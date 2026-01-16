Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Μονακό, άντεξε η Μακάμπι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Με το «διπλό» από Παρίσι και Μιλάνο έφυγαν οι Μονακό και Ερυθρός Αστέρας, αντίστοιχα, τη στιγμή που η Μακάμπι άντεξε στην πίεση της Ζαλγκίρις.

Newsbomb

Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Μονακό, άντεξε η Μακάμπι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο γαλλικό «εμφύλιο» της αγωνιστικής, η Μονακό συνέχισε την ξέφρενη πορεία της, φτάνοντας τις έξι διαδοχικές νίκες, μετά το 95-87 επί της Παρί στην πρωτεύουσα. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανέβηκε στο 15-7, παραμένοντας σε τροχιά κορυφής και περιμένοντας πιθανό στραβοπάτημα της Χάποελ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μάικ Τζέιμς με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Άλφα Ντιαλό. Από την Παρί, που παραμένει χαμηλά με 7-13, ξεχώρισαν οι Χιφί και Ρόντεν.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 43-52, 64-76, 87-95

Στο Τελ Αβίβ, η Μακάμπι πήρε σπουδαία νίκη με 100-97 επί της Ζάλγκιρις, σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Οι Ισραηλινοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 9-13, με τους Σόρκιν, Κλαρκ και Λιφ να σημειώνουν από 17 πόντους. Για τους Λιθουανούς, που γνώρισαν τη δέκατη ήττα τους, πάλεψαν οι Φρανσίσκο και Ράιτ.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 52-49, 78-71, 100-97

Τέλος, στο Μιλάνο, ο Ερυθρός Αστέρας πραγματοποίησε εντυπωσιακή ανατροπή και πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Αρμάνι με 104-96. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς κυριάρχησε στο τελευταίο δεκάλεπτο, εκμεταλλευόμενη την εξαιρετική της άμυνα, ανέβηκε στο 12-10 και συνεχίζει δυναμικά την πορεία της προς την επόμενη φάση, αφήνοντας την Αρμάνι στο 11-11 και εκτός δεκάδας.

Τα δεκάλεπτα: 25-27, 55-44, 82-70, 96-104

Νωρίτερα, την ήττα 85-78 που τον αφήνει… πίσω γνώρισε ο Παναθηναϊκός AKTOR στο Μόναχο από την Μπάγερν. Οι «πράσινοι» αν και είχαν τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος, κατάφεραν να χάσουν ένα δικό τους παιχνίδι, μέσα από τα… χέρια τους, με τους Βαυαρούς να φτάνουν στην ανατροπή με τους Ομπστ, Τζέσαπ και Γκέιμπριελ.

Έτσι, το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν έπεσε στο 13-9, τη στιγμή που η Μπάγερν πήρε μόλις την 8η νίκη της και ανέβηκε στο 8-14 παραμένοντας βέβαια μακριά από τις θέσεις που μπορούν να την φέρουν στο play in tournament.

Τέλος, σημαντικές εκτός έδρας νίκες πανηγύρισαν Βίρτους Μπολόνια και Μπασκόνια. Στο Ντουμπάι, η Βίρτους πέτυχε το τρίτο της «διπλό» στη φετινή διοργάνωση, επικρατώντας της τοπικής ομάδας 80-72 και στην Κωνσταντινούπολη, η Μπασκόνια πανηγύρισε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της στη φετινή Euroleague, επικρατώντας της Αναντολού Εφές 89-75.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Παρτίζαν - Ολυμπιακός 66-104

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Dubai BC - Βίρτους Μπολόνια 72-80
Αναντολού Εφές - Μπασκόνια 75-89
Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός 85-78
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ζαλγκίρις Κάουνας 100-97
Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας 96-104
Παρί - Μονακό 87-95

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε - Βαλένθια (19:45)
Βιλερμπάν - Χάποελ (21:00)
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα (21:45)

