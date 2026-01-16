Γλυφάδα: Βίντεο ντοκουμέντο με ιδιοκτήτη που... πήρε στο κυνήγι διαρρήκτες
Οι επίδοξοι διαρρήκτες αιφνιδιάστηκαν και ο ένας πήδηξε τα κάγκελα της πιλοτής για να διαφύγει
Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν έναν ένοικο πολυκατοικίας στη Γλυφάδα να αιφνιδιάζει τους επίδοξους διαρρήκτες και να τους παίρνει στο κυνήγι.
Οι τρεις κουκουλοφόροι μπαίνουν ανενόχλητοι στην πιλοτή πολυκατοικίας και «σκανάρουν» τον χώρο. Λίγη ώρα αργότερα ο ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος, στο οποίο επιχείρησαν να εισβάλουν τους χαλάει τα σχέδια.
Τους εντοπίζει και αρχίζει να τους κυνηγάει. Οι τρεις κουκουλοφόροι αιφνιδιάζονται, πανικοβάλλονται και προσπαθούν να ξεφύγουν. Στο βίντεο φαίνεται ο ένας κουκουλοφόρος να πηδάει τα κάγκελα της πιλοτής για να διαφύγει και τον ακολουθεί ένας ακόμη συνεργός του.
