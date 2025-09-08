Υποβρύχιος καθαρισμός στην Κύθνο – Ένα δυνατό μήνυμα για το περιβάλλον

Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία δράση υποβρύχιου καθαρισμού στο λιμάνι της Κύθνου, με τη συμμετοχή δέκα δυτών και περίπου είκοσι εθελοντών από την ξηρά. Μέσα σε μόλις δύο ώρες ανασύρθηκαν από το βυθό περίπου 5.500 λίτρα απορριμμάτων, που επιβάρυναν σημαντικά το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής.

Στην προσπάθεια συμμετείχε και ομάδα εθελοντών που παρευρέθηκε στο Pareo Festival, το οποίο πραγματοποιούνταν στο νησί εκείνες τις ημέρες, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το μήνυμα της σύνδεσης πολιτισμού, διασκέδασης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Η δράση συνδύασε την προσφορά με τη χαρά της συμμετοχής, καθώς καθ’ όλη τη διάρκειά της υπήρχε μουσική, θετική διάθεση, πολλά χαμόγελα και νέες γνωριμίες, αποδεικνύοντας πως ο εθελοντισμός μπορεί να είναι και διασκεδαστικός.

Το μήνυμα που θέλουμε να αναδείξουμε μέσα από όλες αυτές τις προσπάθειες είναι πως δεν μαθαίνουμε απλώς να μαζεύουμε σκουπίδια, αλλά να μην τα πετάμε εξ αρχής. Στόχος μας είναι μέσα από τις εθελοντικές δράσεις να κάνουμε τον εθελοντισμό διασκέδαση και εκπαίδευση για όλους, δημιουργώντας συνειδητοποιημένους πολίτες με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στη Magic Sea Ferries για την πολύτιμη υποστήριξή της, καλύπτοντας τη μεταφορά των εθελοντών, καθώς και σε όλους όσους συνέβαλαν και παρακολούθησαν τη δράση.

Με τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύεται στην πράξη ότι η συνεργασία τοπικών φορέων, εθελοντών και ιδιωτικών εταιρειών μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον.