HELLENiQ ENERGY: Επί 17 χρόνια δίνει στη νέα γενιά την ενέργεια να διαμορφώσει ένα καλύτερο αύριο

Γενικά, η επιβράβευση δεν αφορά μόνο στην αριστεία αλλά, κυρίως, στην προσπάθεια. Όταν ένας μαθητής βλέπει πως οι προσπάθειές του αναγνωρίζονται, ενισχύεται η πίστη στις δυνατότητές του και παίρνει δύναμη για να συνεχίσει πιο δυναμικά.

Ένας έπαινος ή μία υποτροφία δεν αποτελεί απλά μία επιβράβευση, αλλά περνάει το μήνυμα ότι όλοι μας αξίζει να προσπαθούμε για το καλύτερο, ακόμα και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που ακόμα και οι επιχειρήσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την HELLENiQ ENERGY, επιλέγουν να στέκονται έμπρακτα αρωγοί της νέας γενιάς και των τοπικών κοινωνιών.

Ομαδική φωτογραφία από την βράβευση των Αριστούχων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Δήμων του Θριάσιου Πεδίου

Βράβευση 5.700 νέων αριστούχων

Από το 2009, η HELLENiQ ENERGY επιβραβεύει αριστούχους μαθητές και μαθήτριες Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων. Μάλιστα, σε αυτά τα 17 χρόνια, έχει βραβεύσει περισσότερους από 5.700 αποφοίτους λυκείων από 8 δήμους στους οποίους έχει παρουσία ο Όμιλος -συγκεκριμένα, τους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων στο Θριάσιο Πεδίο, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δέλτα και Κορδελιού-Ευόσμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη και Κοζάνης.

Μέσα από το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Φοιτητών Λυκείου, η εταιρεία αποδεικνύει ότι επενδύει σταθερά στην εκπαίδευση, την αριστεία και την πρόοδο, δίνοντας τα υλικά εφόδια και την ενέργεια στους νέους ανθρώπους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να χτίσουν το μέλλον τους. Όσον αφορά στις φετινές εκδηλώσεις βράβευσης, τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης («Φτάσε όπου δεν μπορείς»), αποτυπώνοντας τη νοοτροπία και το όραμα που θέλει να μεταδώσει η εταιρεία στη νέα γενιά.

Το μήνυμα των φετινών εκδηλώσεων

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες αναγνωρίζοντας την αξία του εν λόγω προγράμματος της HELLENiQ ENERGY: Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, o Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, βουλευτές, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Δήμαρχοι του Θριασίου Πεδίου, της Δυτικής Θεσσαλονίκης και της Κοζάνης. Τη δε εταιρεία εκπροσώπησαν ο Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σπήλιος Λιβανός, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Γιώργος Αλεξόπουλος και στελέχη του Ομίλου καθώς και οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι κηδεμόνες των βραβευθέντων νέων.

Ο stand-up κωμικός Λάμπρος Φισφής έδωσε έναν ζωντανό τόνο στις εκδηλώσεις, ενώ ο Παραολυμπιονίκης στίβου Στέλιος Μαλακόπουλος ενέπνευσε τους μαθητές και τις μαθήτριες που βραβεύθηκαν να πιστεύουν στον εαυτό τους, για να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο που εμφανίζεται στον δρόμο τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης και η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Σοφία Ζαχαράκη (δεξιά) στη βράβευση των «Πρώτων των Πρώτων» στην εκδήλωση για τους Αριστούχους του Θριασίου Πεδίου

Πολύπλευρη στήριξη της νέας γενιάς και των εκπαιδευτικών

Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο τα τελευταία δέκα χρόνια η HELLENiQ ENERGY έχει επενδύσει περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ στην εκπαίδευση στηρίζοντας πάνω 300.000 μαθητές και φοιτητές, ενώ έχει συνεργαστεί με πάνω από 50 κορυφαία πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό προσφέροντας 350 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές.

To 2025, η εταιρεία προχώρησε και στη δημιουργία του HELLENiQ ENERGY Alumni Community, με στόχο να προωθήσει τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική ανάπτυξη και την κοινωνική προσφορά. Μέσω αυτού, όσοι και όσες έχουν λάβει υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές εντός και εκτός Ελλάδας μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες και γνώσεις, να εξελιχθούν και να μοιραστούν τα επιτεύγματά τους. Τέλος, φέτος δημιουργήθηκε και το HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy, το πρώτο Κέντρο Αριστείας για τη βιώσιμη ενέργεια και ανάπτυξη, σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School – The American College of Greece.

Ομαδική φωτογραφία κατά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης για τους Αριστούχους μαθητές στην Κοζάνη

Το παράδειγμα της HELLENiQ ENERGY μάς υπενθυμίζει πως η στήριξη της νέας γενιάς και η επιβράβευση της προσπάθειας και της αριστείας είναι απαραίτητες, για να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο, βιώσιμο μέλλον για όλους και όλες.