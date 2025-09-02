Ιατρικό Marketing: Η ιδανική στιγμή για δυναμική παρουσία στα social media

Γιατί το φθινόπωρο είναι η κατάλληλη στιγμή για μια νέα στρατηγική

Ιατρικό Marketing: Η ιδανική στιγμή για δυναμική παρουσία στα social media
Η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο είναι παραδοσιακά μια περίοδος ανανέωσης και επαναπροσδιορισμού στόχων και προσδοκιών. Για τον λόγο αυτό, η εποχή αυτή αποτελεί ιδανική ευκαιρία για τους παρόχους και επαγγελματίες υγείας προκειμένου να ενισχύσουν την ψηφιακή τους παρουσία μέσα από το ιατρικό marketing και τα social media, με στόχο να καλλιεργήσουν την εμπιστοσύνη με το κοινό τους, να ενισχύσουν την εικόνα τους και, φυσικά, να προσελκύσουν νέους, πιθανούς ασθενείς.

Με την αφορμή την έλευση της νέας εποχής, απευθυνθήκαμε στον Νικόλα Σανιδά, Founder και CEO και της Health Solutions, εταιρείας με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στο ιατρικό marketing, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κλειδιά μιας επιτυχημένης στρατηγικής digital marketing την εποχή του φθινοπώρου.

Γιατί το φθινόπωρο είναι η κατάλληλη στιγμή για μια νέα στρατηγική;

Η εμπειρία μας μάς δείχνει, πως, στον χώρο της υγείας, η εποχικότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία. Κατά κανόνα, το φθινόπωρο φέρνει μαζί διάφορες συνήθειες υγείας και ευεξίας, όπως οι εμβολιασμοί για τις εποχικές ιώσεις, οι προληπτικές εξετάσεις, ακόμα και η επένδυση στην ψυχική υγεία, καθώς η αλλαγή της εποχής μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση. Όλα αυτά είναι απόδειξη ότι, μέσα από στοχευμένες καμπάνιες στα social media, ένας ειδικός υγείας έχει πάρα πολλές ευκαιρίες, όχι μόνο για να ενημερώσει, αλλά και για να προλάβει τυχόν παρανοήσεις και να ενισχύσει τη θέση του ως σημείο αναφοράς στον (ψηφιακό και μη) κύκλο του.

Ας εξετάσουμε, όμως, μερικά κρίσιμα σημεία για μια επιτυχημένη στρατηγική στα social media την περίοδο του φθινοπώρου:

Ανανέωση του περιεχομένου με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο

Για μια επιτυχημένη στρατηγική στα social media, οι πάροχοι και επαγγελματίες υγείας μπορούν να δώσουν έμφαση σε εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο για την περίοδο του φθινοπώρου, παρουσιάζοντας κάποιο trending topic, με δημιουργικό και κατανοητό τρόπο. Μετά την ξεγνοιασιά του καλοκαιριού, το κοινό αναζητά ξανά ενημέρωση και πρακτικές συμβουλές για την υγεία του. Εδώ, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να αξιοποιήσουν το momentum, ώστε να δημιουργήσουν περιεχόμενο που δεν είναι μόνο χρήσιμο, αλλά και ευχάριστο στην κατανάλωση, με κατανοητή γλώσσα, πρακτικά tips και δημιουργική οπτικοποίηση.

Η δύναμη του video marketing

Μιλώντας για οπτικοποίηση, όλοι γνωρίζουμε πως τα videos έχουν πλέον κυρίαρχο ρόλο στο digital marketing και αυτό ισχύει εξίσου και στον χώρο της υγείας. Πολλές είναι οι μελέτες που επιβεβαιώνουν πως οι χρήστες αλληλεπιδρούν πολύ πιο εύκολα με οπτικοακουστικό περιεχόμενο, σε σχέση με απλά κείμενα ή εικόνες. Ιδίως σε πλατφόρμες, όπως το Instagram και το TikTok, τα σύντομα βίντεο μπορούν να μεταδώσουν ένα ιατρικό μήνυμα με τρόπο απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό.

Επενδύστε στον συνεχή διάλογο

Μία κοινή παραδοχή για τα social media είναι το γεγονός πως η σχέση του κάθε επαγγελματία με το κοινό του, δεν είναι μονόδρομος. Ο διάλογος και η αμφίδρομη επαφή αποτελούν βασικά συστατικά για να χτιστεί η εμπιστοσύνη. Κατά συνέπεια, οι επαγγελματίες και οι πάροχοι υγείας δεν θα πρέπει να ξεχνούν πως πρέπει να διατηρούν έναν διαρκή διάλογο με το κοινό τους, με απαντήσεις σε σχόλια και ερωτήσεις, που δείχνουν πως ο επαγγελματίας ή ο πάροχος υγείας είναι «παρών», ακούει, ενδιαφέρεται και παραμένει διαθέσιμος, χτίζοντας έτσι μια πιο ανθρώπινη σχέση με τους ασθενείς. Μια απλή απάντηση σε ένα σχόλιο αρκεί για να δοθεί η αίσθηση ότι ο επαγγελματίας είναι «εκεί» για τον ασθενή και δεν αποτελεί απλώς μια απρόσωπη φιγούρα.

