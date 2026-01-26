Allwyn: Κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα με πιστοποίηση Top Employer 2026

Η νέα εποχή του ΟΠΑΠ – η εποχή της Allwyn – φέρνει νέες προοπτικές και ευκαιρίες για τους ανθρώπους της εταιρείας

Allwyn: Κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα με πιστοποίηση Top Employer 2026
Δυναμικά έχει ξεκινήσει η εποχή της Allwyn για τον ΟΠΑΠ, με την εταιρεία να λαμβάνει τη διεθνή πιστοποίηση Top Employer 2026, επιβεβαιώνοντας το αποτύπωμά της ως ένας εκ των κορυφαίων εργοδοτών στην Ελλάδα.

Πρόκειται για την τέταρτη συνεχή χρονιά που η εταιρεία αποσπά την τιμητική αυτή διάκριση, η οποία αναδεικνύει τη σταθερή δέσμευσή της να επενδύει στους Ανθρώπους της, να καλλιεργεί μια κουλτούρα υψηλής απόδοσης, να αναπτύσσει σύγχρονο και συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας και να υλοποιεί κορυφαίες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού.

Εδώ και χρόνια, ο ΟΠΑΠ έχει καθιερωθεί ως εργοδότης επιλογής στην ελληνική αγορά, ξεχωρίζοντας για τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί για τους ανθρώπους του. Η νέα εποχή της Allwyn φέρνει νέες προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εργαζόμενους, μέσα από περισσότερες ευκαιρίες εκμάθησης και εξέλιξης, πρόσβαση σε τεχνολογίες και εργαλεία νέας γενιάς, διεθνείς συνεργασίες και βέλτιστες πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αιμιλία Στέλιαρου, Chief People Officer της εταιρείας, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που λαμβάνουμε την πιστοποίηση Top Employer για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Για εμάς, η διάκριση αυτή είναι μια σημαντική υπενθύμιση πως όσα χτίζουμε μαζί, έχουν αληθινό αντίκτυπο. Η δύναμη των Ανθρώπων μας, η ενέργεια, οι ιδέες και η καθημερινή προσπάθειά τους, μας βοηθούν να πάμε ακόμη πιο μπροστά. Για αυτόν το λόγο, δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου κάθε ένας και κάθε μία νιώθει ότι ανήκει, ακούγεται και εξελίσσεται. Με οδηγό, λοιπόν, τις Αξίες μας, συνεχίζουμε να Κάνουμε το σωστό για τους Ανθρώπους μας. Συνεχίζουμε να Σκεφτόμαστε Διαφορετικά και να... Κερδίζουμε Μαζί – γιατί η επιτυχία είναι ομαδική δουλειά!»

Top Employer 2026: Πιστοποίηση αριστείας και ποιότητας

Η πιστοποίηση Top Employer αναδεικνύει τους κορυφαίους εργοδότες σε κάθε χώρα και αποδίδεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute, ο οποίος έχει παρουσία σε 131 χώρες.

Για την πιστοποίηση, πραγματοποιείται μια απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, που στηρίζεται σε υψηλά, διεθνή πρότυπα, κριτήρια και δείκτες αναφοράς. Ειδικότερα, εξετάζονται έξι βασικοί τομείς πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού, που καλύπτουν 20 θεματικές, όπως η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, το Εργασιακό Περιβάλλον, η Προσέλκυση Ταλέντων, η Εκπαίδευση, η Διαφορετικότητα, η Ευημερία (Wellbeing), η Ισότητα & η Ένταξη κ.ά.

Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό, οι εταιρείες που πιστοποιήθηκαν ως κορυφαίοι εργοδότες επηρεάζουν θετικά περισσότερους από 14 εκατομμύρια εργαζόμενους παγκοσμίως.

