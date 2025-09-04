Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση

Ο εξορυκτικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, στηρίζοντας ουσιαστικά την περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιομηχανία και την τοπική απασχόληση. Σε μια εποχή που η ελληνική οικονομία αναζητά νέους διαύλους ανάπτυξης, η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Αυτή η συμβολή του κλάδου είναι απόλυτα μετρήσιμη. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ που δημοσιεύτηκε το πρώτο τρίμηνο του 2025, η συνολική συνεισφορά του εξορυκτικού τομέα στην ελληνική οικονομία εκτιμάται σε 2,9 δισ. ευρώ ετησίως, δηλαδή το 1,4% του ΑΕΠ. Η επένδυση της Eldorado Gold στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, ύψους 3 δισ. δολαρίων, συνεισφέρει ετησίως 550 εκατ. ευρώ στο εθνικό ΑΕΠ και 200 εκατ. ευρώ στα δημόσια έσοδα, ενισχύοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα. Στην Κεντρική Μακεδονία, για την περίοδο 2024-2044, η περιοχή αναμένεται να ενισχύεται ετησίως κατά 340 εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, ο Δήμος Αριστοτέλη συγκεντρώνει πάνω από 300 εκατ. ευρώ, με την τοπική παραγωγή ΑΕΠ να αναμένεται να φτάσει τα 354 εκατ. ευρώ στην πλήρη ανάπτυξη του έργου, αυξανόμενη κατά ένα δωδεκαπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Μεταλλείο Χαλκού – Χρυσού Σκουριές Χαλκιδικής

Εκτός από την άμεση συμβολή της στο ΑΕΠ, η επένδυση διαδραματίζει επίσης κομβικό ρόλο στην ενίσχυση του εξαγωγικού προφίλ της χώρας. Η προστιθέμενη αξία των εξαγωγών από τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός εκτιμάται στα 480 εκατ. ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 55% των εξαγωγών ορυκτών και στο 2,1% των συνολικών βιομηχανικών εξαγωγών της χώρας, βελτιώνοντας το εμπορικό ισοζύγιο και ενισχύοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας.

Φυσικά, καμία επένδυση δεν είναι πλήρης χωρίς ισχυρό αποτύπωμα στην απασχόληση. Η δημιουργία θέσεων εργασίας παρουσιάζει σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Για την περίοδο 2024-2044, η επένδυση αναμένεται να στηρίξει 8.600 θέσεις πλήρους απασχόλησης (άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες), ενώ για κάθε άμεση θέση στην Ελληνικός Χρυσός δημιουργούνται άλλες 4,7 θέσεις στην ευρύτερη οικονομία. Στον Δήμο Αριστοτέλη, η επένδυση θα ενισχύσει την απασχόληση με 3.200 θέσεις εργασίας, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 38% της συνολικής εθνικής επίδρασης. Αυτή η συγκέντρωση του οφέλους στην τοπική κοινότητα αποδεικνύει πώς στρατηγικές επενδύσεις σαν της Eldorado Gold έχουν την δυνατότητα να ενισχύσουν ουσιαστικά την περιφερειακή ανάπτυξη.

Εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός στο υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας Χαλκιδικής JOANNA SKIFTOU

Πέρα όμως από τον αριθμό των θέσεων εργασίας, η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο υπερβαίνει την απλώς ποσοτική διάσταση της απασχόλησης. Ο μέσος μισθός στην Ελληνικός Χρυσός ανέρχεται στα 3.798 ευρώ (2023), υπερτριπλάσιος από τον εθνικό μέσο όρο των 1.176 ευρώ, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση της εταιρείας για ποιοτική απασχόληση. Το 2022, η εκπαίδευση εργαζομένων στην Ελληνικός Χρυσός υπερέβη κατά 19% τον μέσο όρο του κλάδου. Παράλληλα, το πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης της εταιρείας, σε συνδυασμό με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα βιώσιμης μεταλλευτικής που αναπτύσσεται σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, δημιουργεί μια νέα γενιά ειδικευμένων εργαζομένων με δεξιότητες που ενισχύουν την μακροχρόνια απασχολησιμότητα.

Προσομοιωτής επαυξημένης πραγματικότητας χειρισμού μηχανημάτων υπογείων έργων στο εκπαιδευτικό κέντρο της Ελληνικός Χρυσός. JOANNA SKIFTOU

Αυτή η θετική πορεία αναμένεται να επεκταθεί, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας με επόμενο βήμα την επένδυση στο Πέραμα Έβρου, μέσω της θυγατρικής της, Μεταλλεία Θράκης. Με συνολική επένδυση άνω των 425 εκατ. δολαρίων σε ορίζοντα δύο ετών, το έργο προβλέπεται να δημιουργήσει τα πρώτα 2 χρόνια της κατασκευής του 700 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, συνδυάζοντας τεχνολογική καινοτομία, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και δημιουργία αξίας για την τοπική κοινωνία, μέσω ενός σημαντικού προγράμματος κοινωνικών επενδύσεων, που υπολογίζεται να ξεπεράσει συνολικά τα 15 εκατ. ευρώ.

Η Eldorado Gold έχει αποδείξει πώς μια στρατηγική επένδυση στον εξορυκτικό τομέα μπορεί να λειτουργήσει ως πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης. Με συνολική συνεισφορά που υπερβαίνει το 1% του εθνικού ΑΕΠ, εξαγωγικό αποτύπωμα που ενισχύει το εμπορικό ισοζύγιο, και πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην απασχόληση που φτάνουν σε χιλιάδες θέσεις εργασίας, η παρουσία της εταιρείας στη χώρα συνιστά έναν σταθερό εταίρο για την εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη. Σε ένα οικονομικό περιβάλλον που απαιτεί αξιόπιστους μοχλούς ανάπτυξης, η μεταλλευτική δραστηριότητα αναδεικνύεται ως στρατηγικό εργαλείο μακρόπνοης οικονομικής ευημερίας.