Η βαθμολογία

1. Μονακό 15-7
2. Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 *
3. Βαλένθια 14-7
4. Μπαρτσελόνα 14-7
5. Φενέρμπαχτσε 13-7 *
6. Ολυμπιακός 13-8 *
7. Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
8. Παναθηναϊκός 13-9
9. Ζάλγκιρις Κάουνας 12-10
10. Ερυθρός Αστέρας 12-10
11. Αρμάνι Μιλάνο 11-11
12. Βίρτους Μπολόνια 11-11
13. Ντουμπάι 10-12
14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-13
15. Μπασκόνια 8-14
16. Μπάγερν Μονάχου 8-14
17. Παρί 7-14 *
18. Βιλερμπάν 6-15
19. Αναντολού Εφές 6-16
20. Παρτίζαν 6-16
* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:12ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο πρόσφερε το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Χαμόγελο του Παιδιού: Συνεχίζεται η αναζήτηση για την 16χρονη Λόρα

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Μονακό, άντεξε η Μακάμπι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ουτρέχτη μετά από εκρήξεις - 4 τραυματίες, κανένας αγνοούμενος

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η λίμνη του Κουρνά εκπέμπει SOS – Συναγερμός για την υδροδότηση του Ρεθύμνου

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ηγουμενίτσα: Καραμπόλα τριών οχημάτων με έναν τραυματία

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:46LIFESTYLE

Άνοιξε ο δρόμος: Συμφωνία Netflix και Sony Pictures για τις ταινίες μετά την κινηματογραφική προβολή

23:40TRAVEL

Θεσσαλονίκη ψηφίζουν οι Ολλανδοί: Πάνω από 60.000 επισκέπτες στη Χαλκιδική το 2025

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο με τον αρχιδικαστή κληρικό να ανακρίνει γυναίκα – Η διαδηλώτρια «ομολογεί» ότι έπαιρνε εντολές από Ισραηλινούς

23:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Πλώρη για… τετράδα η Ελλάδα, 11-10 την Κροατία

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Doomsday Radio ξανά στον αέρα με ένα νέο μυστήριο μετά την ομιλία του Πούτιν στους πρεσβευτές

23:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη για την φραστική επίθεση στην Πέρκα

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε το «πιο προκλητικό μοντέλο στον κόσμο» - Η 27χρονη είχε αποσυρθεί επίσημα 5 ημέρες νωρίτερα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση αστυνομικού στο Κιλκίς

23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξή του

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μια όμορφη βραδιά με στήριξη στον Σύλλογο ΑΓΑΠΗ

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά – Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 13χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Έντι Ράμα: «Οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη» λέει ο πρωθυπουργός της Αλβανίας σε ελληνο-αμερικανό δημοσιογράφο

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε το «πιο προκλητικό μοντέλο στον κόσμο» - Η 27χρονη είχε αποσυρθεί επίσημα 5 ημέρες νωρίτερα

10:46LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Μπήκε πολύ δύσκολα η χρονιά, είναι δυσάρεστο» - Η αναφορά του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλοίο έδεσε αιφνιδίως στο Λαύριο γιατί βρέθηκε νεκρή επιβάτιδα σε καμπίνα

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: «Πλέον περνάμε από την αποτροπή, στη θαλάσσια κυριαρχία» - Ο ναύαρχος Φενέκος αναλύει το «πώς αλλάζει όλο το επιχειρησιακό δόγμα»

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

23:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη για την φραστική επίθεση στην Πέρκα

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βάρη το νέο ίχνος της 16χρονης Λόρας - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Μονακό, άντεξε η Μακάμπι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο με τον αρχιδικαστή κληρικό να ανακρίνει γυναίκα – Η διαδηλώτρια «ομολογεί» ότι έπαιρνε εντολές από Ισραηλινούς

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση αστυνομικού στο Κιλκίς

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Η αγρότισσα που συνομίλησε με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου στο Newsbomb.gr - «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα παρατήσουν τους αγρότες»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο πρόσφερε το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ

12:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Bandirma: Η τουρκική αεροπορική βάση απέναντι από τα ελληνικά νησιά - Η πρώτη πτήση του 2026 -Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