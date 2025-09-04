Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση

Ο εξορυκτικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, στηρίζοντας ουσιαστικά την περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιομηχανία και την τοπική απασχόληση.

Newsbomb

Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση

Μεταλλείο Χαλκού – Χρυσού Σκουριές Χαλκιδικής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο εξορυκτικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, στηρίζοντας ουσιαστικά την περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιομηχανία και την τοπική απασχόληση. Σε μια εποχή που η ελληνική οικονομία αναζητά νέους διαύλους ανάπτυξης, η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Αυτή η συμβολή του κλάδου είναι απόλυτα μετρήσιμη. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ που δημοσιεύτηκε το πρώτο τρίμηνο του 2025, η συνολική συνεισφορά του εξορυκτικού τομέα στην ελληνική οικονομία εκτιμάται σε 2,9 δισ. ευρώ ετησίως, δηλαδή το 1,4% του ΑΕΠ. Η επένδυση της Eldorado Gold στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, ύψους 3 δισ. δολαρίων, συνεισφέρει ετησίως 550 εκατ. ευρώ στο εθνικό ΑΕΠ και 200 εκατ. ευρώ στα δημόσια έσοδα, ενισχύοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα. Στην Κεντρική Μακεδονία, για την περίοδο 2024-2044, η περιοχή αναμένεται να ενισχύεται ετησίως κατά 340 εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, ο Δήμος Αριστοτέλη συγκεντρώνει πάνω από 300 εκατ. ευρώ, με την τοπική παραγωγή ΑΕΠ να αναμένεται να φτάσει τα 354 εκατ. ευρώ στην πλήρη ανάπτυξη του έργου, αυξανόμενη κατά ένα δωδεκαπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Μεταλλείο Χαλκού – Χρυσού Σκουριές Χαλκιδικής

Μεταλλείο Χαλκού – Χρυσού Σκουριές Χαλκιδικής

Εκτός από την άμεση συμβολή της στο ΑΕΠ, η επένδυση διαδραματίζει επίσης κομβικό ρόλο στην ενίσχυση του εξαγωγικού προφίλ της χώρας. Η προστιθέμενη αξία των εξαγωγών από τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός εκτιμάται στα 480 εκατ. ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 55% των εξαγωγών ορυκτών και στο 2,1% των συνολικών βιομηχανικών εξαγωγών της χώρας, βελτιώνοντας το εμπορικό ισοζύγιο και ενισχύοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας.

Φυσικά, καμία επένδυση δεν είναι πλήρης χωρίς ισχυρό αποτύπωμα στην απασχόληση. Η δημιουργία θέσεων εργασίας παρουσιάζει σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Για την περίοδο 2024-2044, η επένδυση αναμένεται να στηρίξει 8.600 θέσεις πλήρους απασχόλησης (άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες), ενώ για κάθε άμεση θέση στην Ελληνικός Χρυσός δημιουργούνται άλλες 4,7 θέσεις στην ευρύτερη οικονομία. Στον Δήμο Αριστοτέλη, η επένδυση θα ενισχύσει την απασχόληση με 3.200 θέσεις εργασίας, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 38% της συνολικής εθνικής επίδρασης. Αυτή η συγκέντρωση του οφέλους στην τοπική κοινότητα αποδεικνύει πώς στρατηγικές επενδύσεις σαν της Eldorado Gold έχουν την δυνατότητα να ενισχύσουν ουσιαστικά την περιφερειακή ανάπτυξη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός στο υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας Χαλκιδικής

Εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός στο υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας Χαλκιδικής

JOANNA SKIFTOU

Πέρα όμως από τον αριθμό των θέσεων εργασίας, η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο υπερβαίνει την απλώς ποσοτική διάσταση της απασχόλησης. Ο μέσος μισθός στην Ελληνικός Χρυσός ανέρχεται στα 3.798 ευρώ (2023), υπερτριπλάσιος από τον εθνικό μέσο όρο των 1.176 ευρώ, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση της εταιρείας για ποιοτική απασχόληση. Το 2022, η εκπαίδευση εργαζομένων στην Ελληνικός Χρυσός υπερέβη κατά 19% τον μέσο όρο του κλάδου. Παράλληλα, το πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης της εταιρείας, σε συνδυασμό με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα βιώσιμης μεταλλευτικής που αναπτύσσεται σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, δημιουργεί μια νέα γενιά ειδικευμένων εργαζομένων με δεξιότητες που ενισχύουν την μακροχρόνια απασχολησιμότητα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Προσομοιωτής επαυξημένης πραγματικότητας χειρισμού μηχανημάτων υπογείων έργων στο εκπαιδευτικό κέντρο της Ελληνικός Χρυσός.

Προσομοιωτής επαυξημένης πραγματικότητας χειρισμού μηχανημάτων υπογείων έργων στο εκπαιδευτικό κέντρο της Ελληνικός Χρυσός.

JOANNA SKIFTOU

Αυτή η θετική πορεία αναμένεται να επεκταθεί, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας με επόμενο βήμα την επένδυση στο Πέραμα Έβρου, μέσω της θυγατρικής της, Μεταλλεία Θράκης. Με συνολική επένδυση άνω των 425 εκατ. δολαρίων σε ορίζοντα δύο ετών, το έργο προβλέπεται να δημιουργήσει τα πρώτα 2 χρόνια της κατασκευής του 700 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, συνδυάζοντας τεχνολογική καινοτομία, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και δημιουργία αξίας για την τοπική κοινωνία, μέσω ενός σημαντικού προγράμματος κοινωνικών επενδύσεων, που υπολογίζεται να ξεπεράσει συνολικά τα 15 εκατ. ευρώ.

