CrediaBank: Η νέα εμπειρία εξυπηρέτησης ξεκινάει από το κέντρο της Αθήνας

Το νέο concept καταστημάτων της CrediaBank βασίζεται σε μια απλή αλλά ισχυρή ιδέα: ότι η τραπεζική εμπειρία πρέπει να είναι πιο ανθρώπινη, πιο ανοιχτή και πιο κοντά στην καθημερινότητα του πολίτη.

Και αυτή η ιδέα αντικατοπτρίζεται στο πρώτο κατάστημα Νέας Εμπειρίας της Tράπεζας στην οδό Σκουφά στο Κολωνάκι. Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση κάθε ανάγκης, αξιοποιώντας την τεχνολογία αλλά διατηρώντας πάντα την ανθρώπινη επαφή.

Το όραμά της CrediaBank αποτυπώνεται με την πρώτη ματιά στους χώρους του νέου καταστήματος: ανοιχτή διαρρύθμιση, αίθουσες συναντήσεων για προσωπικές συζητήσεις με συμβούλους, σημεία αυτόματης ψηφιακής εξυπηρέτησης για ταχύτητα, αλλά και γωνιές που αποπνέουν φιλοξενία: Κεράσματα και καφές, χώροι αναμονής για τα παιδιά, ακόμα και η δυνατότητα να αφήσεις το κατοικίδιό σου όσο εξυπηρετείσαι, δείχνουν ότι η εξυπηρέτηση μπορεί να έχει πιο ζεστό, προσωπικό χαρακτήρα.

Οι πόρτες της CrediaBank είναι ανοικτές σε όλους, με σεβασμό και ενσυναίσθηση. Με τη συμβολή εξειδικευμένων συμβούλων, τα καταστήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν τις συναλλαγές όλων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης, ακοής, κινητικότητας ή ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, αξιοποιώντας την τεχνολογία και ειδικές υποδομές.

Η εμπειρία γίνεται χωρίς εμπόδια, με σεβασμό στις ανάγκες και τον χρόνο κάθε πελάτη. Αυτό το νέο concept, έρχεται για να συμπληρώσει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση που ήδη εφαρμόζεται στα καταστήματα της CrediaBank: οι πόρτες είναι ανοικτές χωρίς ραντεβού, με ταμεία που λειτουργούν όλη την ημέρα, για άμεση εξυπηρέτηση οποιαδήποτε στιγμή.

Η τεχνολογία ενισχύει την εξυπηρέτηση: από το προσωποποιημένο καλωσόρισμα του πελάτη στην είσοδο έως την άμεση συναλλαγή στα ψηφιακά σημεία, η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και ασφαλής, με τη σιγουριά ότι πάντα υπάρχει στέλεχος της τράπεζας δίπλα, έτοιμο να βοηθήσει.

Το κάταστημα Νέας Εμπειρίας στην οδό Σκουφά είναι μόνο η αρχή. Η νέα εικόνα της CrediaBank και το νέο concept καταστήματος, θα εξαπλωθεί σύντομα σε όλη τη χώρα, με στόχο το σύνολο των καταστημάτων της Τράπεζας να έχει ανακαινιστεί έως τα τέλη του 2026.

Με τα καταστήματα Νέας Εμπειρίας, η CrediaBank δίνει μορφή στο όραμά της: μια εμπειρία εξυπηρέτησης που αναβαθμίζεται σε κάθε βήμα, αναδεικνύοντας την πελατοκεντρική της κουλτούρα και βάζοντας τον άνθρωπο στην καρδιά της λειτουργίας της.