Athens Coffee Days 2025: Δύο ημέρες αφιερωμένες στον καφέ και την καινοτομία από τη Nestlé

Στις 3 και 4 Οκτωβρίου, το Nestlé Experience Center, ο νέος και μοντέρνος χώρος της Nestlé Professional στο Μαρούσι, φιλοξένησε το Athens Coffee Days 2025, ένα διήμερο αφιερωμένο στην τέχνη του καφέ, την καινοτομία και τη γνώση. Η εκδήλωση συγκέντρωσε επαγγελματίες του κλάδου και λάτρεις του καφέ, προσφέροντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνδύασε εκπαίδευση, γευσιγνωσία και δημιουργική αλληλεπίδραση.

Ο σχεδιασμός των δράσεων πραγματοποιήθηκε από την ομάδα Academista σε συνεργασία με τους Coffee Ambassadors της Nestlé Professional, προσφέροντας ένα άρτια οργανωμένο και εμπνευσμένο πρόγραμμα.

Η συμμετοχή ήταν δωρεάν, με εντυπωσιακή προσέλευση και ενθουσιασμό από τους συμμετέχοντες, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για δράσεις που ενώνουν τη γνώση, την ανταλλαγή εμπειριών και το πάθος για ποιοτικό καφέ.