Η Eldorado Gold έχει αποδείξει πώς μια στρατηγική επένδυση στον εξορυκτικό τομέα μπορεί να λειτουργήσει ως πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης. Με συνολική συνεισφορά που υπερβαίνει το 1% του εθνικού ΑΕΠ, εξαγωγικό αποτύπωμα που ενισχύει το εμπορικό ισοζύγιο, και πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην απασχόληση που φτάνουν σε χιλιάδες θέσεις εργασίας, η παρουσία της εταιρείας στη χώρα συνιστά έναν σταθερό εταίρο για την εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη. Σε ένα οικονομικό περιβάλλον που απαιτεί αξιόπιστους μοχλούς ανάπτυξης, η μεταλλευτική δραστηριότητα αναδεικνύεται ως στρατηγικό εργαλείο μακρόπνοης οικονομικής ευημερίας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:55ΕΛΛΑΔΑ

Μελίσσια: Όχημα έπεσε σε δέντρο - Δυσχέρεια στην κυκλοφορία

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Η ενίσχυση των ανέμων δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Βρίσα - Προς τον Άγιο Φωκά κατευθύνονται οι φλόγες

18:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκλεισε η μεγαλύτερη πειρατική ιστοσελίδα αθλητικών μεταδόσεων στον κόσμο - Παρέμβαση της αστυνομίας της Αιγύπτου

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μήνυμα του Λάκη Γαβαλά για τον θάνατο του σχεδιαστή - «Ο καλύτερος εκπρόσωπος της μόδας»

18:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Θέλουμε να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση – Πρόκληση το επόμενο τρίμηνο»

18:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Κότσιρας: Χωρίς τον Νίκο Πορτοκάλογλου στην πλατεία Αριστοτέλους - Είσοδος ελεύθερη

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία καταρρίπτει την εκδοχή της Ε.Ε.: «Καμία παρέμβαση στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν»

18:38LIFESTYLE

Δημήτρης Αποστόλου: Η αποκάλυψη για γνωστή πρωταγωνίστρια που αρνήθηκε να παίξει στους «Δύο Ξένους»

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοαλβανικός «πόλεμος» στους δρόμους το 2004

18:34ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση

18:32ΚΟΣΜΟΣ

Αντιπρόεδρος της Κομισιόν χαρακτηρίζει «γενοκτονία» τον πόλεμο στη Γάζα

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί σταθμοί το Σάββατο λόγω ΔΕΘ – Τι θα ισχύσει

18:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή: Ο Μιχάλης Δέλτα δίνει «Πνοή» στα έργα του Takis

18:25LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση για το Καλημέρα Ελλάδα

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Μινκ επιτέθηκε και ακρωτηρίασε το χέρι κατάκοιτης ηλικιωμένης

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: «Έτοιμη» εντός ημερών η αμερικανική βοήθεια στη «Συμμαχία των Προθύμων»

18:16ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 18.566 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το 2025-2026 - Δείτε τις λίστες με τα ονόματα

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Όλοι έκαναν λάθος για τον Πούτιν - Έπρεπε να είχαμε καταλάβει την απειλή εδώ και 17 χρόνια

18:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λόφος Φιλοπαππου: Στέφανος Θωμόπουλος, Γιάννης Αγγελάκας, Νίκος Γιούσεφ με την «Κουκουβάγια»

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή προειδοποίηση ΗΑΕ προς Ισραήλ: «Κόκκινη γραμμή» για τις συμφωνίες του Αβραάμ η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Δείτε που μένουν οι εγκλωβισμένοι αστυνομικοί

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοαλβανικός «πόλεμος» στους δρόμους το 2004

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατήσια: Τα λάθη που φαίνεται να οδήγησαν την 35χρονη έγκυο στο θάνατο

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης - Νέος διάλογος Καμμένου: Ο «κοριός» επί ΣΥΡΙΖΑ, οι κουρτίνες, τα λαμπατέρ και ο ταξίαρχος

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Θύμα δολοφονίας ο μικρός Παναγιωτάκης - Τον σκότωσαν με ασφυξία - Όλα τα νέα στοιχεία

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Μελίσσια: Όχημα έπεσε σε δέντρο - Δυσχέρεια στην κυκλοφορία

17:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στην Ακρόπολη - Είναι ο ίδιος που παράτησε μωρό δίπλα σε κάδο στον Άλιμο

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

17:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οριστικό! Πρώτη ή τέταρτη θέση για την Εθνική Ελλάδας - Οι πιθανοί αντίπαλοι στους «16»

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

16:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τραγωδία στη Βραζιλία: Τερματοφύλακας απέκρουσε πέναλτι και αμέσως μετά κατέρρευσε και πέθανε

10:40WHAT THE FACT

ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε 71,5 εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει ποτέ

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Πώς γεννήθηκε ο θρύλος - «Δεν είμαι ούτε μόδιστρος ούτε ράφτης, είμαι στυλίστας»

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Μινκ επιτέθηκε και ακρωτηρίασε το χέρι κατάκοιτης ηλικιωμένης

15:44LIFESTYLE

Η Κέιτ Μίντλετον έγινε... ξανθιά! - Δείτε την μεταμόρφωση της πριγκίπισσας της Ουαλίας

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Πού οφείλεται το δυστύχημα στο Elevador da Glória στη Λισαβόνα - 16 τελικά οι νεκροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