HUAWEI Pura 80 Series: Η τέχνη της φωτογραφίας και του design στη νέα εποχή

Η Huawei έφερε στην ελληνική αγορά τη νέα, εμβληματική σειρά HUAWEI Pura 80 Series, θέτοντας νέα πρότυπα στην κινητή φωτογραφία και το design.

Η νέα σειρά περιλαμβάνει τα HUAWEI Pura 80 Ultra και Pura 80 Pro, με κάθε μοντέλο να φέρνει την υπογραφή του εμβληματικού design της σειράς Pura, προηγμένες φωτογραφικές δυνατότητες μέσω του HUAWEI XMAGE και πανίσχυρη απόδοση.

Με κάθε αγορά HUAWEI Pura 80 Pro ή HUAWEI Pura 80 Ultra, οι καταναλωτές λαμβάνουν δωρεάν το HUAWEI WATCH GT 5 Black και τα HUAWEI FreeArc ακουστικά – μια μοναδική προσφορά που ολοκληρώνει την premium εμπειρία Huawei.

image004.jpg

Επαναπροσδιορίζοντας τη φωτογραφία από κινητό

Το HUAWEI Pura 80 Ultra βρίσκεται στο επίκεντρο της σειράς, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της φωτογραφίας και του βίντεο μέσω του Ultra Lighting Camera System. Με αισθητήρα 1 ίντσας και φακό μεταβλητού διαφράγματος F1.4–F4.0, η συσκευή επιτυγχάνει κορυφαία αποτύπωση φωτός και λεπτομέρειας, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Το ανανεωμένο XMAGE Engine εξασφαλίζει φυσική χρωματική πιστότητα, υψηλή δυναμική εμβέλεια και επαγγελματική απόδοση σε κάθε λήψη – αποτυπώνοντας τη ζωή με τέχνη, συναίσθημα και ακρίβεια.

Παγκόσμια διάκριση με DXOMARK 175: Η καλύτερη φωτογραφική απόδοση στην ιστορία των smartphones

Η τεχνολογική υπεροχή της σειράς Pura 80 αποτυπώνεται και στην κορυφαία αναγνώριση που έλαβε το HUAWEI Pura 80 Ultra από το DXOMARK, τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό αξιολόγησης ποιότητας εικόνας. Το Pura 80 Ultra κατέκτησε τη βαθμολογία 175, τη υψηλότερη που έχει απονεμηθεί ποτέ σε smartphone, καθιερώνοντας το ως τη νέα παγκόσμια αναφορά στη φωτογραφία μέσω κινητού.

Η συσκευή διακρίθηκε σε όλους τους τομείς αξιολόγησης — φωτογραφία, ζουμ και βίντεο — για τη φυσική απόδοση χρώματος, τη λεπτομέρεια σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, και την κινηματογραφική σταθερότητα στα βίντεο. Το Ultra Lighting Camera System συνδυάζει αισθητήρα RYYB 1” με προηγμένη επεξεργασία εικόνας XMAGE, προσφέροντας μια εμπειρία που γεφυρώνει τον κόσμο της επαγγελματικής φωτογραφίας με εκείνον της καθημερινής δημιουργικότητας.

image005.jpg

Ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης και αισθητική τελειότητα

Η σειρά HUAWEI Pura 80 συνεχίζει την παράδοση της Huawei στην avant-garde σχεδίαση. Με τη νέα “Star Orbit” κάμερα και καμπύλες γραμμές που αναδεικνύουν την ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας και τέχνης, η σειρά αποτελεί δήλωση στυλ και φινέτσας.

Το Pura 80 Ultra διαθέτει σώμα από υψηλής ποιότητας υλικά με ματ φινίρισμα και αντοχή σε φθορές, ενώ η οθόνη HUAWEI X-True Display προσφέρει ρυθμό ανανέωσης 120Hz και ανάλυση 2K για ζωντανή και καθαρή απεικόνιση.

Στο εσωτερικό, ο πανίσχυρος HUAWEI Kirin 9010 chipset εξασφαλίζει ομαλή απόδοση, ενεργειακή αποδοτικότητα και βελτιστοποιημένη εμπειρία σε εφαρμογές φωτογραφίας και βίντεο.

image006-1.jpg

Δημιουργικότητα χωρίς όρια με το HUAWEI XMAGE

Το HUAWEI XMAGE, η πλατφόρμα φωτογραφίας της Huawei, συνεχίζει να εξελίσσεται και να επαναπροσδιορίζει την έννοια της δημιουργικής έκφρασης.

Με λειτουργίες όπως XMAGE Portrait Mode και Cinematic Video Engine, οι χρήστες μπορούν να αιχμαλωτίζουν και να επεξεργάζονται κάθε στιγμή με επαγγελματική ακρίβεια και δημιουργικότητα.

Η Huawei παραμένει προσηλωμένη στο όραμά της να φέρει την επαγγελματική φωτογραφία στα χέρια κάθε χρήστη, προσφέροντας τεχνολογία αιχμής που συνδυάζει αισθητική, καινοτομία και προσβασιμότητα.

Διαθεσιμότητα

Η κυκλοφορία της σειράς Pura 80 ακολουθεί τα πρόσφατα λανσαρίσματα των HUAWEI Watch GT 6 και HUAWEI Watch Ultimate 2, ολοκληρώνοντας τη φετινή παρουσία της Huawei στις premium συσκευές. Τα δύο μοντέλα της σειράς είναι διαθέσιμα από 20 Οκτωβρίου 2025, στα καταστήματα λιανικής του επίσημου δικτύου επιλεγμένων συνεργατών της Huawei.

Με κάθε αγορά HUAWEI Pura 80 Pro ή HUAWEI Pura 80 Ultra, οι καταναλωτές λαμβάνουν διπλό δώρο, το smartwatch HUAWEI WATCH GT 5 Black και τα HUAWEI FreeArc ακουστικά. Η προσφορά ισχύει έως τις 4 Νοεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

