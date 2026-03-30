CrediaBank: Υπερκαλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε στις 10:00 το πρωί της Δευτέρας και έως τις 11:30 είχε υπερκαλυφθεί ο στόχος για άντληση 300 εκατ. ευρώ

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Υποκατάστημα της CrediaBank

  • Η CrediaBank υπερκάλυψε τον στόχο άντλησης 300 εκατ. ευρώ μέσα σε 1,5 ώρα από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών.
  • Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αφορά έως 375 εκατ. νέες μετοχές με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά μετοχή.
  • Το Υπερταμείο αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην ΑΜΚ, προωθώντας τη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και την είσοδο νέων ιδιωτών επενδυτών.
  • Η CrediaBank ολοκλήρωσε τη φάση εξυγίανσης και εισέρχεται σε αναπτυξιακή τροχιά, προσελκύοντας ποιοτικούς εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.
  • Το Υπερταμείο διατηρεί ποσοστό στην τράπεζα, με δέσμευση μη διάθεσης μετοχών για έξι μήνες μετά την ΑΜΚ, ενισχύοντας τη σταθερότητα και τη στρατηγική της CrediaBank.
Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 η διαδικασία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank, η οποία θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 1 Απριλίου.

Στόχος της τράπεζας είναι η άντληση 300 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης μέχρι 375.000.000 νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά νέα μετοχή. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε στις 10:00 το πρωί της Δευτέρας, και το ενδιαφέρον για την ΑΜΚ είναι ισχυρό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, έως τις 11:30 είχε καλυφθεί ήδη ο στόχος των 300 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, το Υπερταμείο με ανακοίνωσή του ανέφερε πως δεν θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ, «αναγνωρίζοντας τη σημασία της για την περαιτέρω διεύρυνση της επενδυτικής της βάσης και την επιτάχυνση της αναπτυξιακής της πορείας. Η ΑΜΚ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της τράπεζας στην ελληνική και διεθνή αγορά, ενισχύοντας παράλληλα την ελκυστικότητά της προς εγχώριους και διεθνείς επενδυτές».

«Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου αποφάσισε τη μη συμμετοχή του στην επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank. Η CrediaBank έχει πλέον ολοκληρώσει τη φάση εξυγίανσης και εισέρχεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αποδείξει την ικανότητά της να αντλεί κεφάλαια απευθείας από την αγορά. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται ενεργά στο ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί για την ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων cornerstone επενδυτών διεθνούς κύρους», συνεχίζει το Υπερταμείο και προσθέτει:

«Η μη συμμετοχή του Υπερταμείου διευκολύνει την είσοδο νέων ιδιωτών επενδυτών, ενισχύει τη διασπορά της μετοχής (free float) και ευθυγραμμίζεται με τις κατευθύνσεις του Εποπτικού Πλαισίου για τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης και τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας της μετοχής. Ταυτόχρονα, διαμορφώνεται ένα νέο, ποιοτικό μετοχολόγιο: η ΑΜΚ προσελκύει ποιοτικούς θεσμικούς επενδυτές — εγχώριους και διεθνείς — με υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι ενισχύουν τόσο την αξιοπιστία όσο και τη σταθερότητα του μετοχικού σχήματος. Παράλληλα η διεθνοποίηση της τράπεζας και η γεωγραφική διασπορά του κινδύνου — με τη διείσδυση σε νέες αγορές όπως η Μάλτα — καθιστούν την CrediaBank ένα επενδυτικό σχήμα ευρωπαϊκής εμβέλειας, που εποπτεύεται πλέον σε συστημικό επίπεδο από τον ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό (SSM).

Με το ποσοστό που διατηρεί το Υπερταμείο θα έχει συμμετοχή στον πέμπτο συστημικό πόλο που δημιουργείται στην αγορά και βελτιώνει τη συνολική οικονομική του θέση στην τράπεζα με προοπτική να αποφέρει ακόμα μεγαλύτερη αξία στο μέλλον.

Παράλληλα, έχει αναλάβει δέσμευση μη διάθεσης μετοχών για περίοδο εξαμήνου από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, επιβεβαιώνοντας με πράξεις την εμπιστοσύνη του στη στρατηγική πορεία της τράπεζας».

Novibet
