CrediaBank: Τι απαντά στην εφημερίδα Times of Malta για την πρόταση εξαγοράς της HSBC Malta

Η CrediaBank απαντά στην εφημερίδα Times of Malta σχετικά με δημοσίευμα για την πρόταση εξαγοράς της τράπεζας HSBC Μάλτας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Η CrediaBank δεσμεύεται στα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης. Σε σχέση με τα ερωτήματα που τέθηκαν, παραθέτουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Η CrediaBank, ως εποπτευόμενο πιστωτικό ίδρυμα δυνάμει του ν.4261/2014 και του ισχύοντος ενωσιακού και κανονιστικού πλαισίου (Κανονισμός (ΕΕ) 575/2013- CRR, οδηγία 2013/36/ΕΕ-CRD IV/V, Κανονισμός Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού), εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις αρχές χρηστής και συνετής διαχείρισης και όλες τις διαδικασίες και πολιτικές που προβλέπονται από το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο, υπό την άμεση εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ήδη από το 2022, με την αλλαγή διοίκησης στην τότε Attica Bank, η Τράπεζα εφαρμόζει ενισχυμένο πλαίσιο διακυβέρνησης επί του συνόλου των λειτουργιών της, με κανονιστικές διαδικασίες και πολικές πλήρως εναρμονισμένες με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Οι πολιτικές αυτές καλύπτουν μεταξύ άλλων και τους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης, εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων.

Επιπρόσθετα, η αρμόδια Εποπτική Αρχή έχει αξιολογήσει σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και εγκρίνει, (σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο), τη φερεγγυότητα και καταλληλότητα των μετόχων, καθώς και τη δομή, τη σύνθεση αλλά και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας συλλογικά και για έκαστο των μελών του.
Ειδικότερα το ΔΣ αποτελείται από 13 μέλη, από τα οποία τα 11 είναι μη εκτελεστικά και τα 6 είναι μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα. Οι Επιτροπές έχουν ανεξάρτητο Πρόεδρο και ανεξάρτητα μέλη κατά πλειοψηφία διασφαλίζοντας την αποτελεσματική άσκηση του εποπτικού ρόλου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου, που διατέλεσε Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα βιογραφικά των μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας είναι δημοσίως αναρτημένα στην ιστοσελίδα της.

Οι μέτοχοι έχουν εγκριθεί αντίστοιχα από την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης καταλληλότητας (fit and proper).
Ως Τράπεζα, έχουμε επενδύσει και συνεχίζουμε να επενδύουμε σημαντικά στις αρχές ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης. Έχουμε θεσμοθετήσει πολιτικές και διαδικασίες ανεξαρτησίας και περιοδικής και αντικειμενικής αξιολόγησης των μελών του ΔΣ, συγκρότησης και λειτουργίας επιτροπών με ανεξάρτητη πλειοψηφία και προεδρία, και ολοκληρωμένους μηχανισμούς πρόληψης, διαχείρισης και αποφυγής περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές και σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες υπόκεινται σε διαρκή εποπτικό έλεγχο που διασφαλίζει τη συνέπεια και συμμόρφωση της Τράπεζας με τις κανονιστικές της υποχρεώσεις.

Αναφορικά με τις ερωτήσεις σχετικά με τη συζυγική σχέση της κυρίας Ελένης Βρεττού, Διευθύνουσας Συμβούλου της CrediaBank, με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, partner στην εταιρία Thrivest Holding, πρόκειται για ένα θέμα που έχει γνωστοποιηθεί και δημοσιοποιηθεί σχεδόν δύο χρόνια. Έχει αξιολογηθεί ειδικά και παρουσιαστεί αναλυτικά στην Εποπτική Αρχή και έγινε αποδεκτό, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι πολιτικές και οι έλεγχοι που εφαρμόζονται είναι ικανοποιητικοί για την αποτελεσματική διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τις κανονιστικές προσδοκίες. Τα ανωτέρω εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο μηχανισμών ελέγχου της Τράπεζας, που καταλαμβάνει μεταξύ άλλων και συνθήκες ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και τα αντίστοιχα μέτρα διάγνωσης, διαχείρισης και περιορισμού τους, ενώ συμμορφώνεται με το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

