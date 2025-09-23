Κορυφαία διεθνής διάκριση για την Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ

Ο Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ, Νίκος Πολυμενάκος, και ο Head of CEO Office, Γιάννης Παύλου

Το βραβείο “Best Team in IR”, Αναδυόμενων Αγορών (EMEA), Large Cap, Consumer Sector, απέσπασε η Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο των βραβείων 2025 Europe & Emerging EMEA Equities Awards, που διοργάνωσε στο Λονδίνο η Extel.

Πρόκειται για ακόμη μια κορυφαία διεθνή διάκριση, η οποία αντανακλά τη διαρκή προσήλωση του ΟΠΑΠ στην εξυπηρέτηση των αναγκών των Επενδυτών και την αναγνώριση της συμβολής της Ομάδας Επενδυτικών Σχέσεων από την επενδυτική κοινότητα.

Amani Korayeim, Director Corporate Product & Partnerships Europe/EMEA, Extel, Γιάννης Παύλου, Head of CEO Office, και Νίκος Πολυμενάκος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ ©2025, Paul Cochrane

To βραβείο του ΟΠΑΠ παρέλαβαν ο Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων κ. Νίκος Πολυμενάκος και ο Head of CEO Office κ. Γιάννης Παύλου.

Η Extel είναι παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών ανάλυσης απόδοσης και σύγκρισης επιδόσεων προς την επενδυτική κοινότητα. Στα 2025 Europe & Emerging EMEA Equities Awards, ψήφισαν 6.187 διαχειριστές επενδύσεων και αναλυτές από 1.973 εταιρείες.