Η δύναμη του social listening

Η διαδικασία του social listening, η συστηματική, δηλαδή, παρακολούθηση του τι συμβαίνει στον ψηφιακό κόσμο, είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο, με το οποίο οφείλουν να ασχολούνται όχι μόνο οι επαγγελματίες του marketing, αλλά και οι ίδιοι οι επαγγελματίες/πάροχοι της υγείας. Έτσι, μπορούν εύκολα να αναγνωρίζονται τις νέες τάσεις, αλλά και τα νέα ζητήματα υγείας που απασχολούν εντονότερα το κοινό. Ανιχνεύοντας τα καίρια ερωτήματα και τις ανησυχίες των ασθενών, οι επαγγελματίες και πάροχοι υγείας μπορούν να προλαμβάνουν μέχρι και την παραπληροφόρηση. Μία σημαντική τοποθέτηση, για παράδειγμα, πάνω σε ένα αμφιλεγόμενο θέμα συζήτησης, με επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες και απαντήσεις, μπορούν να αναδείξουν έναν επαγγελματία ως μια αξιόπιστη φωνή σε έναν κόσμο που συχνά κατακλύζεται από fake news.

Ο έλεγχος περιεχομένου

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι πως δεν αρκεί μόνον η ποσότητα στο περιεχόμενο, σημαντική είναι και η ποιότητα. Γι’ αυτό απαιτείται τακτικός έλεγχος, ώστε να διασφαλίζεται πως όλες οι αναρτήσεις είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και επικαιροποιημένες ώστε να αποδίδουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Ένα παλιό ή ανακριβές post μπορεί να βλάψει την αξιοπιστία ενός επαγγελματία υγείας, γι’ αυτό η συνεχής επιμέλεια και η προσαρμογή στις τρέχουσες εξελίξεις είναι απαραίτητες. Το περιεχόμενο, φυσικά, δεν αφορά μόνο στα posts των social media, αλλά γενικότερα στην ιατρική πληροφόρηση που προσφέρει ένας ιατρός, μέσα από την προσωπική του ιστοσελίδα, για παράδειγμα. Η περίοδος του φθινοπώρου, λοιπόν, μπορεί να σταθεί ως μια καλή αφορμή να «διαβαστούν» ξανά τα κείμενα της ιστοσελίδας μιας κλινικής ή ενός ιατρού, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν ανακρίβειες ή ζητήματα που χρήζουν διόρθωσης.

Μετρήσεις και αριθμοί

Τέλος, κάτι που ίσως να είναι και το πιο σημαντικό, είναι το ότι οι μετρήσεις και η «επιστροφή επί της επένδυσης» (γνωστός και ως ROI – return on investment) δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αριθμούς, όπως τα likes ή οι ακόλουθοι (καθώς αυτά δεν συνιστούν απαραίτητα επιτυχία), αλλά να συνδέονται ουσιαστικά με πιο απτά, μετρήσιμα μεγέθη, όπως είναι τα νέα ραντεβού, οι νέοι ασθενείς και η πραγματική ενημέρωση του κοινού. Μόνο έτσι το ιατρικό marketing μεταφράζεται σε πραγματικό όφελος – όχι μόνο για τον επαγγελματία, αλλά και για την κοινωνία μας συνολικά.

Για όλα τα παραπάνω, η φθινοπωρινή περίοδος μπορεί να λειτουργήσει ως μια δυναμική στιγμή επανεκκίνησης, ως ένα “restart” για την ψηφιακή παρουσία των επαγγελματιών ή παρόχων υγείας. Νέες καμπάνιες, θεματικά posts γύρω από εποχικά ζητήματα υγεία καθώς και καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου, είναι μόνο κάποια από τα κλειδιά που θα βοηθήσουν στην επικοινωνία με το κοινό σας.

Ας μην ξεχνάμε, εντούτοις, πως στον πυρήνα όλων παραμένει η εμπιστοσύνη. Ο ασθενής δεν αναζητά απλώς έναν ειδικό με καλή επικοινωνία· αναζητά αντιθέτως έναν επαγγελματία υγείας που τον ακούει πραγματικά, τον ενημερώνει με υπευθυνότητα και του δίνει τα εφόδια για να προστατέψει την υγεία του. Και αυτή η σχέση εμπιστοσύνης είναι κάτι που χτίζεται καθημερινά, μέσα από τη διαρκή επικοινωνία – αν όχι αποκλειστικά, σίγουρα και μέσα από τα social media.

*Ευχαριστούμε θερμά τον κο Νικόλα Σανιδά, Founder και CEO και της Health Solutions, για τις χρήσιμες πληροφορίες.

