταγωνισμού.

Όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, η Ευρώπη γερνάει σε νοοτροπία και θα πρέπει να αποφασίσει, εάν θα αποκτήσει ομοσπονδιακό χαρακτήρα που θα έχει εργαλεία για να προστατεύει την οικονομία και τους πολίτες και θα ρυθμίζει με κεντρικό τρόπο τα προβλήματα ή εάν θα συνεχίσει να πορεύεται ως ενιαία αγορά με αμφιθυμία, με τον κίνδυνο να ναρκοθετηθεί το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης. Και για αυτό τον λόγο, σχολίασε, θα πρέπει να ανοίξει τώρα η συζήτηση για μία νέα Συνθήκη, εάν θέλουμε η Ευρώπη να ανταπεξέλθει συντονισμένα στις διεθνείς προκλήσεις, όπως οι πόλεμοι που μαίνονται στην περιοχή μας.

Ο επικεφαλής της Intrakat επισήμανε το ελληνικό παράδειγμα των τελευταίων ετών που χαρακτηρίστηκε από την ανάκαμψη της οικονομίας. Και πρόσθεσε ότι η προσπάθεια της χώρας να βγει από την κρίση και να αποφύγει την χρεοκοπία ήταν άνευ προηγουμένου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι είχε τεράστιο χρέος και το ισχυρότερο νόμισμα στον κόσμο, και στέφθηκε από επιτυχία, χάρη στις προσπάθειες και την αντοχή των Ελλήνων πολιτών.