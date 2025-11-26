Η Coca-Cola ζωντανεύει και φέτος τη μαγεία των Χριστουγέννων για όλους!

Η Coca-Cola δημιουργεί μια σειρά από συναρπαστικές εμπειρίες που γεμίζουν μαγεία, χαρά και μοναδικές στιγμές αυτές τις γιορτινές μέρες!

Η Coca-Cola ζωντανεύει και φέτος τη μαγεία των Χριστουγέννων για όλους!
Η Coca-Cola, το brand που εδώ και δεκαετίες έχει συνδεθεί απόλυτα με τη χριστουγεννιάτικη περίοδο, μέσα από τις εμβληματικές του καμπάνιες και τον αγαπημένο Αϊ Βασίλη, σηματοδοτεί και φέτος την έναρξη των γιορτών, με μια σειρά από συναρπαστικές εμπειρίες. Το πλέον αγαπημένο brand μάς προσκαλεί και φέτος να ζωντανέψουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων, μέσα από δράσεις που συνδυάζουν τη μουσική, τη χαρά και την εορταστική διάθεση, καλώντας όλους να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας.

Η μαγεία ξεκινά με ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο party στην Αθήνα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, και η Coca-Cola προσφέρει ήδη σε 500 τυχερούς καταναλωτές την ευκαιρία να κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση. Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη στο Coca-Cola app και καλεί τους συμμετέχοντες να ζήσουν από κοντά μια ανεπανάληπτη γιορτινή εμπειρία γεμάτη μουσική, χαρά και χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Στη συνέχεια ο Αϊ Βασίλης και η ομάδα των ξωτικών του, θα βρίσκονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μοιράζοντας χαμόγελα, δώρα και την αληθινή μαγεία των Χριστουγέννων. Το πρόγραμμα της δράσης θα είναι διαθέσιμο στο Coca-Cola.gr και στα επίσημα Social Media της Coca-Cola, ώστε όλοι να μπορούν να οργανώσουν την επίσκεψή τους και να μοιραστούν από κοντά τη χαρά, τα δώρα και το πνεύμα της εορταστικής αυτής περιόδου. H Coca-Cola συνεχίζει να δημιουργεί αξέχαστες στιγμές για τους καταναλωτές, γεμίζοντας τις γιορτές με χαρά, μουσική και δώρα.

Ζήστε και φέτος τη μαγεία των Χριστουγέννων με την Coca-Cola! Επισκεφτείτε το site της Coca-Cola για να μάθετε όλες τις πληροφορίες!

