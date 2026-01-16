Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Μονακό, άντεξε η Μακάμπι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Στο γαλλικό «εμφύλιο» της αγωνιστικής, η Μονακό συνέχισε την ξέφρενη πορεία της, φτάνοντας τις έξι διαδοχικές νίκες, μετά το 95-87 επί της Παρί στην πρωτεύουσα. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανέβηκε στο 15-7, παραμένοντας σε τροχιά κορυφής και περιμένοντας πιθανό στραβοπάτημα της Χάποελ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μάικ Τζέιμς με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Άλφα Ντιαλό. Από την Παρί, που παραμένει χαμηλά με 7-13, ξεχώρισαν οι Χιφί και Ρόντεν.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 43-52, 64-76, 87-95

Στο Τελ Αβίβ, η Μακάμπι πήρε σπουδαία νίκη με 100-97 επί της Ζάλγκιρις, σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Οι Ισραηλινοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 9-13, με τους Σόρκιν, Κλαρκ και Λιφ να σημειώνουν από 17 πόντους. Για τους Λιθουανούς, που γνώρισαν τη δέκατη ήττα τους, πάλεψαν οι Φρανσίσκο και Ράιτ.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 52-49, 78-71, 100-97

Τέλος, στο Μιλάνο, ο Ερυθρός Αστέρας πραγματοποίησε εντυπωσιακή ανατροπή και πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Αρμάνι με 104-96. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς κυριάρχησε στο τελευταίο δεκάλεπτο, εκμεταλλευόμενη την εξαιρετική της άμυνα, ανέβηκε στο 12-10 και συνεχίζει δυναμικά την πορεία της προς την επόμενη φάση, αφήνοντας την Αρμάνι στο 11-11 και εκτός δεκάδας.

Τα δεκάλεπτα: 25-27, 55-44, 82-70, 96-104

Νωρίτερα, την ήττα 85-78 που τον αφήνει… πίσω γνώρισε ο Παναθηναϊκός AKTOR στο Μόναχο από την Μπάγερν. Οι «πράσινοι» αν και είχαν τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος, κατάφεραν να χάσουν ένα δικό τους παιχνίδι, μέσα από τα… χέρια τους, με τους Βαυαρούς να φτάνουν στην ανατροπή με τους Ομπστ, Τζέσαπ και Γκέιμπριελ.

Έτσι, το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν έπεσε στο 13-9, τη στιγμή που η Μπάγερν πήρε μόλις την 8η νίκη της και ανέβηκε στο 8-14 παραμένοντας βέβαια μακριά από τις θέσεις που μπορούν να την φέρουν στο play in tournament.

Τέλος, σημαντικές εκτός έδρας νίκες πανηγύρισαν Βίρτους Μπολόνια και Μπασκόνια. Στο Ντουμπάι, η Βίρτους πέτυχε το τρίτο της «διπλό» στη φετινή διοργάνωση, επικρατώντας της τοπικής ομάδας 80-72 και στην Κωνσταντινούπολη, η Μπασκόνια πανηγύρισε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της στη φετινή Euroleague, επικρατώντας της Αναντολού Εφές 89-75.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Παρτίζαν - Ολυμπιακός 66-104

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Dubai BC - Βίρτους Μπολόνια 72-80

Αναντολού Εφές - Μπασκόνια 75-89

Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός 85-78

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ζαλγκίρις Κάουνας 100-97

Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας 96-104

Παρί - Μονακό 87-95

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε - Βαλένθια (19:45)

Βιλερμπάν - Χάποελ (21:00)

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα (21:45)

Η βαθμολογία

1. Μονακό 15-7

2. Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 *

3. Βαλένθια 14-7

4. Μπαρτσελόνα 14-7

5. Φενέρμπαχτσε 13-7 *

6. Ολυμπιακός 13-8 *

7. Ρεάλ Μαδρίτης 13-8

8. Παναθηναϊκός 13-9

9. Ζάλγκιρις Κάουνας 12-10

10. Ερυθρός Αστέρας 12-10

11. Αρμάνι Μιλάνο 11-11

12. Βίρτους Μπολόνια 11-11

13. Ντουμπάι 10-12

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-13

15. Μπασκόνια 8-14

16. Μπάγερν Μονάχου 8-14

17. Παρί 7-14 *

18. Βιλερμπάν 6-15

19. Αναντολού Εφές 6-16

20. Παρτίζαν 6-16

* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί

