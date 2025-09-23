Κορυφαία διεθνής διάκριση για την Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ

Αναδείχθηκε “Best Team in IR στα 2025 Europe & Emerging EMEA Equities Awards στο Λονδίνο

Newsbomb

Κορυφαία διεθνής διάκριση για την Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ
Ο Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ, Νίκος Πολυμενάκος, και ο Head of CEO Office, Γιάννης Παύλου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το βραβείο Best Team in IR”, Αναδυόμενων Αγορών (EMEA), Large Cap, Consumer Sector, απέσπασε η Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο των βραβείων 2025 Europe & Emerging EMEA Equities Awards, που διοργάνωσε στο Λονδίνο η Extel.

Πρόκειται για ακόμη μια κορυφαία διεθνή διάκριση, η οποία αντανακλά τη διαρκή προσήλωση του ΟΠΑΠ στην εξυπηρέτηση των αναγκών των Επενδυτών και την αναγνώριση της συμβολής της Ομάδας Επενδυτικών Σχέσεων από την επενδυτική κοινότητα.

1758640810613-580079724-2.jpg

Amani Korayeim, Director Corporate Product & Partnerships Europe/EMEA, Extel, Γιάννης Παύλου, Head of CEO Office, και Νίκος Πολυμενάκος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ

©2025, Paul Cochrane

To βραβείο του ΟΠΑΠ παρέλαβαν ο Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων κ. Νίκος Πολυμενάκος και ο Head of CEO Office κ. Γιάννης Παύλου.

Η Extel είναι παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών ανάλυσης απόδοσης και σύγκρισης επιδόσεων προς την επενδυτική κοινότητα. Στα 2025 Europe & Emerging EMEA Equities Awards, ψήφισαν 6.187 διαχειριστές επενδύσεων και αναλυτές από 1.973 εταιρείες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:21ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κορυφαία διεθνής διάκριση για την Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Εύβοια: Βίντεο από το μέτωπο κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

18:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζωγράφου: Συνελήφθη 38χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Σκάρλετ Γιόχανσον: Συγκινεί μιλώντας για τον καλλιτεχνικό της πατέρα, Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Με ενέπνευσε σαν παιδί»

18:02ΕΛΛΑΔΑ

AKTOR - Αρανίτης: Απαραίτητη η συνεργασία κράτους και κατασκευαστικού κλάδου για τα έργα νέας γενιάς

18:01WHAT THE FACT

Το μυστικό της χρυσής μάσκας θανάτου του Τουταγχαμών - Για ποιον προοριζόταν;

17:56LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Στέλνει νέο μήνυμα από το TikTok - «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»

17:51LIFESTYLE

«Porto Leone - Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Πρεμιέρα με φόνο

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ όταν πήγαν να ανέβουν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ - Βίντεο

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο κύβος ερρίφθη: Απόφαση της Κομισιόν για το Drone Wall – Πώς θα λειτουργεί

17:45LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Η ανάρτηση της για τα επιτεύγματα στο The Birth Center - «Ευγνωμοσύνη»

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σηκουάνας «δροσίζει» το Παρίσι: Το ευφυές σύστημα ψύξης που χρησιμοποιεί τα νερά του ποταμού

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορά Τραμπ στην Ελλάδα: Το 54% των φυλακισμένων είναι ξένοι

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας: Τέσσερα Ι.Χ. ακινητοποιημένα - «Έμφραγμα» στο κέντρο της Αθήνας

17:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ο νεαρός Πατήρας γλίτωσε την Κηφισιά από ήττα στην Καβάλα

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ο εισαγγελέας στο σπίτι της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Αρκούδα κατασπάραξε γυναίκα που μάζευε μούρα - Βρέθηκαν μόνο οι μπότες της

17:28LIFESTYLE

Kate Hudson: Ποζάρει χωρίς μακιγιάζ και αποκαλύπτει το μυστικό της για λαμπερή επιδερμίδα

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Diddy: Οι δικηγόροι του καταγγέλλουν «απάνθρωπες συνθήκες» στη φυλακή - Ζητούν την αποφυλάκισή του

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Πλήρες» εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ γα τον τερματισμό της «γενοκτονίας στη Γάζα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στον ΟΗΕ: Τι είπε για μετανάστευση που «καταστρέφει την Ευρώπη» και τις φυλακές στην Ελλάδα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορά Τραμπ στην Ελλάδα: Το 54% των φυλακισμένων είναι ξένοι

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ο εισαγγελέας στο σπίτι της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

14:04LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον «αέρα»: «Θέλει φτύσιμο ιδεολογικό. Είναι αλήτης… αλήτης»

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ όταν πήγαν να ανέβουν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ - Βίντεο

15:46ΕΘΝΙΚΑ

Οι ρωσικές πτήσεις στη Βαλτική και η σύγκριση με τις τουρκικές παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο - Μπορεί να δούμε F-35 εναντίον F-35 στο Αιγαίο;

11:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Βόλο: Οι φίλοι του Ιάσονα τον έψαχναν για 40 λεπτά μετά το μοιραίο - Πώς συνέβη το δυστύχημα

17:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στη διάθεση του κόσμου τα Combo Tickets για τη Euroleague

15:20ΦΑΡΜΑΚΟ

Παρακεταμόλη: ΕΟΦ - Καμία αλλαγή στις συστάσεις κατά την εγκυμοσύνη

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πέπλο θλίψης στον Βόλο: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Ιάσονα

07:10LIFESTYLE

«Μίστερ Μπούτιας»: Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η εμβληματική μορφή της cult τηλεόρασης

10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