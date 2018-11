World Class Fine Drinking : ξεκινάει σήμερα, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου στην Θεσσαλονίκη!

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Εξασφαλίστε την είσοδό σας μόνο με 10 € και για τις 3 ημέρες.

Στην τιμή αυτή αποκτάτε το βραχιολάκι «World Class Fine Drinking Thessaloniki» στο λιμάνι Θεσσαλονίκης – Αποθήκη Γ’ και έχετε:

Πρόσβαση στα pop-up bar και τις 3 ημέρες

2 μάρκες που σας εξασφαλίζουν 2 crafted ποτά δικής σας επιλογής

Τι θα δοκιμάσετε;

Σε 8 pop-up bar βότκα Ketel One, τζιν Tanqueray No. TEN, ρούμι Zacapa Solera 23, τεκίλα Don Julio, blended ουίσκι Johnnie Walker Gold Label Reserve, ultra-premium βότκα CÎROC, Irish ουίσκι Roe&Co και το single malt ουίσκι Cardhu από τα SALTO, CIEL, CHEVAL, BLANC, DIO CON DIO, VOGATSIKOU 3, SPEAKEASY, ΑΙΓΛΗ ΓΕΝΙ ΧΑΜΑΜ, PARATY & LOFT, THE BAR L.A.B., U BAR, THE BLUE CUP, FLEMING, NOELL, MOI, CHEVAL, CALDERON, CASABLANCA, MISTRAL SEASIDE BAR, APALLOU, BORD DE L'EAU, TRIBECA, THE PRINCE BARSSERIE, CIN CIN.

και στο κεντρικό World Class Bar δημιουργίες από τον Γορίλα (22/11), 3 World Class bartenders (23/11) και από το Gazelle Mayfair by Tony Gogniliaro, από το Λονδίνο, μαζί με τον σεφ τους (24/11)

Τι θα ακούσετε/Live performances

Πέμπτη 22/11: Μy excuse

Παρασκευή 23/11: Gangsters of Love

Σάββατο 24/11: ΤhesSAXloniki

